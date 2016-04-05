Vadim_ намагаєшся включити розумного? дизель або керосин возять маленькі танкери дедвейтом 3-10к тонн (бункеровочне судно) на коротку відстань, але бувають винятки
50к тон -це сира нафта
до речі, мій приятель працював на танкері бункеровщику (бункеровав авіаносці у відкритому океані біля берегів Каліфорнії), ці судна належать до групи Корабли забезпечення і підтримки
Військово-морська база Сан-Дієго (англ. Naval Base San Diego) — військово-морська база військово-морських сил США, що розташована в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, також відома як Військово-морська станція 32-ї вулиці, є другою за величиною базою надводних кораблів ВМС США. Військово-морська база Сан-Дієго є основним портом приписки Тихоокеанського флоту, на ній базується понад 50 кораблів і понад 150 команд-орендарів. Загальна чисельність бази становить понад 24 000 військовослужбовців і понад 10 000 цивільних.
ось його бункеровщик- USNS Henry J. Kaiser (T-AO-187) is a United States Navy fleet replenishment oiler and the lead ship of her class. Her mission is to resupply U.S. Navy and allied ships at sea with fuel oil, jet fuel, lubricating oil, potable water, and dry and refrigerated goods, including food and mail. https://en.wikipedia.org/wiki/USNS_Henry_J._Kaiser
Так ти вже добавив вакансію в «улюблені», бонусний ти. Бо твоя улюблена безугла може забовтати і завезти в ТЦК суперклей для сітківок…
нема броні. Бронь не працює. Бо для броні треба військовий квиток . Щоб отриматити військовий квиток треба піти воювати. І от після війни можна вже розраховувати на бронь, маючи військовий квиток.
якщо людина тримає документи в порядку то і без війни у неї є або військовий квиток або тимчасове посвідчення з припискою до належного війскомата. а якщо довбень весь час забивав на оформлення документів то хто йому винен? молодняк ще міг після 2014 року бігати від приписки а ті хто 30+ тільки забивальщики без документів.
mephala написав: якщо людина тримає документи в порядку то і без війни у неї є або військовий квиток або тимчасове посвідчення з припискою до належного війскомата. а якщо довбень весь час забивав на оформлення документів то хто йому винен?
Я не жаліюсь. Я кажу що бронь це дурня ))) бо дуже мало хто має військовий квиток від ТЦК від
26 квітня 2018 року міністр оборони України затвердив план створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Якщо останній запис у вашому квитку до цієї дати - рахуйте у вас його нема
Востаннє редагувалось yama в Нед 17 гру, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.