Додано: Нед 17 гру, 2023 16:58

prodigy написав: 3 роки Сбер працював після початку війни 2014р, а ми тикаємо пальцем в США 3 роки Сбер працював після початку війни 2014р, а ми тикаємо пальцем в США

В мене мова не стільки про косяки партнерів, а про принципи. Точніше про те, що це цілком нормальне явище. І так було, є і буде завжди і всюди.Мене більш вразило у Пристайко про короткозорість. Фактично він спонукає бути невіруючим нікому і ні у що.Дивіться: фахівцем у всьому і вся, а також мати всю і вся інфо людина апріорі не може. Тому хоч не хоч, а в багатьох випадках приходиться довіряти словам політиків, посадових осіб.А потім коли це вже по факту виявиться не так, тобі скажуть: вірити-повірити-так вважати --- це бути короткозорим. Тобто --- да сам ти лох, що довіряв-повірив у те (той інфі), що хтось (відповідальна!посадова! особа, фахівець) офіційно (а не в сортирі комусь) заявляла-інформувала-запевняла.