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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59145915591659175918>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:41

  yama написав:Та це не має значення адже Старі військові квитки до створення ТЦК не дійсні.


це хто вам таке сказав і де таке написано?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нардепка від Слуги народу і заступниця голови Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:46

  mephala написав:
  yama написав:Та це не має значення адже Старі військові квитки до створення ТЦК не дійсні.


це хто вам таке сказав і де таке написано?

Вони не дійсні для отримання броні, треба все одно уточнювати дані. Спробуйте з таким отримати бронь
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:49

  prodigy написав:Vadim_
намагаєшся включити розумного?
дизель або керосин возять маленькі танкери дедвейтом 3-10к тонн (бункеровочне судно) на коротку відстань, але бувають винятки

50к тон -це сира нафта


Crude Oil Tanker /Oil Product Tanker ?
Везти нефть 50 к.т. через океан не рентабельно от слова совсем, минимум от 320к.т., а вот продукт переработки более менее.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:54

  yama написав:
  mephala написав:
  yama написав:Та це не має значення адже Старі військові квитки до створення ТЦК не дійсні.


це хто вам таке сказав і де таке написано?

Вони не дійсні для отримання броні, треба все одно уточнювати дані. Спробуйте з таким отримати бронь


почали за здравіє, закінчили за упокой. ви стверджували що документ не дійсний.
ви зберіть думки до купи. те що немає відміток ТЦК не робить документ не дійсним.
а от на бронь ставлять тільки після уточнення даних та ВЛК. що заважає найнятися на роботу за 10К на держслужбу і вже потім пройти уточнення даних з ВЛК та отримати бронь?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:55

  Letusrock написав:
  yama написав:Квиток не дали бо не було бланків

в багатьох знаю така проблема

Яка тут «проблема»? 😀
З дому не виходять в АТБ в Береговому? В чому суть проблеми? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:56

  unicdima написав:Нардепка від Слуги народу і заступниця голови Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.

І чим це відрізняється від рашистів ? га ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:58

  prodigy написав:3 роки Сбер працював після початку війни 2014р, а ми тикаємо пальцем в США

В мене мова не стільки про косяки партнерів, а про принципи. Точніше про те, що це цілком нормальне явище. І так було, є і буде завжди і всюди.

Мене більш вразило у Пристайко про короткозорість. Фактично він спонукає бути невіруючим нікому і ні у що.
Дивіться: фахівцем у всьому і вся, а також мати всю і вся інфо людина апріорі не може. Тому хоч не хоч, а в багатьох випадках приходиться довіряти словам політиків, посадових осіб.
А потім коли це вже по факту виявиться не так, тобі скажуть: вірити-повірити-так вважати --- це бути короткозорим. Тобто --- да сам ти лох, що довіряв-повірив у те (той інфі), що хтось (відповідальна!посадова! особа, фахівець) офіційно (а не в сортирі комусь) заявляла-інформувала-запевняла.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:00

  detroytred написав:Prodigy
Дякую за роз'яснення! Тепер буду знати, що цей разючий приклад недоречний (виявляється це помилка).
Тому залишаються менш "вопіющі")) прямі покупки добрив, ядерпалива, платини. Хоч і несанкційні.
Якщо перегляните свої попередні повідомлення то у вас вийде
30% - всьо пропало
30% -фіг його знає
30% - ми найкращі
10%- невідомо до якої категорії належать
Математично якщо сплюсувати вийде 0 користі.

Так це дозволяє отримати постійну прихильність то від одного табору(всьопропалістів) то від другого( патріотів)...
Але в мене питання - а вам особисто нафіга НУЛЬОВИЙ вихлоп.
Просто зайшли по3,14здіти?
То може краще окопні свічки робіть , чи сітку плетіть - все користі для ЗСУ і Перемоги - більше
Адже ви в Перемозі зацікавлені найбільше...Це ж після перемоги пенсія військових зросте.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:00

  yama написав:
  mephala написав:
  yama написав:Та це не має значення адже Старі військові квитки до створення ТЦК не дійсні.


це хто вам таке сказав і де таке написано?

Вони не дійсні для отримання броні, треба все одно уточнювати дані. Спробуйте з таким отримати бронь

Почали, що без воювати - нєма квитка. Нєма квитка - нєма броні

Теперь бронь, через уточнення данних

А по факту отримують бронь, навіть без уточнення данних. Звісно, якщо ВОС підлягає бронюванню
pesikot
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