RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5915591659175918>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Та це не має значення адже Старі військові квитки до створення ТЦК не дійсні.

Я коли попер на другий день війни у військову частину, взяв військовий квиток СРСР і його разом з паспортом взяли без проблем у відділі кадрів.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5897
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6751 раз.
Подякували: 3030 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:04

Forbes: Штурмовой беспилотник «Коса»- ответ Украины на российские «Шахиды».

Запас хода «Косы» (Scythe – прим ред.) составляет около 750-900 км,
Крейсерская скорость Scythe составляет около 140 км/ч, а максимальная конечная скорость - 200 км/ч. Scythe несет 42-килограммовую боеголовку, аналогичную «Шахид». стандартным боезарядом является украинская термобарическая боеголовка массового производства или пара 122-мм артиллерийских снарядов

компания уже поставляет беспилотники Scythe - в настоящее время их количество составляет 50 штук в месяц, но быстро увеличивается до 500 штук в месяц ко второму кварталу 2024 года. Цель - производить 1000 единиц ежемесячно.
https://t.me/briefsmi/15853
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21238
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:08

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Prodigy
Дякую за роз'яснення! Тепер буду знати, що цей разючий приклад недоречний (виявляється це помилка).
Тому залишаються менш "вопіющі")) прямі покупки добрив, ядерпалива, платини. Хоч і несанкційні.
Якщо перегляните свої попередні повідомлення то у вас вийде
30% - всьо пропало
30% -фіг його знає
30% - ми найкращі
10%- невідомо до якої категорії належать
Математично якщо сплюсувати вийде 0 користі.

Так це дозволяє отримати постійну прихильність то від одного табору(всьопропалістів) то від другого( патріотів)...
Але в мене питання - а вам особисто нафіга НУЛЬОВИЙ вихлоп.
Просто зайшли по3,14здіти?
То може краще окопні свічки робіть , чи сітку плетіть - все користі для ЗСУ і Перемоги - більше
Адже ви в Перемозі зацікавлені найбільше...Це ж після перемоги пенсія військових зросте.

Вкотре -- в мене тут не місія або принесення користі, отримання вихлопу. Не плутай з собою...

Я викладаю тут на розгляд різні свої думки. Сирі думки, а не а-ля відшліфовані дисертаційні. Якась з них може бути абсолютно помилковою, з якоюсь помилкою.
І саме виправлення можливих моїх помилок, підказок -- для корекції свого бачення я і очікую!!! Я вдячний за це. Для цього і обмін думками, дискусії.
Розумієш ти?

Тобі ж вкажеш на помилку з наведенням об'єктивних джерел, але ти й будеш далі торочити свої незиблемі постулати. Без виправлень, без корекції, без урахування того, що тобі підказали.

Зрозумів? Не натягуй на мене свій кафтан...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 гру, 2023 17:10, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27374
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:10

  mephala написав:
  yama написав:
  mephala написав:це хто вам таке сказав і де таке написано?

Вони не дійсні для отримання броні, треба все одно уточнювати дані. Спробуйте з таким отримати бронь

почали за здравіє, закінчили за упокой. ви стверджували що документ не дійсний.
ви зберіть думки до купи. те що немає відміток ТЦК не робить документ не дійсним.
а от на бронь ставлять тільки після уточнення даних та ВЛК. що заважає найнятися на роботу за 10К на держслужбу і вже потім пройти уточнення даних з ВЛК та отримати бронь?

якщо так, як ви описали, то заважає те, що на роботу не візьмуть, а попросять спочатку до ТЦК - а туди ви потрапите ще без броні. тобто якщо ви вже працюєте, то так можливо - а на нову роботу питання.

хто знає, можуть зараз брати на роботу з документами старого зразка? тимчасові посвідчення вважаються недійсними, а от військові квитки - не знаю
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 29.09.19
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:14

https://www.youtube.com/watch?v=snCZpuYfz7o4
половина сидельцы и условия в госпитале лучше чем я видел
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:15

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  yama написав:Квиток не дали бо не було бланків

в багатьох знаю така проблема

так видавали тимчасові посвідчення замість квитка...

наскільки знаю до часів АТО тимчасові посвідчення видавались з терміном на 5 років
Letusrock
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:15

  pesikot написав:А по факту отримують бронь, навіть без уточнення данних.


останній час так не проходить. просто не погодять бронювання.
зараз вімагають не тільки уточнення а й проходження ВЛК.
тут на гілці хтось писав про черги до ВЛК. думаю то черга була із "броньовиків" а не з тих хто буде до армії йти.
mephala
 
Повідомлень: 8803
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Вкотре -- в мене тут не місія або принесення користі, отримання вихлопу. Не плутай з собою...

Я викладаю тут на розгляд різні свої думки. Сирі думки,
Справа не в місіях....
Справа в тому що військовому пенсіонеру негоже під час війни розповсюджувати панічні настрої...
Навіть якщо вони реалоьно присутні.
Це інфузоріям-туфелькам , які не в курсі що таке бойовий дух - можна як гімно в ополонці бовтатись...
Чи у нас пенсіонери твого штибу до цих інфузорій відносяться?

Спробую пояснити
Є війна
Є хороші і погані рішення.
Хороші мають право на обговорення - це підтримує бойовий дух і наближає перемогу
Погані - мають право на реакцію...але не можуть поширюватись в ЗМІ.
Якщо хтось бачить погане рішення він повинен
а - якщо знає як виправити - пише туди де приймають рішення
б - якщо не знає - мовчить.

ПС
дейтрой-вас в армії вчили що навіть коли прийде час помирати - то краще помирати з посмішкою?

ППС
можна звичайно заперечити написавши щось
А ось Бутусов критикує...
Але тут нюанс - там де Бутусов критикує чи Порошенко платить - там дії спрямовані виключно на перемогу.
В цих критиків немає одночасно три різноспрямованих думки.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26872
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:18

  mephala написав:
  pesikot написав:А по факту отримують бронь, навіть без уточнення данних.


останній час так не проходить. просто не погодять бронювання.
зараз вімагають не тільки уточнення а й проходження ВЛК.
тут на гілці хтось писав про черги до ВЛК. думаю то черга була із "броньовиків" а не з тих хто буде до армії йти.


не можна не погодитись
adeges
 
Повідомлень: 4455
З нами з: 14.03.06
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:23

  Shaman написав:хто знає, можуть зараз брати на роботу з документами старого зразка? тимчасові посвідчення вважаються недійсними, а от військові квитки - не знаю


є тимчасові посвідчення без строку дії
у мене в конторі при перевірці військових документів головне щоб прописка місця проживання в паспорті співпадала з розташуванням військомата до якого приписані.
якщо співпадає то навіть по квитку ссср приймуть. і на бронь поставлять після уточнення даних і ВЛК коли вже людину приймуть на роботу.
якщо не співпаде то відправлять оформляти документи до прийому на роботу.
mephala
 
Повідомлень: 8803
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5915591659175918>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 143176
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 529898
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.