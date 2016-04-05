Я коли попер на другий день війни у військову частину, взяв військовий квиток СРСР і його разом з паспортом взяли без проблем у відділі кадрів.
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Додано: Нед 17 гру, 2023 17:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:04
Forbes: Штурмовой беспилотник «Коса»- ответ Украины на российские «Шахиды».
Запас хода «Косы» (Scythe – прим ред.) составляет около 750-900 км,
Крейсерская скорость Scythe составляет около 140 км/ч, а максимальная конечная скорость - 200 км/ч. Scythe несет 42-килограммовую боеголовку, аналогичную «Шахид». стандартным боезарядом является украинская термобарическая боеголовка массового производства или пара 122-мм артиллерийских снарядов
компания уже поставляет беспилотники Scythe - в настоящее время их количество составляет 50 штук в месяц, но быстро увеличивается до 500 штук в месяц ко второму кварталу 2024 года. Цель - производить 1000 единиц ежемесячно.
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:08
Вкотре -- в мене тут не місія або принесення користі, отримання вихлопу. Не плутай з собою...
Я викладаю тут на розгляд різні свої думки. Сирі думки, а не а-ля відшліфовані дисертаційні. Якась з них може бути абсолютно помилковою, з якоюсь помилкою.
І саме виправлення можливих моїх помилок, підказок -- для корекції свого бачення я і очікую!!! Я вдячний за це. Для цього і обмін думками, дискусії.
Розумієш ти?
Тобі ж вкажеш на помилку з наведенням об'єктивних джерел, але ти й будеш далі торочити свої незиблемі постулати. Без виправлень, без корекції, без урахування того, що тобі підказали.
Зрозумів? Не натягуй на мене свій кафтан...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 гру, 2023 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:10
якщо так, як ви описали, то заважає те, що на роботу не візьмуть, а попросять спочатку до ТЦК - а туди ви потрапите ще без броні. тобто якщо ви вже працюєте, то так можливо - а на нову роботу питання.
хто знає, можуть зараз брати на роботу з документами старого зразка? тимчасові посвідчення вважаються недійсними, а от військові квитки - не знаю
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:14
половина сидельцы и условия в госпитале лучше чем я видел
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:15
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:15
останній час так не проходить. просто не погодять бронювання.
зараз вімагають не тільки уточнення а й проходження ВЛК.
тут на гілці хтось писав про черги до ВЛК. думаю то черга була із "броньовиків" а не з тих хто буде до армії йти.
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Справа не в місіях....
Справа в тому що військовому пенсіонеру негоже під час війни розповсюджувати панічні настрої...
Навіть якщо вони реалоьно присутні.
Це інфузоріям-туфелькам , які не в курсі що таке бойовий дух - можна як гімно в ополонці бовтатись...
Чи у нас пенсіонери твого штибу до цих інфузорій відносяться?
Спробую пояснити
Є війна
Є хороші і погані рішення.
Хороші мають право на обговорення - це підтримує бойовий дух і наближає перемогу
Погані - мають право на реакцію...але не можуть поширюватись в ЗМІ.
Якщо хтось бачить погане рішення він повинен
а - якщо знає як виправити - пише туди де приймають рішення
б - якщо не знає - мовчить.
ПС
дейтрой-вас в армії вчили що навіть коли прийде час помирати - то краще помирати з посмішкою?
ППС
можна звичайно заперечити написавши щось
А ось Бутусов критикує...
Але тут нюанс - там де Бутусов критикує чи Порошенко платить - там дії спрямовані виключно на перемогу.
В цих критиків немає одночасно три різноспрямованих думки.
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:18
не можна не погодитись
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:23
є тимчасові посвідчення без строку дії
у мене в конторі при перевірці військових документів головне щоб прописка місця проживання в паспорті співпадала з розташуванням військомата до якого приписані.
якщо співпадає то навіть по квитку ссср приймуть. і на бронь поставлять після уточнення даних і ВЛК коли вже людину приймуть на роботу.
якщо не співпаде то відправлять оформляти документи до прийому на роботу.
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