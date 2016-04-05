Це шлях москалів, а не наш. Погані рішення мають максимально роздуватись в ЗМІ, щоб їх більше ніхто не приймав.
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Додано: Нед 17 гру, 2023 17:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:31
Стратєг, однако)))
Ммм, яка сумна новина, десь я шось таке вже чула. Ааа, ось воно:
"Російський президент Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня 2023."
#Проведьом кордони по Дніпру до 2026..
#Ховайтесь, ̶б̶д̶ж̶о̶л̶и̶ НАТО, ̶в̶е̶д̶м̶і̶д̶ь̶ Ленінградський військовий округ прийшов..
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:32
МВД чі приватне підприємстао ?
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:36
Пояснюю вам свою позицію.
І саме з неї випливають оті відсотки розподілу позитива-негатива-нейтрального.
Мене вчили бути готовим до всього.
І пофіг, що навкруги. Є колія, якщо ти в неї вже потрапив, то пофіг, що вже навкруги (хоч один позитив; хоч один негатив; хоч будь-який їх баланс).
Ти в колії. Твій шлях визначений. Виконуй обов'язки до кінця.
(І саме тому в оту колію я полізу тільки за законною вимогою (буде вона, так буде), а не бажаю добровільно. По-друге, я пам'ятаю про ваш приклад прикувати... Півроку тому я спробував почати прощупувати почву з цим варіантом, але мені чітко дали зрозуміти -- фіг, не ті часи; обмануть, не вийде, не суйся. По-третє: добровільно вішати на себе гору відповідальності за долі інших людей, тобто ризики накосячити, бо вже скільки років-то минуло -- змінився я з тих пір... А випадків косяків старих ... повно).
Негатив від загальної результующої повідомлень? Да нема його. Бо нема агітації, пропаганди ні того, ні сього. Навпаки -- людина зі всебічними знаннями більш готова до будь-чого.
З.и. Будівельник, будуть наполегливі натяки мені геть, так я з задоволенням. Не в якості образи на них.
Stm дала чудову пораду. Я її вже відчув, не проти повернутися.
Я дуже увлекаюсь дискусієй, розглядом питань ... а мені воно і на уйх не потрібно з практичної точки зору))
Додано: Нед 17 гру, 2023 17:53
У нас для отримання бронювання всі військові квитки старого зразка (напр. радянські з затертими гербами), потрібно було замінити на нові. В старих старі, ще радянські, ВОС. Зараз введено нові ідентифікатори.
Shaman, на ФОП на роботу беруть взагалі без військових квитків. Це порушення, але ТЦК поки ФОПів не чипає, бо не встигають обробляти списки працівників різних ТОВ.
Додано: Нед 17 гру, 2023 18:06
Так я день почекав, а на другий написав відповідь на ту загадку.
Про МЧС, пенітеціарна тощо.
Добре, що доповнили - цивільними броньовиками. Чомусь на гадку не спало.
Реально довгі черги. І, як сказав один з них, деякі займають з шостої ранку. Деякі по 3-4 дні ходять, щоб попасти до одного лікаря.
А ЗСУ чекає...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 гру, 2023 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 гру, 2023 18:08
1 Шлях москалів це на інформацію скільки буде два плюс два - відповісти 100 або 200....
Після чого навіть відповідь 50 - їм стає вигідно.
2 Моя ж пропозиція взагалі інша
Не створювати додатковий білий шум в інформаційному полі, особливо коли відсутня якась конкретна мета
3 При цьому є море проблем освітлення яких ДОПОМОЖЕ а не ДЕМОТИВУЄ
Тому
Те що ДОПОМОЖЕ - освітлюємо максимально ( навіть якщо це інформація про те що мало дронів)
Те що може ДЕМОТИВУВАТИ - не виносимо на загал, але доводимо до відома тих хто може це змінити на краще.
Прості панічні викрики нічим не допоможуть НАМ , але дозволять москаликам і далі просувати тезу що 2+2=100
Додано: Нед 17 гру, 2023 18:16
Дякую. Очевидно, що заангажовано, необ'єктивно, несенйозно та неправдоподібно. Можно було б посміятися, аби не так сумно...
Додано: Нед 17 гру, 2023 18:18
А скільки тут всебічно підготовлених?
і скільки емоційно залежних від забарвлення повідомлень?
От і виходить - 5% підготовлених і 95% які мавпують.
То навіщо ризикувати розповсюджуючи негатив? якщо мавпуючі більш схильні вірити негативу ніж позитиву?
Простий приклад
Частковий Факт
Депутат сільради кинув три світлошумові гранати .
Інтерпритація ломів ЄС
Депутат від СН кинув три ГРАНАТИ на засіданні , 26 людей постраждало , 6 в реанімації, один загинув
Повна інформація
Демобілізований 128 бригади(тобто людина яка знає шкоду від світлошумових і чим вони відрізняються від бойових) , він же депутат сільради,( щоб привести до тями зажравшихся депутатів) , кинув три світлошумових в знак протесту проти збільшення доходів голови сільради до 150000 грн, постраждалі обіс..лись
Додано: Нед 17 гру, 2023 18:20
Так вроде даже орки до такой *уйни не додумались.
Баевая падруга Хотаба?, дивно що вона ще не в окопі, ах да , она нужнее в глубоком тылу, а хто це выришуэ?
п.п.с. а майно бойцов батальонів монако та відень теж ?
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