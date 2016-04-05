Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав своїй армії захопити Авдіївку у Донецькій області до кінця 2023 року. "Завдання - не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якомога швидше. Я так розумію, Володимир Володимирович хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. , - пише Telegram-канал "Кремлівська табакерка".
Shaman написав:хто знає, можуть зараз брати на роботу з документами старого зразка? тимчасові посвідчення вважаються недійсними, а от військові квитки - не знаю
є тимчасові посвідчення без строку дії у мене в конторі при перевірці військових документів головне щоб прописка місця проживання в паспорті співпадала з розташуванням військомата до якого приписані. якщо співпадає то навіть по квитку ссср приймуть. і на бронь поставлять після уточнення даних і ВЛК коли вже людину приймуть на роботу. якщо не співпаде то відправлять оформляти документи до прийому на роботу.
budivelnik написав:дейтрой-вас в армії вчили що навіть коли прийде час помирати - то краще помирати з посмішкою?
Пояснюю вам свою позицію. І саме з неї випливають оті відсотки розподілу позитива-негатива-нейтрального.
Мене вчили бути готовим до всього. І пофіг, що навкруги. Є колія, якщо ти в неї вже потрапив, то пофіг, що вже навкруги (хоч один позитив; хоч один негатив; хоч будь-який їх баланс). Ти в колії. Твій шлях визначений. Виконуй обов'язки до кінця. (І саме тому в оту колію я полізу тільки за законною вимогою (буде вона, так буде), а не бажаю добровільно. По-друге, я пам'ятаю про ваш приклад прикувати... Півроку тому я спробував почати прощупувати почву з цим варіантом, але мені чітко дали зрозуміти -- фіг, не ті часи; обмануть, не вийде, не суйся. По-третє: добровільно вішати на себе гору відповідальності за долі інших людей, тобто ризики накосячити, бо вже скільки років-то минуло -- змінився я з тих пір... А випадків косяків старих ... повно).
Негатив від загальної результующої повідомлень? Да нема його. Бо нема агітації, пропаганди ні того, ні сього. Навпаки -- людина зі всебічними знаннями більш готова до будь-чого.
З.и. Будівельник, будуть наполегливі натяки мені геть, так я з задоволенням. Не в якості образи на них. Stm дала чудову пораду. Я її вже відчув, не проти повернутися. Я дуже увлекаюсь дискусієй, розглядом питань ... а мені воно і на уйх не потрібно з практичної точки зору))
Shaman написав:хто знає, можуть зараз брати на роботу з документами старого зразка? тимчасові посвідчення вважаються недійсними, а от військові квитки - не знаю
є тимчасові посвідчення без строку дії у мене в конторі при перевірці військових документів головне щоб прописка місця проживання в паспорті співпадала з розташуванням військомата до якого приписані. якщо співпадає то навіть по квитку ссср приймуть. і на бронь поставлять після уточнення даних і ВЛК коли вже людину приймуть на роботу. якщо не співпаде то відправлять оформляти документи до прийому на роботу.
У нас для отримання бронювання всі військові квитки старого зразка (напр. радянські з затертими гербами), потрібно було замінити на нові. В старих старі, ще радянські, ВОС. Зараз введено нові ідентифікатори. Shaman, на ФОП на роботу беруть взагалі без військових квитків. Це порушення, але ТЦК поки ФОПів не чипає, бо не встигають обробляти списки працівників різних ТОВ.
mephala написав:тут на гілці хтось писав про черги до ВЛК. думаю то черга була із "броньовиків" а не з тих хто буде до армії йти.
Так я день почекав, а на другий написав відповідь на ту загадку. Про МЧС, пенітеціарна тощо. Добре, що доповнили - цивільними броньовиками. Чомусь на гадку не спало. Реально довгі черги. І, як сказав один з них, деякі займають з шостої ранку. Деякі по 3-4 дні ходять, щоб попасти до одного лікаря. А ЗСУ чекає...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 гру, 2023 18:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Хороші мають право на обговорення - це підтримує бойовий дух і наближає перемогу Погані - мають право на реакцію...але не можуть поширюватись в ЗМІ.
Це шлях москалів, а не наш. Погані рішення мають максимально роздуватись в ЗМІ, щоб їх більше ніхто не приймав.
1 Шлях москалів це на інформацію скільки буде два плюс два - відповісти 100 або 200.... Після чого навіть відповідь 50 - їм стає вигідно. 2 Моя ж пропозиція взагалі інша Не створювати додатковий білий шум в інформаційному полі, особливо коли відсутня якась конкретна мета 3 При цьому є море проблем освітлення яких ДОПОМОЖЕ а не ДЕМОТИВУЄ Тому Те що ДОПОМОЖЕ - освітлюємо максимально ( навіть якщо це інформація про те що мало дронів) Те що може ДЕМОТИВУВАТИ - не виносимо на загал, але доводимо до відома тих хто може це змінити на краще.
Прості панічні викрики нічим не допоможуть НАМ , але дозволять москаликам і далі просувати тезу що 2+2=100
detroytred написав:Негатив від загальної результующої повідомлень? Да нема його. Бо нема агітації, пропаганди ні того, ні сього. Навпаки -- людина зі всебічними знаннями більш готова до будь-чого.
А скільки тут всебічно підготовлених? і скільки емоційно залежних від забарвлення повідомлень? От і виходить - 5% підготовлених і 95% які мавпують. То навіщо ризикувати розповсюджуючи негатив? якщо мавпуючі більш схильні вірити негативу ніж позитиву?
Простий приклад
Частковий Факт Депутат сільради кинув три світлошумові гранати .
Інтерпритація ломів ЄС Депутат від СН кинув три ГРАНАТИ на засіданні , 26 людей постраждало , 6 в реанімації, один загинув
Повна інформація Демобілізований 128 бригади(тобто людина яка знає шкоду від світлошумових і чим вони відрізняються від бойових) , він же депутат сільради,( щоб привести до тями зажравшихся депутатів) , кинув три світлошумових в знак протесту проти збільшення доходів голови сільради до 150000 грн, постраждалі обіс..лись
budivelnik написав:Прості панічні викрики нічим не допоможуть НАМ , але дозволять москаликам і далі просувати тезу що 2+2=100
Ну не так.
Нічим не допоможуть! -- цей вигук може бути панічним (викликати паніку), тому що базується на помилковому визначенні -- нічим. Бо правильно -- (можливо) менше буде допомоги! І що в ньому панічного? Навпаки виникає питання -- наскільки менше і що робити?
Панічне -- це узагальнення накшалт *усьо пропало!* або гіперболізація явища, дії, проблеми: всі загинуть, їсти буде нічого, і т.д.
Тим паче, що якщо на цих сторінках не зможуть адекватно заперечити-спростувати можливі якісь перебільшення, то що ж вже тоді казати про реал? Там і перебільшення на порядки більше та і тих, хто може спокійно обґрунтовано спростувати, на порядки менше (по концентрації).
Перетворювати гілку в нереальний оптимізм ---- да так і сам повіриш в це. А потім друзі реготітити будуть ... як з мене. Я вже це пройшов. Невдобно досі)))
detroytred написав:Негатив від загальної результующої повідомлень? Да нема його. Бо нема агітації, пропаганди ні того, ні сього. Навпаки -- людина зі всебічними знаннями більш готова до будь-чого.
А скільки тут всебічно підготовлених? і скільки емоційно залежних від забарвлення повідомлень? От і виходить - 5% підготовлених і 95% які мавпують. То навіщо ризикувати розповсюджуючи негатив? якщо мавпуючі більш схильні вірити негативу ніж позитиву?
Простий приклад
Частковий Факт Депутат сільради кинув три світлошумові гранати .
Інтерпритація ломів ЄС Депутат від СН кинув три ГРАНАТИ на засіданні , 26 людей постраждало , 6 в реанімації, один загинув
Повна інформація Демобілізований 128 бригади(тобто людина яка знає шкоду від світлошумових і чим вони відрізняються від бойових) , він же депутат сільради,( щоб привести до тями зажравшихся депутатів) , кинув три світлошумових в знак протесту проти збільшення доходів голови сільради до 150000 грн, постраждалі обіс..лись
Достатньо навіть одного! Підготовленого. От ви взяли і пояснили, як воно насправді. Всім іншим хоч 99,999% непідготовлених.
Для того і форум. Хтось знає краще, виправить, розтлумаче. Або дасть поштовх для пошуку істини.