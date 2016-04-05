Додано: Нед 17 гру, 2023 17:36

budivelnik написав: дейтрой-вас в армії вчили що навіть коли прийде час помирати - то краще помирати з посмішкою? дейтрой-вас в армії вчили що навіть коли прийде час помирати - то краще помирати з посмішкою?

Пояснюю вам свою позицію.І саме з неї випливають оті відсотки розподілу позитива-негатива-нейтрального.Мене вчили бути готовим до всього.І пофіг, що навкруги. Є колія, якщо ти в неї вже потрапив, то пофіг, що вже навкруги (хоч один позитив; хоч один негатив; хоч будь-який їх баланс).Ти в колії. Твій шлях визначений. Виконуй обов'язки до кінця.(І саме тому в оту колію я полізу тільки за законною вимогою (буде вона, так буде), а не бажаю добровільно. По-друге, я пам'ятаю про ваш приклад прикувати... Півроку тому я спробував почати прощупувати почву з цим варіантом, але мені чітко дали зрозуміти -- фіг, не ті часи; обмануть, не вийде, не суйся. По-третє: добровільно вішати на себе гору відповідальності за долі інших людей, тобто ризики накосячити, бо вже скільки років-то минуло -- змінився я з тих пір... А випадків косяків старих ... повно).Негатив від загальної результующої повідомлень? Да нема його. Бо нема агітації, пропаганди ні того, ні сього. Навпаки -- людина зі всебічними знаннями більш готова до будь-чого.З.и. Будівельник, будуть наполегливі натяки мені геть, так я з задоволенням. Не в якості образи на них.Stm дала чудову пораду. Я її вже відчув, не проти повернутися.Я дуже увлекаюсь дискусієй, розглядом питань ... а мені воно і на уйх не потрібно з практичної точки зору))