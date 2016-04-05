detroytred написав:Достатньо навіть одного! Підготовленого. От ви взяли і пояснили, як воно насправді.
Так я про це ж і говорю 1 Ви КРАЩЕ підготовлений ніж 95% тут присутніх( по питаннях функціонування армії) 2 Не вкидайте тут нічого додаткового ( особливо з негативним варіантом) 3 Вам вистарчить інформації , яку Ви краще ніж вкидувачі зможете розтлумачити.
На виході - отримаєм трошки позитивніший(ніж міг би бути) результат Замість ПОСТІЙНОГО ПРОЦЕСУ який нікуди не веде...а ресурси палить.
Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав своїй армії захопити Авдіївку у Донецькій області до кінця 2023 року. "Завдання - не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якомога швидше. Я так розумію, Володимир Володимирович хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. , - пише Telegram-канал "Кремлівська табакерка".
detroytred написав:Достатньо навіть одного! Підготовленого. От ви взяли і пояснили, як воно насправді.
Так я про це ж і говорю 1 Ви КРАЩЕ підготовлений ніж 95% тут присутніх 2 Не вкидайте тут нічого додаткового ( особливо з негативним варіантом) 3 Вам вистарчить інформації , яку Ви краще ніж вкидувачі зможете розтлумачити.
На виході - отримаєм трошки позитивніший(ніж міг би бути) результат Замість ПОСТІЙНОГО ПРОЦЕСУ який нікуди не веде...а ресурси палить.
Є в цьому сенс. Якщо величина отого "трошки позитивніше" має хоч якесь значення (в чому я сумніваюся; вважаю, що не має).
Але. Мені просто нецікаво не копати глибше при розгляді питань. Що цікавого в очевидному та безспірному?!
Да і знов повторюсь: де отой правильний баланс на гілці? Хто визначить?? Так й сам собі зсуну його...на посміховисько. Як на мене, цей баланс в мене поки в нормі. Так що я пас.
І!!! Я ніколи не ставив і не збираюсь ставити себе вище присутньої спільноти. По окремим якимось питанням може знаю більше, але щоб отак взагалі "краще підготовлений", да ще й "95% присутніх". Ви мене знов з кимось сплутали.
Вадюля , чтобы вы знали у летчика есть налет и послужной ....остатки здоровья ... После определенного налета часов ,человеку можно быть только инструктором .У моряков -капитан-наставник . Ну не могут ,ввиду перегрузки за годы полетов , доверить воздушное судно стоящее огромных денег, пилоту который налетал критическое количество часов . Если его и берут на работу в других странах , то это только дело нанимающей стороны .ВЕДЬ ВСЕ РАВНО МЕДКОМИССИЮ ПРОХОДЯТ . А использовать пилота в окопах , это все равно что вас загнать в морг и дать задание сложить окоченевший труп . Кроме всего я читал , что вы ответили "prodigy" . Уважаемому мною человеку , КАПИТАНУ , руководителю команды , проведшего всю жизнь в море . Ваша психология поведения основана , на очень бедных умственных способностях . Если вы чего то не можете понять или в что то поверить , то вы думаете что и другие так же ограничены как и вы . А ведь нельзя сравнивать завсегдатая пивной с образованными людьми . Крайняя степень вашего раздражения = сквернословие . И тут вы делаете ошибки .(вчера вы не изящно выразили свои чувства ) Так что общение с вами это не высшее наслаждение . Чем ваши оппоненты и пользуются . Жаль что у нас нет значка подМигнуть ...... И еще нахамили "песикот " ,
Востаннє редагувалось холява в Нед 17 гру, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:"fler" можете не сомневаться , Уважаемый "prodigy" всегда был Патриотом УКРАИНЫ !
Доброго вечора, пане Холява. Ніколи не сумнівалася щодо prodigy, дуже рада, що він пише на цій гілці. Щодо новини про Авдіївку - я, навпаки, йому "підспівую", висміюючи бункерну моль. Дивно, що ви не так зрозуміли.
После определенного налета часов , проходят ВЛК , где и устанавливают на что способен человек . Результат ВЛК как правило безутешен для налетавших критические нормы и для летчиков которые катапультировались .