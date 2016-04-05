RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5917591859195920>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Достатньо навіть одного! Підготовленого.
От ви взяли і пояснили, як воно насправді.
Так я про це ж і говорю
1 Ви КРАЩЕ підготовлений ніж 95% тут присутніх( по питаннях функціонування армії)
2 Не вкидайте тут нічого додаткового ( особливо з негативним варіантом)
3 Вам вистарчить інформації , яку Ви краще ніж вкидувачі зможете розтлумачити.

На виході - отримаєм трошки позитивніший(ніж міг би бути) результат
Замість ПОСТІЙНОГО ПРОЦЕСУ який нікуди не веде...а ресурси палить.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26874
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:51

  fler написав:
  prodigy написав:
Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав своїй армії захопити Авдіївку у Донецькій області до кінця 2023 року.
"Завдання - не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якомога швидше. Я так розумію, Володимир Володимирович хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. , - пише Telegram-канал "Кремлівська табакерка".



Ммм, яка сумна новина, десь я шось таке вже чула. Ааа, ось воно:
"Російський президент Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня 2023." :mrgreen:
https://suspilne.media/372917-putin-vid ... astej-gur/

#Проведьом кордони по Дніпру до 2026..

#Ховайтесь, ̶б̶д̶ж̶о̶л̶и̶ НАТО, ̶в̶е̶д̶м̶і̶д̶ь̶ Ленінградський військовий округ прийшов..
https://tsn.ua/svit/vidpravlyu-na-kordo ... 73504.html


Добрый вечер , Уважаемая "fler".

Всем Здоровья и Хорошей трудовой недели !
"fler" можете не сомневаться , Уважаемый "prodigy" всегда был Патриотом УКРАИНЫ !
холява
2
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4079 раз.
Подякували: 4411 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Достатньо навіть одного! Підготовленого.
От ви взяли і пояснили, як воно насправді.
Так я про це ж і говорю
1 Ви КРАЩЕ підготовлений ніж 95% тут присутніх
2 Не вкидайте тут нічого додаткового ( особливо з негативним варіантом)
3 Вам вистарчить інформації , яку Ви краще ніж вкидувачі зможете розтлумачити.

На виході - отримаєм трошки позитивніший(ніж міг би бути) результат
Замість ПОСТІЙНОГО ПРОЦЕСУ який нікуди не веде...а ресурси палить.

Є в цьому сенс.
Якщо величина отого "трошки позитивніше" має хоч якесь значення (в чому я сумніваюся; вважаю, що не має).

Але. Мені просто нецікаво не копати глибше при розгляді питань. Що цікавого в очевидному та безспірному?!

Да і знов повторюсь: де отой правильний баланс на гілці? Хто визначить??
Так й сам собі зсуну його...на посміховисько.
Як на мене, цей баланс в мене поки в нормі.
Так що я пас.

І!!! Я ніколи не ставив і не збираюсь ставити себе вище присутньої спільноти.
По окремим якимось питанням може знаю більше, але щоб отак взагалі "краще підготовлений", да ще й "95% присутніх".
Ви мене знов з кимось сплутали.
detroytred
 
Повідомлень: 27378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:По окремим якимось питанням може знаю більше, але щоб отак взагалі "краще підготовлений", да ще й "95% присутніх".
Ви мене знов з кимось сплутали.
Я окремо уточнив ці окремі пункти- ще раз гляньте на повідомлення.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26874
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:05

Невже заходу почало доходити що воювати прийдеться дуже скоро всьому світу

У НАТО есть несколько лет на подготовку к войне с Россией, – министр обороны Германии Писториус

По его словам, угрозы России в адрес Грузии, Молдовы и стран Балтии очень серьезны. Путин наращивает производство оружия и у Запада есть 5-8 лет, чтобы подготовиться, — сообщает BILD.

Xenon
 
Повідомлень: 4243
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:07

  budivelnik написав:
  detroytred написав:По окремим якимось питанням може знаю більше, але щоб отак взагалі "краще підготовлений", да ще й "95% присутніх".
Ви мене знов з кимось сплутали.
Я окремо уточнив ці окремі пункти- ще раз гляньте на повідомлення.

Тоді, вибачайте, тепер зрозумів, що мова не про взагалі.
Все ж таки в повідомленні саме твердження йде окремим пунктом, а не складається з окремих пунктів.
detroytred
 
Повідомлень: 27378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:17

Vadim_

Вадюля , чтобы вы знали у летчика есть налет и послужной ....остатки здоровья ...
После определенного налета часов ,человеку можно быть только инструктором .У моряков -капитан-наставник .
Ну не могут ,ввиду перегрузки за годы полетов , доверить воздушное судно стоящее огромных денег, пилоту который налетал критическое количество часов .
Если его и берут на работу в других странах , то это только дело нанимающей стороны .ВЕДЬ ВСЕ РАВНО МЕДКОМИССИЮ ПРОХОДЯТ .
А использовать пилота в окопах , это все равно что вас загнать в морг и дать задание сложить окоченевший труп .
Кроме всего я читал , что вы ответили "prodigy" .
Уважаемому мною человеку , КАПИТАНУ , руководителю команды , проведшего всю жизнь в море .
Ваша психология поведения основана , на очень бедных умственных способностях .
Если вы чего то не можете понять или в что то поверить , то вы думаете что и другие так же ограничены как и вы .
А ведь нельзя сравнивать завсегдатая пивной с образованными людьми .
Крайняя степень вашего раздражения = сквернословие .
И тут вы делаете ошибки .(вчера вы не изящно выразили свои чувства )
Так что общение с вами это не высшее наслаждение .
Чем ваши оппоненты и пользуются . Жаль что у нас нет значка подМигнуть ......
И еще нахамили "песикот " ,
Востаннє редагувалось холява в Нед 17 гру, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4079 раз.
Подякували: 4411 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34372
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 7918 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:32

  холява написав:"fler" можете не сомневаться , Уважаемый "prodigy" всегда был Патриотом УКРАИНЫ !

Доброго вечора, пане Холява. Ніколи не сумнівалася щодо prodigy, дуже рада, що він пише на цій гілці. Щодо новини про Авдіївку - я, навпаки, йому "підспівую", висміюючи бункерну моль. Дивно, що ви не так зрозуміли.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:38

Vadim_

После определенного налета часов , проходят ВЛК , где и устанавливают на что способен человек .
Результат ВЛК как правило безутешен для налетавших критические нормы и для летчиков которые катапультировались .
холява
2
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4079 раз.
Подякували: 4411 раз.
 
Профіль
4
19
1
  #<1 ... 5917591859195920>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 143192
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 529923
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.