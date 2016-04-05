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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5918591959205921>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:38

fler
НУ , ПСИХАНУЛ , ПРОСТИТЕ .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:46

  холява написав:fler
НУ , ПСИХАНУЛ , ПРОСТИТЕ .

Все ок
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 20:13

Польща передала Україні самохідні міномети Rak
Загалом Україна отримала 24 польські міномети.
120-мм міномети Rak встановлені на броньовану колісну платформу. Вони можуть вести навісний вогонь з відстані до 12 км.
"Міномети допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи при цьому під захистом сталевої броні", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що після стрільби самохідний міномет може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань. На машини, що прибули в Україну, вже встановили противодронний захист у вигляді залізної сітки над вежею.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 20:15

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 гру, 2023 21:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 20:21

  Rack написав:Мужчины, вам уже тут всем +- 4-5й десяток лет идет, а вы ведете себя как подростки, просто взгляните на себя со стороны...
ЗЫ или вы все бухие сегодня? что за повод?

Источник и путь потёрли , поэтому и хаос.
всё вырвано из контекста.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 20:26

  Rack написав:Мужчины, вам уже тут всем +- 4-5й десяток лет идет, а вы ведете себя как подростки, просто взгляните на себя со стороны...
ЗЫ или вы все бухие сегодня? что за повод?

Ну так третий Адвент на дворе. Вайнахтмаркт, глювайн, пиво.
Вот народ слегка и завелся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 20:33

  antey1969 написав:
  Rack написав:Мужчины, вам уже тут всем +- 4-5й десяток лет идет, а вы ведете себя как подростки, просто взгляните на себя со стороны...
ЗЫ или вы все бухие сегодня? что за повод?

Ну так третий Адвент на дворе. Вайнахтмаркт, глювайн, пиво.
Вот народ слегка и завелся.

Ну тебе в Германии виднее ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 20:36

  antey1969 написав:
  Rack написав:Мужчины, вам уже тут всем +- 4-5й десяток лет идет, а вы ведете себя как подростки, просто взгляните на себя со стороны...
ЗЫ или вы все бухие сегодня? что за повод?

Ну так третий Адвент на дворе. Вайнахтмаркт, глювайн, пиво.
Вот народ слегка и завелся.

ВайнахтСмаркт,
отсутствие культуры элементарной.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 17 гру, 2023 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Толкова стаття про воєнну економіку
https://biz.censor.net/resonance/346188 ... yyi_resurs
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 21:01

  Denik написав:Толкова стаття про воєнну економіку
https://biz.censor.net/resonance/346188 ... yyi_resurs

Наче да, але деякі коментарі під нею змушують сумніватися в правильності деяких тверджень автора.
Але загальний посил, що неможливо вести війну на виживання з таким потужним супротивником, мало що змінивши від попереднього функціонування, зрозумілий.

А от як буде практична реалізація будь-яких рішень - ?
Але нагадую своє бачення: наче всі все знають і навіть розуміють, що треба приймати та робити кардинальні заходи ... але ніхто нічого не робить.
Як з отим списанням у Фрііза.
Хз чому...
detroytred
 
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