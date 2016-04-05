Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у країні. Обов'язкову військову службу в Німеччині було скасовано ще у 2011 році. Це, своєю чергою, призводить до гострої нестачі кадрів для бундесверу. У зв'язку з цим Пісторіус запропонував ввести в країні систему призову за зразком Швеції. Там з 2017 року військовозобов'язаними вважаються всі юнаки та дівчата. Вони поголовно проходять обстеження військової комісії на готовність до служби, але призивають лише невелику частину з них. https://ria-m.tv/ua/news/337934/ministr ... china.html