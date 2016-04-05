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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5918591959205921
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 21:25

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у країні. Обов'язкову військову службу в Німеччині було скасовано ще у 2011 році. Це, своєю чергою, призводить до гострої нестачі кадрів для бундесверу.
У зв'язку з цим Пісторіус запропонував ввести в країні систему призову за зразком Швеції. Там з 2017 року військовозобов'язаними вважаються всі юнаки та дівчата.
Вони поголовно проходять обстеження військової комісії на готовність до служби, але призивають лише невелику частину з них.
https://ria-m.tv/ua/news/337934/ministr ... china.html
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 21:51

flyman закочувать гранати то дурня.... якої світ не бачив.
чергова премія дарвіна
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:43

У Путіна є план окупувати Україну до 2026 року — Bild
і
"Можу вам єдине сказати: планів вести війну в 2025 році у РФ станом на даний момент немає." - Буданов
Так і живемо.
Schmit
 
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