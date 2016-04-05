Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у країні. Обов'язкову військову службу в Німеччині було скасовано ще у 2011 році. Це, своєю чергою, призводить до гострої нестачі кадрів для бундесверу. У зв'язку з цим Пісторіус запропонував ввести в країні систему призову за зразком Швеції. Там з 2017 року військовозобов'язаними вважаються всі юнаки та дівчата. Вони поголовно проходять обстеження військової комісії на готовність до служби, але призивають лише невелику частину з них. https://ria-m.tv/ua/news/337934/ministr ... china.html
не дуже зрозуміло, що саме там толкового. слоганами написана. як неможливість виведення капіталу ексортерами додасть ці гроші у військову економіку зрозуміти категорично не можливо. або чому із 115 млрд доларів під подушкою населення дасть 20 млдр у борг державі (у гривні). або як обмеження споживання алкоголю на 1 млдр доларів вкине ці гроші у ВПК.
що не написано - це треба все відібрати (націоналізувати). то дійсно буде ефективно. трохи не демократично, але держава вже успішно відбирає бізнеси у класових ворогів, а безкутова вже починаю тестувати цю ідею на населенні. спочатку майно емігрантів, потім дійде черга і до доларових заначок пересічного. треба лише в карний кодекс повернути радянську статтю про готівкову валюту. і трудодні треба повернути на суспільні потреби. з розрахунку 90-180 днів на рік відпрацювати на місцях, які визначаться державою. так переможемо
После определенного налета часов , проходят ВЛК , где и устанавливают на что способен человек . Результат ВЛК как правило безутешен для налетавших критические нормы и для летчиков которые катапультировались .
Насправді лікарсько-льотна комісія (ЛЛК) мирного часу та вона ж під час війни має відмінності. Що в принципі логічно, якщо враховувати, що і техніка, на якій заборонено літати в мирний час через відсутність ресурсу , раптом стає літаючою під час війни.))) Проте якщо у техніки це написано в документах, то з людьми це просто закривання очей на деякі речі. Цікава ситуація була, коли проходив чергову ЛЛК у Вінниці , і на медичній справі було червоним олівцем написано «ММО» (міжнародні миротворчі організації) . На УЗД внутрішніх органів та щитовидки лікар та помічниця розігрують сцену, коли доходить до жовчного міхура. «Ой, у вас в жовчному поліп!»… «Ні, два!» Для довідки: з одним поліпом можна літати , але вже не можна в ММО. з двома не можна літати навіть в Україні Далі асистент тихо шепче на вухо, що кожен поліп - це «Леся Українка» (тариф 2019 року)
Буквально через кілька місяців проходжу цивільну льотну комісію для підтримання license, і після перевірки органів сам питаю «з жовчним все ок?» «все добре. А вас щось хвилює?» «Ну мені казали, що у мене є поліпи» «Давайте ще раз перевірю» Ще кілька хвилин крутить , дивиться «Я не знаходжу нічого! І взагалі, це хто такий спеціаліст, який вміє на УЗД відрізнити, це поліп чи згусток жовчі, який завтра з вас вийде і його не буде» Врешті цивільні потім жодного разу не знаходили у мене поліпи.
Тепер проходження ЛЛК у Вінниці під час війни. На аудіометрії знаходять зниження сприйняття високих частот . Нерідка ситуація, коли у вертолітників зниження слуху , як професійне. По нормальному треба б класти в стаціонар для додаткового обстеження і встановлення всіх причин і факторів. Проте війна не чекає . «Допущений до виконання польотів на всіх типах вертольотів» І на гроші ніхто не натякає)) До чого це все. Під час війни за необхідності в кабіну сяде чимало умовно придатних (без серйозних речей, звичайно). При наявності машин. Тут питання буде скоріше у тому, щоб були не втрачені льотні навички. Бо перерви в польотах нікому не йшли на користь. А зараз стройові пілоти в ЗСУ літають дуже мало (або багато, але рідко). А цивільна авіація в українському небі також не може літати. Дозвіл на виїзд (саме для виконання польотів, а не просто як турист) у пілотів є згідно постанови КМУ, але не всі мають де політати за кордоном, не у всіх є мова, не всі готові на спекотну Африку, всілякі обмеження (заборона алкоголю та інші радощі) . І це погано, пілоти зникають як пілоти. Бо пілот повинен літати.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 гру, 2023 00:03, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:– Але виглядає так, що все-таки у більшості країн-партнерів, Сполучених Штатів, Великої Британії, в них немає стратегії поразки Росії. Пристайко: – Що таке мир для України? Дуже просте, примітивне пояснення, мир – це ситуація краща, ніж до війни. Тобто, якщо ми з вами досягнемо ситуації, яка буде кращою, аніж до війни, то це і є для нас мир, це і є для нас перемога. Тобто, якщо ми як держава можемо розвиватись так, як ми з вами вважаємо, якщо у нас не падають бомби на нашу голову, то ця ситуація краща. От ми маємо до цього йти. І в процесі цього маємо пояснити партнерам, що так, зараз територія окупована, але нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка політична, нам потрібна економічна підтримка, щоб ми могли розвиватись, щоб ми як держава не занепали. Щоб ми не перетворились на одну із тих, не хочу називати держав, не хочу нікого образити, які не можуть вийти з цієї, знаєте, пастки бідності. От якщо це в комплексі є, ми продовжуємо нашу боротьбу і будуємо державу, як умовний Ізраїль. От на їхні голови, на жаль, постійно падають бомби, вони постійно воюють, але це одна із найрозвинутіших країн. Так само Південна Корея. У них до цього часу патрулі ходять у цивільному одязі з автоматами на вулицях Сеулу, тому що війна незакінчена, немає навіть підписаного договору про припинення вогню. Але це одна із найрозвинутіших країн світу. Можливо, і ми до цього прийдемо. https://www.radiosvoboda.org/a/posol-va ... 26010.html
Але він же вище: *– Я розумію, що для українців, які гинуть і перебувають під бомбардуванням, важко зрозуміти, яка може бути ще межа. Я вибачаюсь за те, що я зараз кажу, але допомагають переможцю. Ми – жертва. Інвестують у переможця. Те, що ми б'ємось, ми продемонстрували, що ми дуже серйозний претендент на перемогу в цій війні. Нам повірили, в нас почали інвестувати. Чим більше, чим потужніше ми будемо, чим більше будемо воювати, то такій армії і такому народу будуть допомагати.* _________________________________ Так що первинне-то?? Україна вже стократно показала, що бореться і здатна боротися. І саме тепер, щоб розвиватися далі (в тому числі розвиватися в плані боротьби), щоб як держава Україна не занепала їй потрібні - *але нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка політична, нам потрібна економічна підтримка, щоб ми могли розвиватись, щоб ми як держава не занепали.*
Але замість цього партнери демонструють, що наш етап - "Нам треба очевидно інвестувати в себе і демонструвати всім нашим партнерам, що з вами або без вас ми будемо воювати.* _________________________________ Вже не кажучи про те, що з попередньою (величезною) допомогою ми мали отакий результат. А з її зменшенням і більшим переходом на власні сили, то буде який? Отой, що продемонструє партнерам *що ми дуже серйозний претендент на перемогу в цій війні. Нам повірять, в нас почнуть інвестувати.*? __________________________________ Колія...
1% населення на фронті 10%(?) у бігах 30%(?) ховається Діти і старі...
Хто і що кому показав? Чим гордитися? Що багато жінок таки не покинуло країну? Що фронтовиків хоч і не замінюють, але, принаймні не обпльовують в тилах?