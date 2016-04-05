detroytred написав:

Україна вже стократно показала, що бореться і здатна боротися.

– Але виглядає так, що все-таки у більшості країн-партнерів, Сполучених Штатів, Великої Британії, в них немає стратегії поразки Росії.Пристайко:– Що таке мир для України? Дуже просте, примітивне пояснення, мир – це ситуація краща, ніж до війни. Тобто, якщо ми з вами досягнемо ситуації, яка буде кращою, аніж до війни, то це і є для нас мир, це і є для нас перемога. Тобто, якщо ми як держава можемо розвиватись так, як ми з вами вважаємо, якщо у нас не падають бомби на нашу голову, то ця ситуація краща. От ми маємо до цього йти. І в процесі цього маємо пояснити партнерам, що так, зараз територія окупована, але нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка політична, нам потрібна економічна підтримка, щоб ми могли розвиватись, щоб ми як держава не занепали. Щоб ми не перетворились на одну із тих, не хочу називати держав, не хочу нікого образити, які не можуть вийти з цієї, знаєте, пастки бідності. От якщо це в комплексі є, ми продовжуємо нашу боротьбу і будуємо державу, як умовний Ізраїль. От на їхні голови, на жаль, постійно падають бомби, вони постійно воюють, але це одна із найрозвинутіших країн. Так само Південна Корея. У них до цього часу патрулі ходять у цивільному одязі з автоматами на вулицях Сеулу, тому що війна незакінчена, немає навіть підписаного договору про припинення вогню. Але це одна із найрозвинутіших країн світу. Можливо, і ми до цього прийдемо.Але він же вище:*– Я розумію, що для українців, які гинуть і перебувають під бомбардуванням, важко зрозуміти, яка може бути ще межа. Я вибачаюсь за те, що я зараз кажу, але допомагають переможцю. Ми – жертва. Інвестують у переможця. Те, що ми б'ємось, ми продемонстрували, що ми дуже серйозний претендент на перемогу в цій війні. Нам повірили, в нас почали інвестувати. Чим більше, чим потужніше ми будемо, чим більше будемо воювати, то такій армії і такому народу будуть допомагати.*_________________________________Так що первинне-то??І саме тепер, щоб розвиватися далі (в тому числі розвиватися в плані боротьби), щоб як держава Україна не занепала їй потрібні - *але нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка політична, нам потрібна економічна підтримка, щоб ми могли розвиватись, щоб ми як держава не занепали.*Але замість цього партнери демонструють, що наш етап - "Нам треба очевидно інвестувати в себе і демонструвати всім нашим партнерам, що з вами або без вас ми будемо воювати.*_________________________________Вже не кажучи про те, що з попередньою (величезною) допомогою ми мали отакий результат.А з її зменшенням і більшим переходом на власні сили, то буде який?Отой, що продемонструє партнерам *що ми дуже серйозний претендент на перемогу в цій війні. Нам повірять, в нас почнуть інвестувати.*?__________________________________Колія...