detroytred написав:Негатив від загальної результующої повідомлень? Да нема його. Бо нема агітації, пропаганди ні того, ні сього. Навпаки -- людина зі всебічними знаннями більш готова до будь-чого.
А скільки тут всебічно підготовлених? і скільки емоційно залежних від забарвлення повідомлень? От і виходить - 5% підготовлених і 95% які мавпують. То навіщо ризикувати розповсюджуючи негатив? якщо мавпуючі більш схильні вірити негативу ніж позитиву?
Простий приклад
Частковий Факт Депутат сільради кинув три світлошумові гранати .
Інтерпритація ломів ЄС Депутат від СН кинув три ГРАНАТИ на засіданні , 26 людей постраждало , 6 в реанімації, один загинув
Повна інформація Демобілізований 128 бригади(тобто людина яка знає шкоду від світлошумових і чим вони відрізняються від бойових) , він же депутат сільради,( щоб привести до тями зажравшихся депутатів) , кинув три світлошумових в знак протесту проти збільшення доходів голови сільради до 150000 грн, постраждалі обіс..лись
Достатньо навіть одного! Підготовленого. От ви взяли і пояснили, як воно насправді. Всім іншим хоч 99,999% непідготовлених.
Для того і форум. Хтось знає краще, виправить, розтлумаче. Або дасть поштовх для пошуку істини.
Светозвуковые гранаты по другому взрываются, с кучей искр. На видео происшествия этого не наблюдаю. Но точно это не гранаты Ф-1.
mephala написав:є тимчасові посвідчення без строку дії у мене в конторі при перевірці військових документів головне щоб прописка місця проживання в паспорті співпадала з розташуванням військомата до якого приписані. якщо співпадає то навіть по квитку ссср приймуть. і на бронь поставлять після уточнення даних і ВЛК коли вже людину приймуть на роботу. якщо не співпаде то відправлять оформляти документи до прийому на роботу.
тисчасове посвідчення теж має бути чинного на даний момент зразка (зразок десь від року 18го чи щось типу того). всі інші не дійсні. років 10-15 тому взагалі видавали посвідчення, що були надрукованими на принтері в довільній формі. тепершнє типографське.
То який змість носити з собою: 1) паспорт/Ідкарту 2) папірчик про реєстрацію 3) воєннік якщо всі ксвіви, які не видані новим ТЦК протухші?
де написано що всі ксиви не видані новим тцк будуть протухшими? навішо дофантазовува? військовий квиток (не тимчасове посвідчення) виданий в украіні (хоч в 90х, хоч в 00, хоч в 10х) цілком чинний.