Додано: Пон 18 гру, 2023 08:31

Бутусов:

«Авдіівку здають через бездіяльність та імпотенцію Ставки Верховного Головнокомандувача



З 1 жовтня російська армія вже два з половиною місяці безперервно штурмує Авдіівку.



За цей самий час Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський 10 разів оголошував проведення Ставки по Авдіівці.



А ось який коефіцієнт корисної діі від цих засідань: За цей самий час за 76 діб одна з бригад, яка веде безперервні боі на напрямку головного удару противника в Авдівці отримала від держави такі дрони основних типів:



fpv-дронів - до 700;



Мавік-3 - 18 (вісімнадцять);



Мавік-3Т - 6 (шість);



Аутел-4Т - 70.



Усі ці дрони вже дуже давно використані за призначенням, зараз бригада воює на волонтерських дронах. Тому що денна витрата Мавік-3 становить до 10 дронів, а денна витрата fpv становить до 60 дронів.



А наступ росіян продовжується. Ок, ми не робимо досі ні снаряди ні міни, але ж ми можемо частково їх замінити дронами, вони є на ринку. Чому ж держава їх не постачає у адекватній кількості?



Я не міністр, не президент, не Укроборонпром, і не голова офісу президента, але завдяки донатам читачів та глядачів на мій фонд за цей рік Цензор.Нет поставив на фронт невелику відносно партію fpv-дронів «Дикі шершні» - 1100 дронів. Як виявилось, це більше, ніж держава здатна поставити на напрямок головного удару у Авдіівку.



В мене питання, навіщо президент Зеленський робить заяви, ніби він опікується обстановкою в Авдіівці і ніби він щось робить для порятунку міста, якщо коефіцієнт корисної діі Зеленського за два з половиною місяці засідань та «відосіків» - 700 fpv вартістю 280 тисяч доларів?

Що ви там на Ставці обговорюєте?



Не знаєте, пане президент, де взяти гроші на дрони - то й запитайте на Ставці усіх присутніх.



Запитайте Єрмака: «Андрію, ми поставили дронів на напрямок головного удару ворога в Авдіівку на суму меншу у 120 разів ніж утримання телемарафону, який нас піарить, давай зекономмо у цьому місяці на марафоні і тоді купимо 10 тисяч fpv-дронів?»



Або запитайте Татарова:



«Олеже, ми поставили дронів в Авдіівку на суму у чотири рази меншу, ніж коштує твоя нова вілла у Конча-Заспі, за закриття кримінальних справ та віджими будівельних компаній ти вже давно став мультімільярдером, купи хоча б тисячу мавіків?»



Або запитайте Шурму: «Ростиславе, твоя родина торгує електрикою з росіянами, давай ти на усі ці гроші купиш дрони в Авдіівку, ви ж отримали у рази більше ніж ми поставили дронів?»



Або подзвоніть Шефіру, і хай він з ваших спільних офшорних компанії перерахує частку тих 40 мільйонів доларів, які Коломойський вивів з Привата на 95 квартал?



Ось тоді Ставка Верховного головнокомандувача буде мати якийсь результат. А поки ви пане президент, не здатні знайти Дрони та поповнення для Авдіївки, припиніть ці безвідповідальні балачки - вам дана влада для ухвалення рішень, і ви несете відповідальність, щоб наша армія не героїчно вмирала, а героїчно вбивала ворога та змогла захистити наші міста.»