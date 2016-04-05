detroytred написав:Негатив від загальної результующої повідомлень? Да нема його. Бо нема агітації, пропаганди ні того, ні сього. Навпаки -- людина зі всебічними знаннями більш готова до будь-чого.
А скільки тут всебічно підготовлених? і скільки емоційно залежних від забарвлення повідомлень? От і виходить - 5% підготовлених і 95% які мавпують. То навіщо ризикувати розповсюджуючи негатив? якщо мавпуючі більш схильні вірити негативу ніж позитиву?
Простий приклад
Частковий Факт Депутат сільради кинув три світлошумові гранати .
Інтерпритація ломів ЄС Депутат від СН кинув три ГРАНАТИ на засіданні , 26 людей постраждало , 6 в реанімації, один загинув
Повна інформація Демобілізований 128 бригади(тобто людина яка знає шкоду від світлошумових і чим вони відрізняються від бойових) , він же депутат сільради,( щоб привести до тями зажравшихся депутатів) , кинув три світлошумових в знак протесту проти збільшення доходів голови сільради до 150000 грн, постраждалі обіс..лись
Достатньо навіть одного! Підготовленого. От ви взяли і пояснили, як воно насправді. Всім іншим хоч 99,999% непідготовлених.
Для того і форум. Хтось знає краще, виправить, розтлумаче. Або дасть поштовх для пошуку істини.
Светозвуковые гранаты по другому взрываются, с кучей искр. На видео происшествия этого не наблюдаю. Но точно это не гранаты Ф-1.
mephala написав:є тимчасові посвідчення без строку дії у мене в конторі при перевірці військових документів головне щоб прописка місця проживання в паспорті співпадала з розташуванням військомата до якого приписані. якщо співпадає то навіть по квитку ссср приймуть. і на бронь поставлять після уточнення даних і ВЛК коли вже людину приймуть на роботу. якщо не співпаде то відправлять оформляти документи до прийому на роботу.
тисчасове посвідчення теж має бути чинного на даний момент зразка (зразок десь від року 18го чи щось типу того). всі інші не дійсні. років 10-15 тому взагалі видавали посвідчення, що були надрукованими на принтері в довільній формі. тепершнє типографське.
То який змість носити з собою: 1) паспорт/Ідкарту 2) папірчик про реєстрацію 3) воєннік якщо всі ксвіви, які не видані новим ТЦК протухші?
де написано що всі ксиви не видані новим тцк будуть протухшими? навішо дофантазовува? військовий квиток (не тимчасове посвідчення) виданий в украіні (хоч в 90х, хоч в 00, хоч в 10х) цілком чинний.
Бутусов: «Авдіівку здають через бездіяльність та імпотенцію Ставки Верховного Головнокомандувача
З 1 жовтня російська армія вже два з половиною місяці безперервно штурмує Авдіівку.
За цей самий час Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський 10 разів оголошував проведення Ставки по Авдіівці.
А ось який коефіцієнт корисної діі від цих засідань: За цей самий час за 76 діб одна з бригад, яка веде безперервні боі на напрямку головного удару противника в Авдівці отримала від держави такі дрони основних типів:
fpv-дронів - до 700;
Мавік-3 - 18 (вісімнадцять);
Мавік-3Т - 6 (шість);
Аутел-4Т - 70.
Усі ці дрони вже дуже давно використані за призначенням, зараз бригада воює на волонтерських дронах. Тому що денна витрата Мавік-3 становить до 10 дронів, а денна витрата fpv становить до 60 дронів.
А наступ росіян продовжується. Ок, ми не робимо досі ні снаряди ні міни, але ж ми можемо частково їх замінити дронами, вони є на ринку. Чому ж держава їх не постачає у адекватній кількості?
Я не міністр, не президент, не Укроборонпром, і не голова офісу президента, але завдяки донатам читачів та глядачів на мій фонд за цей рік Цензор.Нет поставив на фронт невелику відносно партію fpv-дронів «Дикі шершні» - 1100 дронів. Як виявилось, це більше, ніж держава здатна поставити на напрямок головного удару у Авдіівку.
В мене питання, навіщо президент Зеленський робить заяви, ніби він опікується обстановкою в Авдіівці і ніби він щось робить для порятунку міста, якщо коефіцієнт корисної діі Зеленського за два з половиною місяці засідань та «відосіків» - 700 fpv вартістю 280 тисяч доларів? Що ви там на Ставці обговорюєте?
Не знаєте, пане президент, де взяти гроші на дрони - то й запитайте на Ставці усіх присутніх.
Запитайте Єрмака: «Андрію, ми поставили дронів на напрямок головного удару ворога в Авдіівку на суму меншу у 120 разів ніж утримання телемарафону, який нас піарить, давай зекономмо у цьому місяці на марафоні і тоді купимо 10 тисяч fpv-дронів?»
Або запитайте Татарова:
«Олеже, ми поставили дронів в Авдіівку на суму у чотири рази меншу, ніж коштує твоя нова вілла у Конча-Заспі, за закриття кримінальних справ та віджими будівельних компаній ти вже давно став мультімільярдером, купи хоча б тисячу мавіків?»
Або запитайте Шурму: «Ростиславе, твоя родина торгує електрикою з росіянами, давай ти на усі ці гроші купиш дрони в Авдіівку, ви ж отримали у рази більше ніж ми поставили дронів?»
Або подзвоніть Шефіру, і хай він з ваших спільних офшорних компанії перерахує частку тих 40 мільйонів доларів, які Коломойський вивів з Привата на 95 квартал?
Ось тоді Ставка Верховного головнокомандувача буде мати якийсь результат. А поки ви пане президент, не здатні знайти Дрони та поповнення для Авдіївки, припиніть ці безвідповідальні балачки - вам дана влада для ухвалення рішень, і ви несете відповідальність, щоб наша армія не героїчно вмирала, а героїчно вбивала ворога та змогла захистити наші міста.»
Василь-Рівне написав:Бутусов: «Авдіівку здають через бездіяльність та імпотенцію Ставки Верховного Головнокомандувача
З 1 жовтня російська армія вже два з половиною місяці безперервно штурмує Авдіівку.
За цей самий час Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський 10 разів оголошував проведення Ставки по Авдіівці.
А ось який коефіцієнт корисної діі від цих засідань: За цей самий час за 76 діб одна з бригад, яка веде безперервні боі на напрямку головного удару противника в Авдівці отримала від держави такі дрони основних типів:
fpv-дронів - до 700;
Мавік-3 - 18 (вісімнадцять);
Мавік-3Т - 6 (шість);
Аутел-4Т - 70.
Усі ці дрони вже дуже давно використані за призначенням, зараз бригада воює на волонтерських дронах. Тому що денна витрата Мавік-3 становить до 10 дронів, а денна витрата fpv становить до 60 дронів.
А наступ росіян продовжується. Ок, ми не робимо досі ні снаряди ні міни, але ж ми можемо частково їх замінити дронами, вони є на ринку. Чому ж держава їх не постачає у адекватній кількості?
Я не міністр, не президент, не Укроборонпром, і не голова офісу президента, але завдяки донатам читачів та глядачів на мій фонд за цей рік Цензор.Нет поставив на фронт невелику відносно партію fpv-дронів «Дикі шершні» - 1100 дронів. Як виявилось, це більше, ніж держава здатна поставити на напрямок головного удару у Авдіівку.
В мене питання, навіщо президент Зеленський робить заяви, ніби він опікується обстановкою в Авдіівці і ніби він щось робить для порятунку міста, якщо коефіцієнт корисної діі Зеленського за два з половиною місяці засідань та «відосіків» - 700 fpv вартістю 280 тисяч доларів? Що ви там на Ставці обговорюєте?
Не знаєте, пане президент, де взяти гроші на дрони - то й запитайте на Ставці усіх присутніх.
Запитайте Єрмака: «Андрію, ми поставили дронів на напрямок головного удару ворога в Авдіівку на суму меншу у 120 разів ніж утримання телемарафону, який нас піарить, давай зекономмо у цьому місяці на марафоні і тоді купимо 10 тисяч fpv-дронів?»
Або запитайте Татарова:
«Олеже, ми поставили дронів в Авдіівку на суму у чотири рази меншу, ніж коштує твоя нова вілла у Конча-Заспі, за закриття кримінальних справ та віджими будівельних компаній ти вже давно став мультімільярдером, купи хоча б тисячу мавіків?»
Або запитайте Шурму: «Ростиславе, твоя родина торгує електрикою з росіянами, давай ти на усі ці гроші купиш дрони в Авдіівку, ви ж отримали у рази більше ніж ми поставили дронів?»
Або подзвоніть Шефіру, і хай він з ваших спільних офшорних компанії перерахує частку тих 40 мільйонів доларів, які Коломойський вивів з Привата на 95 квартал?
Ось тоді Ставка Верховного головнокомандувача буде мати якийсь результат. А поки ви пане президент, не здатні знайти Дрони та поповнення для Авдіївки, припиніть ці безвідповідальні балачки - вам дана влада для ухвалення рішень, і ви несете відповідальність, щоб наша армія не героїчно вмирала, а героїчно вбивала ворога та змогла захистити наші міста.»
Пригадую, ще з перших днів вторгнення заявляв тут, про все, що постачають волонтери, якнайшвидше повинна централізовано взяти на себе держава, бо ніякі донати ніколи не перекриють можливостей бюджету. Дрони і боєприпаси повинні бути в пріоритеті, а не золоті яйця і кварталівські шоу. Волонтерам же повинно залишитись вишукувати та постачати щось ексклюливне. На що отримав "ах ти ж порохобот", "кремлівська консерва", "хочеш, щоб люди перестали дотатити", "замовкни та донать".
unicdima написав:Нардепка від Слуги народу і заступниця голови Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.
І чим це відрізняється від рашистів ? га ?
Тим що віддавати нашим а не рашистам. Якщо не буде нормальної мобілізації фронт рано чи пізно посипеться. І це при незмінній ситуації, якщо завтра москальня перекриє кордони і почне реальну мобілізацію 25 35річних збільшить армію штурмовиків хоча б вдвічі ? Чим ми їм відповімо? Мін встановим більше? Точно? Ми їх виробляєм? Купляєм ? Ми хоть з оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін вийшли? Чи й далі ми кращі рашистів й заодно й сша?
unicdima написав:Нардепка від Слуги народу і заступниця голови Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.
І чим це відрізняється від рашистів ? га ?
Тим що віддавати нашим а не рашистам. Якщо не буде нормальної мобілізації фронт рано чи пізно посипеться. І це при незмінній ситуації, якщо завтра москальня перекриє кордони і почне реальну мобілізацію 25 35річних збільшить армію штурмовиків хоча б вдвічі ? Чим ми їм відповімо? Мін встановим більше? Точно? Ми їх виробляєм? Купляєм ? Ми хоть з оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін вийшли? Чи й далі ми кращі рашистів й заодно й сша?
Василь-Рівне написав:Я не міністр, не президент, не Укроборонпром, і не голова офісу президента, але завдяки донатам читачів та глядачів на мій фонд за цей рік Цензор.Нет поставив на фронт невелику відносно партію fpv-дронів «Дикі шершні» - 1100 дронів. Як виявилось, це більше, ніж держава здатна поставити на напрямок головного удару у Авдіівку.
В мене питання, навіщо президент Зеленський робить заяви, ніби він опікується обстановкою в Авдіівці і ніби він щось робить для порятунку міста, якщо коефіцієнт корисної діі Зеленського за два з половиною місяці засідань та «відосіків» - 700 fpv вартістю 280 тисяч доларів? Що ви там на Ставці обговорюєте?
Не знаєте, пане президент, де взяти гроші на дрони - то й запитайте на Ставці усіх присутніх.
Запитайте Єрмака: «Андрію, ми поставили дронів на напрямок головного удару ворога в Авдіівку на суму меншу у 120 разів ніж утримання телемарафону, який нас піарить, давай зекономмо у цьому місяці на марафоні і тоді купимо 10 тисяч fpv-дронів?»
Або запитайте Татарова:
«Олеже, ми поставили дронів в Авдіівку на суму у чотири рази меншу, ніж коштує твоя нова вілла у Конча-Заспі, за закриття кримінальних справ та віджими будівельних компаній ти вже давно став мультімільярдером, купи хоча б тисячу мавіків?»
Або запитайте Шурму: «Ростиславе, твоя родина торгує електрикою з росіянами, давай ти на усі ці гроші купиш дрони в Авдіівку, ви ж отримали у рази більше ніж ми поставили дронів?»
Або подзвоніть Шефіру, і хай він з ваших спільних офшорних компанії перерахує частку тих 40 мільйонів доларів, які Коломойський вивів з Привата на 95 квартал?
Ось тоді Ставка Верховного головнокомандувача буде мати якийсь результат. А поки ви пане президент, не здатні знайти Дрони та поповнення для Авдіївки, припиніть ці безвідповідальні балачки - вам дана влада для ухвалення рішень, і ви несете відповідальність, щоб наша армія не героїчно вмирала, а героїчно вбивала ворога та змогла захистити наші міста.»
Економіка fpv дрону з якісними складовими при закупках фізичною особою в роздріб з Алі така: рама з карбону 20$ камера - 20-25$ стек (FC+ESC) 50-60$ мотори- 50-70$ відео-40-70$ передавач- 16$ антена - 7$ конденсатор - 1-2$ батарея: 6s1p-літо - 39$ 6s2p-зима - 57$