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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 гру, 2023 11:59
_Mykola_ написав: Василь-Рівне написав:
Я не міністр, не президент, не Укроборонпром, і не голова офісу президента, але завдяки донатам читачів та глядачів на мій фонд за цей рік Цензор.Нет поставив на фронт невелику відносно партію fpv-дронів «Дикі шершні» - 1100 дронів. Як виявилось, це більше, ніж держава здатна поставити на напрямок головного удару у Авдіівку.
В мене питання, навіщо президент Зеленський робить заяви, ніби він опікується обстановкою в Авдіівці і ніби він щось робить для порятунку міста, якщо коефіцієнт корисної діі Зеленського за два з половиною місяці засідань та «відосіків» - 700 fpv вартістю 280 тисяч доларів?
Що ви там на Ставці обговорюєте?
Не знаєте, пане президент, де взяти гроші на дрони - то й запитайте на Ставці усіх присутніх.
Запитайте Єрмака: «Андрію, ми поставили дронів на напрямок головного удару ворога в Авдіівку на суму меншу у 120 разів ніж утримання телемарафону, який нас піарить, давай зекономмо у цьому місяці на марафоні і тоді купимо 10 тисяч fpv-дронів?»
Або запитайте Татарова:
«Олеже, ми поставили дронів в Авдіівку на суму у чотири рази меншу, ніж коштує твоя нова вілла у Конча-Заспі, за закриття кримінальних справ та віджими будівельних компаній ти вже давно став мультімільярдером, купи хоча б тисячу мавіків?»
Або запитайте Шурму: «Ростиславе, твоя родина торгує електрикою з росіянами, давай ти на усі ці гроші купиш дрони в Авдіівку, ви ж отримали у рази більше ніж ми поставили дронів?»
Або подзвоніть Шефіру, і хай він з ваших спільних офшорних компанії перерахує частку тих 40 мільйонів доларів, які Коломойський вивів з Привата на 95 квартал?
Ось тоді Ставка Верховного головнокомандувача буде мати якийсь результат. А поки ви пане президент, не здатні знайти Дрони та поповнення для Авдіївки, припиніть ці безвідповідальні балачки - вам дана влада для ухвалення рішень, і ви несете відповідальність, щоб наша армія не героїчно вмирала, а героїчно вбивала ворога та змогла захистити наші міста.»
Економіка fpv дрону з якісними складовими при закупках фізичною особою в роздріб з Алі така:
рама з карбону 7' - 20$
камера - 20-25$
стек (FC+ESC) 50-60$
мотори- 50-70$
відео-40-70$
передавач- 16$
антена - 7$
пропелери - 7-8$
конденсатор - 1-2$
батарея:
6s1p-літо - 39$
6s2p-зима - 57$
Москалі це контрактують централізовано, прямо у китайських заводів виробників тисячами.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:10
flyman написав:
Задум був
Goodman написав: Schmit написав:
Зе, Єрмак, Безугла ... ваш варіант?
Це замовники .
Гладко било на бумаге, да забили про овраги.
, що як ЗСРФ побачить Леопарда то втече з переляку за Урал.
Головне питання - чий задум?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:14
_Mykola_ написав:
Економіка fpv дрону з якісними складовими при закупках фізичною особою в роздріб з Алі така:
рама з карбону 7' - 20$
камера - 20-25$
стек (FC+ESC) 50-60$
мотори- 50-70$
відео-40-70$
передавач- 16$
антена - 7$
пропелери - 7-8$
конденсатор - 1-2$
батарея:
6s1p-літо - 39$
6s2p-зима - 57$
аграрна супердержава не може виробити навіть механічні (рама, антена, проперели) та електричні (мотори) деталі,
електроніка не обов"язково з алі, можна з маузера та в Європі є 2-3 великих постачальники електроніки.
При наявності клепки можна зробити так, щоб була можливість заміняти іншими подібними модулям, як колись в радяньських телевізорах були стандартні вузли та інтерфейси.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 18 гру, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:16
Schmit
Ну , после вашего умозаключения в 11.10 да и в других сообщениях не отличающихся коханням к УКРАИНЕ, стало понятно куда направить гнев всего народа .
Это вы утром посовещались с "серым правительством" возле подъезда или собирали партактив ?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:19
Xenon написав:
Невже заходу почало доходити що воювати прийдеться дуже скоро всьому світу
У НАТО есть несколько лет на подготовку к войне с Россией, – министр обороны Германии Писториус
По его словам, угрозы России в адрес Грузии, Молдовы и стран Балтии очень серьезны. Путин наращивает производство оружия и у Запада есть 5-8 лет, чтобы подготовиться, — сообщает BILD.
Ой как интересно... А когда я недели две назад заявления Президента Чехии тут постил ровно с такой же трактовкой -- сообщения терли
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:20
flyman
Очень даже может . Делают .
Просто про чтобы вы не узнали , обязательно "кизяк" напишите .
Это у большинства нашего народа .
Главное в подъезде нагадить , а чего они ходят .
Пусть понюхают мое мнение .
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:21
Schmit написав: flyman написав:Задум був
, що як ЗСРФ побачить Леопарда то втече з переляку за Урал.
Головне питання - чий задум?
з ФБ:Ми їхали в таксі вулицям Гельсінкі.
«Давайте проведемо експеримент. Ось Ви мені не вірите, що фіни терпіти не можуть росіян, але, як люди розважливі та виховані, просто не показують цього?»
«Давайте»
Таксистом був втомлений і вже зрілого віку фін, що доволі невластиво для столиці його країни. Бо таксистами тут нині працюють переважно молоді та привітні сомалійці.
«Вибачте за відверте запитання. Ми з України. Як Ви ставитеся до росіян?
«Як як. Я їх ненавиджу. І одразу скажу – чому. У мене двоє дідів загинули в «Зимову Війну». То скажіть, за що мені їх любити?
…
Все навкруги буквально просякнуте цим відчуттям. Настільки сильно, що політкоректний фейсбук, який постійно бореться з «мовою ненависті», мав би змогу, то висмоктав над Фінляндією все повітря.
…
Із ким би ти тут не говорив – слова ті самі.
«Ведмідь прокинувся»
«У нас із ними 1300 кілометрів спільного кордону»
«Ми завжди знали, що вони повернуться»
…
Фінляндія зовсім не маленьких розмірів країна, а от народу тут зовсім небагато.
Лишень п'ять із половиною мільйонів.
Фактично, всі знайомі одне з одним через колег та друзів.
І немає у Фінляндії сімʼї, де когось з родичів не вбили би росіяни.
…
«Скажіть, а Сімо Гяюгя тут похований? У вас на кладовищі Гієтаніємі?
Візаві розквітає посмішкою.
«О, а звідки Ви знаєте про «Білу смерть»?»
«Я багато про що знаю. Робота зобовʼязує, а взагалі-то я за освітою історик».
«Ні, він похований у себе вдома. Прямо у церкві Руоколахті. До речі, батько мого чоловіка дружив із ним. Вони разом ходили на полювання»
Так, Фінляндія справді маленька країна…
…
Лише за підтвердженими даними, Сімо вбив зі своєї снайперської гвинтівки понад 500 солдатів Червоної Армії.
І ще 200 – з автомата.
Його називали «Біла смерть». Він – найефективніший снайпер за всю історію світових війн.
Маленький чоловʼяга зі зростом у 161 сантиметр, якого жахалися росіяни по всій лінії фронту.
Сімо просто лягав у 40-градусний мороз на сніг і чекав.
Годинами.
Він умів чекати.
Тільки за один день Сімо міг відправити в пекло до 25 окупантів.
…
А ще він набирав до рота сніг – аби дихання не видало його місце розташування.
Набирав до рота сніг.
У 40-градусний мороз.
І чекав.
Він був важко поранений, але помер аж в 96 (!) років.
До кінця життя він страшенно любив собак.
…
..
Треба навчитися чекати.
Хоч би як було важко.
Це основний урок, який дали мені фіни.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:23
_hunter
Да , не справедлив к вам админ .
Начните утро с критики .
Ваши друзья с партактива уже подключились .
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:23
холява написав:flyman
Очень даже может . Делают .
Просто про чтобы вы не узнали , обязательно "кизяк" напишите .
Это у большинства нашего народа .
Главное в подъезде нагадить , а чего они ходят .
Пусть понюхают мое мнение .
Навіщо купують в китайців, якщо роблять?
Де ви побачили кізяки?
Може в себе, так прибирайте лайно за собою.
А ше краще, не гадьте.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:26
Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют"
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