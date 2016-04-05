_hunter написав:Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют"
хотабу не говорите.
Когда управленческий контур начинает фатально не соответствовать сложности управляемого объекта (в марксисткой терминологии это называется несоответствием производительных сил производственным отношениям), начинает складываться неуправляемая ситуация, так как механизмы преодоления подобных системных кризисов находятся за пределами самих кризисных систем.
Поэтому у управленческого кризиса есть только два некатастрофических варианта разрешения: резкое усложнение управляющего контура, иначе говоря - реформирование структуры (например ВСУ) и приведение ее в соответствие со сложностью управляемого объекта (объектной ситуацией здесь выступает война), либо столь же быстрое упрощение самой управляемой системы. Ловим ресурсы бусиками прямо на улицах.
Первый вариант кажется соблазнительным и логичным, но как правило, он труднодостижимый, так как требует согласования интересов правящей элиты, перераспределения власти, денежных потоков, концентрации ресурсов (в первую очередь мозговых - в центре принятия решений), что в период кризиса недостижимо. Другими словами, кумовскую коррупционную вертикаль необходимо срочно заменить на думающих головой кризис-менеджеров, с соответствующим опытом.
Поэтому подобные кризисы всегда разрешаются через упрощение самой системы, которая является шагом назад в организационном и структурном строительстве, однако это позволяет высвободить значительный ресурс, который задействован "не там где нужно"
И третий вариант - бездействие. Ремонт дорог, стадионов, телемарафоны и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 гру, 2023 12:55, всього редагувалось 9 разів.
_Mykola_ написав:Економіка fpv дрону з якісними складовими при закупках фізичною особою в роздріб з Алі така: рама з карбону 7' - 20$ камера - 20-25$ стек (FC+ESC) 50-60$ мотори- 50-70$ відео-40-70$ передавач- 16$ антена - 7$ пропелери - 7-8$ конденсатор - 1-2$ батарея: 6s1p-літо - 39$ 6s2p-зима - 57$
аграрна супердержава не може виробити навіть механічні (рама, антена, проперели) та електричні (мотори) деталі, електроніка не обов"язково з алі, можна з маузера та в Європі є 2-3 великих постачальники електроніки. При наявності клепки можна зробити так, щоб була можливість заміняти іншими подібними модулям, як колись в радяньських телевізорах були стандартні вузли та інтерфейси.
Може, і робить, але наразі дорожче і якість так собі. З маузера то тільки комплектуючі, зібраного немає. Тому поки дешевше і якісніше з алі.
Але Ідея розробки, тут хороша. Проектуванням може займетесь? Заодно і бронь отримати можна буде, і Хотаб буде в екстазі...
От як відповідальність (штрафи, блокування рахунків...) за немобілізованих почнуть нести керівники підприємств, голови ОТГ, близькі родичі (дружина, діти, батьки) от тоді можна буде казати про закручені гайки.
А за что пост про е-повестки удалили??? -- это же реальный законопроект:
В законопроекте об изменениях к мобилизации депутаты планируют прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть военнообязанным на почтовый ящик будут отправлять уведомления о поступлении заказного письма с повесткой в нем, а само письмо работники почты будут выдавать человеку лично. Это так называемая публичная повестка.