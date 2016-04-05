Додано: Пон 18 гру, 2023 12:32

_hunter написав: Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют" Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют"

хотабу не говорите.Когда управленческий контур начинает фатально не соответствовать сложности управляемого объекта (в марксисткой терминологии это называется несоответствием производительных сил производственным отношениям), начинает складываться неуправляемая ситуация, так какПоэтому у управленческого кризиса есть только два некатастрофических варианта разрешения: резкое усложнение управляющего контура, иначе говоря - реформирование структуры (например ВСУ) и приведение ее в соответствие со сложностью управляемого объекта (объектной ситуацией здесь выступает война), либо столь же быстрое упрощение самой управляемой системы. Ловим ресурсы бусиками прямо на улицах.Первый вариант кажется соблазнительным и логичным, но как правило, он труднодостижимый, так как требует согласования интересов правящей элиты, перераспределения власти, денежных потоков, концентрации ресурсов (в первую очередь мозговых - в центре принятия решений), что в период кризиса недостижимо. Другими словами, кумовскую коррупционную вертикаль необходимо срочно заменить на думающих головой кризис-менеджеров, с соответствующим опытом.Поэтому подобные кризисы всегда разрешаются через упрощение самой системы, которая является шагом назад в организационном и структурном строительстве, однако это позволяет высвободить значительный ресурс, который задействован "не там где нужно"И третий вариант - бездействие. Ремонт дорог, стадионов, телемарафоны и т.д.