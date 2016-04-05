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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:42
vitaliiangel написав: _hunter написав:
Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют"
хотабу не говорите.
Когда управленческий контур начинает фатально не соответствовать сложности управляемого объекта (в марксисткой терминологии это называется несоответствием производительных сил производственным отношениям), начинает складываться неуправляемая ситуация, так как механизмы преодоления подобных системных кризисов находятся за пределами самих кризисных систем
.
Поэтому у управленческого кризиса есть только два некатастрофических варианта разрешения: резкое усложнение управляющего контура, иначе говоря - реформирование структуры (например ВСУ) и приведение ее в соответствие со сложностью управляемого объекта (объектной ситуацией здесь выступает война), либо столь же быстрое упрощение самой управляемой системы. Ловим ресурсы бусиками прямо на улицах.
Первый вариант кажется соблазнительным и логичным, но как правило, он труднодостижимый, так как требует согласования интересов правящей элиты, перераспределения власти, денежных потоков, концентрации ресурсов (в первую очередь мозговых - в центре принятия решений), что в период кризиса недостижимо. Другими словами, кумовскую коррупционную вертикаль необходимо срочно заменить на думающих головой кризис-менеджеров, с соответствующим опытом.
Поэтому подобные кризисы всегда разрешаются через упрощение самой системы, которая является шагом назад в организационном и структурном строительстве, однако это позволяет высвободить значительный ресурс, который задействован "не там где нужно"
И третий вариант - бездействие. Ремонт дорог, стадионов, телемарафоны и т.д.
До основанья разрушим, а потом ... кто бьіл котом?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:43
Bobua написав: _hunter написав:
Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют"
Ой, це так мило...
Ухилянти в цілковитій безпеці.
ІФ.
6діб блукаю містом -- ніяких тецекашників. Ніде. Ні на вулицях, ні в епіках та ін теерце.
Цілковита перемога ухилянства. Ґратулюю!
Війська московії от-от про це дізнаються і почнуть панічно тікати, лиш би не опинитись віч на віч з отаким...
Мобплан виконано, тепер і на свята аж до Івана
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:46
_Mykola_ написав: flyman написав: _Mykola_ написав:
Економіка fpv дрону з якісними складовими при закупках фізичною особою в роздріб з Алі така:
рама з карбону 7' - 20$
камера - 20-25$
стек (FC+ESC) 50-60$
мотори- 50-70$
відео-40-70$
передавач- 16$
антена - 7$
пропелери - 7-8$
конденсатор - 1-2$
батарея:
6s1p-літо - 39$
6s2p-зима - 57$
аграрна супердержава не може виробити навіть механічні (рама, антена, проперели) та електричні (мотори) деталі,
електроніка не обов"язково з алі, можна з маузера та в Європі є 2-3 великих постачальники електроніки.
При наявності клепки можна зробити так, щоб була можливість заміняти іншими подібними модулям, як колись в радяньських телевізорах були стандартні вузли та інтерфейси.
Може, і робить, але наразі дорожче і якість так собі.
З маузера то тільки комплектуючі, зібраного немає.
Тому поки дешевше і якісніше з алі.
Але Ідея розробки, тут хороша. Проектуванням може займетесь?
Заодно і бронь отримати можна буде, і Хотаб буде в екстазі...
Яка бронь, якщо хотаб проходить соціальну адаптацію в занзібарському готелі замість пускати дрони з окопу
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:55
_hunter написав: mephala написав: _hunter написав:
Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют"
смотря что назывть штурмом.
если просто зайти в заведение в рабочее время (согласно вывески на входе) это одно.
а если ходить выбивать двери это другое.
да что не называй: зайти постоять/погреться -- да, может. Зайти и начать "обелечивать" -- не имеет права.
если он уже зашел - почему не имеет права выдавать повестки тем кто у него в доступности?
желательно бы с отсылками на нормы законов а не ИМХО.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:00
mephala написав: _hunter написав: mephala написав:
смотря что назывть штурмом.
если просто зайти в заведение в рабочее время (согласно вывески на входе) это одно.
а если ходить выбивать двери это другое.
да что не называй: зайти постоять/погреться -- да, может. Зайти и начать "обелечивать" -- не имеет права.
если он уже зашел - почему не имеет права выдавать повестки
тем кто у него в доступности?
желательно бы с отсылками на нормы законов а не ИМХО.
потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:03
_hunter написав:
потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")
для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях.
когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 18 гру, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:04
_hunter написав:
А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения
не совсем "приглашение". Без выполнения правил данного заведения. Иначе получается, что ТЦКшникам как всем можно ходить по ресторанам, пить-гулять-танцевать, а заодно выдавать повестки. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.
mephala написав:
если он уже зашел - почему не имеет права
ну если зашёл, тогда верняк имеет права, как у себя в ТЦК
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 гру, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:09
mephala написав: _hunter написав:
потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")
для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях.когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил
.
не _всех_ -- а только физ-лиц -- корпускулярно-волновой дуализм в реальности
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:11
vitaliiangel написав:
заодно выдавать повестки в обход правил заведения. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.
почему что уверен что если спросить у заведний их правила то там будет написано что со своей едой нельзя.
а вы уверены что там есть запрет на выдачу повесток? мне не нужно напоминать что все что не запрещено - то разрешено?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:12
mephala написав:
когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.
особенно рестораны так приглашают бомжей. Всехтаквсех (с).
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