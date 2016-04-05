|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 18 гру, 2023 13:43
Bobua написав: _hunter написав:
Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют"
Ой, це так мило...
Ухилянти в цілковитій безпеці.
ІФ.
6діб блукаю містом -- ніяких тецекашників. Ніде. Ні на вулицях, ні в епіках та ін теерце.
Цілковита перемога ухилянства. Ґратулюю!
Війська московії от-от про це дізнаються і почнуть панічно тікати, лиш би не опинитись віч на віч з отаким...
Мобплан виконано, тепер і на свята аж до Івана
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33576
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1564 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 18 гру, 2023 13:46
_Mykola_ написав: flyman написав: _Mykola_ написав:
Економіка fpv дрону з якісними складовими при закупках фізичною особою в роздріб з Алі така:
рама з карбону 7' - 20$
камера - 20-25$
стек (FC+ESC) 50-60$
мотори- 50-70$
відео-40-70$
передавач- 16$
антена - 7$
пропелери - 7-8$
конденсатор - 1-2$
батарея:
6s1p-літо - 39$
6s2p-зима - 57$
аграрна супердержава не може виробити навіть механічні (рама, антена, проперели) та електричні (мотори) деталі,
електроніка не обов"язково з алі, можна з маузера та в Європі є 2-3 великих постачальники електроніки.
При наявності клепки можна зробити так, щоб була можливість заміняти іншими подібними модулям, як колись в радяньських телевізорах були стандартні вузли та інтерфейси.
Може, і робить, але наразі дорожче і якість так собі.
З маузера то тільки комплектуючі, зібраного немає.
Тому поки дешевше і якісніше з алі.
Але Ідея розробки, тут хороша. Проектуванням може займетесь?
Заодно і бронь отримати можна буде, і Хотаб буде в екстазі...
Яка бронь, якщо хотаб проходить соціальну адаптацію в занзібарському готелі замість пускати дрони з окопу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33576
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1564 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 18 гру, 2023 13:55
_hunter написав: mephala написав: _hunter написав:
Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют"
смотря что назывть штурмом.
если просто зайти в заведение в рабочее время (согласно вывески на входе) это одно.
а если ходить выбивать двери это другое.
да что не называй: зайти постоять/погреться -- да, может. Зайти и начать "обелечивать" -- не имеет права.
если он уже зашел - почему не имеет права выдавать повестки тем кто у него в доступности?
желательно бы с отсылками на нормы законов а не ИМХО.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8812
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 гру, 2023 14:00
mephala написав: _hunter написав: mephala написав:
смотря что назывть штурмом.
если просто зайти в заведение в рабочее время (согласно вывески на входе) это одно.
а если ходить выбивать двери это другое.
да что не называй: зайти постоять/погреться -- да, может. Зайти и начать "обелечивать" -- не имеет права.
если он уже зашел - почему не имеет права выдавать повестки
тем кто у него в доступности?
желательно бы с отсылками на нормы законов а не ИМХО.
потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 гру, 2023 14:03
_hunter написав:
потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")
для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях.
когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 18 гру, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8812
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 гру, 2023 14:04
_hunter написав:
А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения
не совсем "приглашение". Без выполнения правил данного заведения. Иначе получается, что ТЦКшникам как всем можно ходить по ресторанам, пить-гулять-танцевать, а заодно выдавать повестки. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.
mephala написав:
если он уже зашел - почему не имеет права
ну если зашёл, тогда верняк имеет права, как у себя в ТЦК
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 гру, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21245
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 гру, 2023 14:09
mephala написав: _hunter написав:
потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")
для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях.когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил
.
не _всех_ -- а только физ-лиц -- корпускулярно-волновой дуализм в реальности
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 гру, 2023 14:11
vitaliiangel написав:
заодно выдавать повестки в обход правил заведения. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.
почему что уверен что если спросить у заведний их правила то там будет написано что со своей едой нельзя.
а вы уверены что там есть запрет на выдачу повесток? мне не нужно напоминать что все что не запрещено - то разрешено?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8812
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 гру, 2023 14:12
mephala написав:
когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.
особенно рестораны так приглашают бомжей. Всехтаквсех (с).
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21245
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 гру, 2023 14:14
mephala написав: vitaliiangel написав:
заодно выдавать повестки в обход правил заведения. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.
почему что уверен что если спросить у заведний их правила то там будет написано что со своей едой нельзя.
а вы уверены что там есть запрет на выдачу повесток? мне не нужно напоминать что все что не запрещено - то разрешено?
Вы снова путаете "физиков" и "юриков" (представителей власти) -- для вторых все наоборот: запрещено все, что не разрешено.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|143321
|
|
|6076
|530082
|
|
|1
|13775
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|