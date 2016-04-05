Додано: Пон 18 гру, 2023 14:11

vitaliiangel написав: заодно выдавать повестки в обход правил заведения. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно. заодно выдавать повестки в обход правил заведения. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.

почему что уверен что если спросить у заведний их правила то там будет написано что со своей едой нельзя.а вы уверены что там есть запрет на выдачу повесток? мне не нужно напоминать что все что не запрещено - то разрешено?