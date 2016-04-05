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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59235924592559265927>
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:46

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  _Mykola_ написав:Економіка fpv дрону з якісними складовими при закупках фізичною особою в роздріб з Алі така:
рама з карбону 7' - 20$
камера - 20-25$
стек (FC+ESC) 50-60$
мотори- 50-70$
відео-40-70$
передавач- 16$
антена - 7$
пропелери - 7-8$
конденсатор - 1-2$
батарея:
6s1p-літо - 39$
6s2p-зима - 57$

аграрна супердержава не може виробити навіть механічні (рама, антена, проперели) та електричні (мотори) деталі,
електроніка не обов"язково з алі, можна з маузера та в Європі є 2-3 великих постачальники електроніки.
При наявності клепки можна зробити так, щоб була можливість заміняти іншими подібними модулям, як колись в радяньських телевізорах були стандартні вузли та інтерфейси.

Може, і робить, але наразі дорожче і якість так собі.
З маузера то тільки комплектуючі, зібраного немає.
Тому поки дешевше і якісніше з алі. :roll:

Але Ідея розробки, тут хороша. Проектуванням може займетесь?
Заодно і бронь отримати можна буде, і Хотаб буде в екстазі... :roll: :mrgreen:

Яка бронь, якщо хотаб проходить соціальну адаптацію в занзібарському готелі замість пускати дрони з окопу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:55

  _hunter написав:
  mephala написав:
  _hunter написав:Кстати, а последний прикол про тцк-шников все слышали? -- по марафоноящику передали, что "штурмовать частную собственность тцк-шники права таки не имеют" :mrgreen:


смотря что назывть штурмом.
если просто зайти в заведение в рабочее время (согласно вывески на входе) это одно.
а если ходить выбивать двери это другое.

да что не называй: зайти постоять/погреться -- да, может. Зайти и начать "обелечивать" -- не имеет права.


если он уже зашел - почему не имеет права выдавать повестки тем кто у него в доступности?
желательно бы с отсылками на нормы законов а не ИМХО.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:00

  mephala написав:
  _hunter написав:
  mephala написав:смотря что назывть штурмом.
если просто зайти в заведение в рабочее время (согласно вывески на входе) это одно.
а если ходить выбивать двери это другое.

да что не называй: зайти постоять/погреться -- да, может. Зайти и начать "обелечивать" -- не имеет права.


если он уже зашел - почему не имеет права выдавать повестки тем кто у него в доступности?
желательно бы с отсылками на нормы законов а не ИМХО.

потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:03

  _hunter написав:потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")


для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях.
когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 18 гру, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:04

  _hunter написав:А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения
не совсем "приглашение". Без выполнения правил данного заведения. Иначе получается, что ТЦКшникам как всем можно ходить по ресторанам, пить-гулять-танцевать, а заодно выдавать повестки. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.
  mephala написав:если он уже зашел - почему не имеет права
ну если зашёл, тогда верняк имеет права, как у себя в ТЦК
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 гру, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:09

  mephala написав:
  _hunter написав:потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")


для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях.
когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.

не _всех_ -- а только физ-лиц -- корпускулярно-волновой дуализм в реальности :P
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:11

  vitaliiangel написав:заодно выдавать повестки в обход правил заведения. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.


почему что уверен что если спросить у заведний их правила то там будет написано что со своей едой нельзя.
а вы уверены что там есть запрет на выдачу повесток? мне не нужно напоминать что все что не запрещено - то разрешено? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:12

  mephala написав:когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.
особенно рестораны так приглашают бомжей. Всехтаквсех (с).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:14

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:заодно выдавать повестки в обход правил заведения. Или почему со своей едой нельзя, а со своими повестками можно.


почему что уверен что если спросить у заведний их правила то там будет написано что со своей едой нельзя.
а вы уверены что там есть запрет на выдачу повесток? мне не нужно напоминать что все что не запрещено - то разрешено? :wink:

Вы снова путаете "физиков" и "юриков" (представителей власти) -- для вторых все наоборот: запрещено все, что не разрешено.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:14

  _hunter написав:
  mephala написав:
  _hunter написав:потому, что любое лицо-"представитель власти" обязанно действовать в рамках закона. А закона, разрешающего тцк-шникам находиться на територии частной собственности без приглашения -- нет. (это касательно "отсылками на нормы законов")


для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях.
когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.

не _всех_ -- а только физ-лиц -- корпускулярно-волновой дуализм в реальности :P


т.е. юрлица (их представители) ходят по ночам если по вашему? откуда такая уверенность что расписание только физ лиц касается? можете ссылку на нормы дать?
mephala
 
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