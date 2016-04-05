Додано: Пон 18 гру, 2023 14:34

Luk_v написав: mephala написав: почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка? почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка?

Якщо це заклад роздрібної торгівлі, то його клієнти - лише кінцеві споживачі.

Можна навести приклад. Раніше в METRO пускали лише представників бізнесу. І ні у кого це не викликало подив. Якщо це заклад роздрібної торгівлі, то його клієнти - лише кінцеві споживачі.Можна навести приклад. Раніше в METRO пускали лише представників бізнесу. І ні у кого це не викликало подив.

я заходил кучу раз в разные магазы как юрлицо с доверкой и скупался как все у кассы. с той только разницей что мне выписывали накладную а не только чек выдавали.и никто не указывал мне на двери по той причине что я был юрлицом а не физиком.