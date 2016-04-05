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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5924592559265927>
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:20

  flyman написав:Тому що громадяни можуть робити все що не заборонено законами, а представники держави тільки те що дозволено законами.
тут имеется в виду зайти в ресторан как обычный посетитель, заказать пирожок, сесть за стол и начать выписывать повестки всем присутствующим. Про места вручения повесток в законе ни слова, то есть можно вручать везде. Если правилами заведения это не запрещено.

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 гру, 2023 14:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:22

  mephala написав:
  _hunter написав:
  mephala написав:
для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях.
когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.

не _всех_ -- а только физ-лиц -- корпускулярно-волновой дуализм в реальности :P


т.е. юрлица (их представители) ходят по ночам если по вашему? откуда такая уверенность что расписание только физ лиц касается? можете ссылку на нормы дать?

Да пожалуйста: Конституция, Стаття 19
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник) может находится на територии частной собственности только если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий.
Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО: у частного лица нет полномочий на "обелечивание" :P
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:23

  _hunter написав:Вы снова путаете "физиков" и "юриков" (представителей власти) -- для вторых все наоборот: запрещено все, что не разрешено.


чет я сомневаюсь что для юриков действует правило запрещено все, что не разрешено.
для гос органов согласен. в тематику что такое ТЦК углубляться не будем.
но мы ушли в сторону - почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:24

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Нардепка від Слуги народу і заступниця голови Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.

І чим це відрізняється від рашистів ? га ?

Тим що віддавати нашим а не рашистам.

А чим "ваші" кращі? Типу вам має бути приємно, що вашу квартиру зайняла "гідна людина" ? :) Ніхто не буде воювати за державу, де нема розуміння приватної власності.
Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:31

  _hunter написав:т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник) может находится на територии частной собственности только если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий.
Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО: у частного лица нет полномочий на "обелечивание" :P


вы в который раз не отвечаете на вопрос - где в нормативке прописано что расписание на дверях только для физ лиц и юрлица или госорганы не могут войти.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка?

Якщо це заклад роздрібної торгівлі, то його клієнти - лише кінцеві споживачі.
Можна навести приклад. Раніше в METRO пускали лише представників бізнесу. І ні у кого це не викликало подив.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:34

  Luk_v написав:
  mephala написав:почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка?

Якщо це заклад роздрібної торгівлі, то його клієнти - лише кінцеві споживачі.
Можна навести приклад. Раніше в METRO пускали лише представників бізнесу. І ні у кого це не викликало подив.


я заходил кучу раз в разные магазы как юрлицо с доверкой и скупался как все у кассы. с той только разницей что мне выписывали накладную а не только чек выдавали.
и никто не указывал мне на двери по той причине что я был юрлицом а не физиком.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:35

  mephala написав:
  _hunter написав:Вы снова путаете "физиков" и "юриков" (представителей власти) -- для вторых все наоборот: запрещено все, что не разрешено.


чет я сомневаюсь что для юриков действует правило запрещено все, что не разрешено.
для гос органов согласен. в тематику что такое ТЦК углубляться не будем.
но мы ушли в сторону - почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка?

"юриков" я там в кавычки взял, чтобы не писать "посадові особи органів державної влади". Для краткости можете читать/считать люди/просто люди/"обычные люди"/ и "люди не обычные".
Почему считаю? -- да ровно по той же причине: отсутствие закона, разрешающего тцк-шнику быть клиентом чего-бы-то-ни-было.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:и никто не указывал мне на двери по той причине что я был юрлицом а не физиком

А КВЕД на оптову торгівлю у цих закладів був?
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:37

  mephala написав:
  _hunter написав:т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник) может находится на територии частной собственности только если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий.
Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО: у частного лица нет полномочий на "обелечивание" :P


вы в который раз не отвечаете на вопрос - где в нормативке прописано что расписание на дверях только для физ лиц и юрлица или госорганы не могут войти.

ответил про юрлица -- согласен, чуть внес сумятицы в этом плане.
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