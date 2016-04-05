flyman написав:Тому що громадяни можуть робити все що не заборонено законами, а представники держави тільки те що дозволено законами.
тут имеется в виду зайти в ресторан как обычный посетитель, заказать пирожок, сесть за стол и начать выписывать повестки всем присутствующим. Про места вручения повесток в законе ни слова, то есть можно вручать везде. Если правилами заведения это не запрещено.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 гру, 2023 14:26, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав: для того что бы зайти в магазин например приглашение не требуется. я же изначально написал что если ТЦК зашли согласно распорядку работы на входных дверях. когда частник пишет распорядок дня на входных дверях - он уже всех пригласил.
не _всех_ -- а только физ-лиц -- корпускулярно-волновой дуализм в реальности
т.е. юрлица (их представители) ходят по ночам если по вашему? откуда такая уверенность что расписание только физ лиц касается? можете ссылку на нормы дать?
Да пожалуйста: Конституция, Стаття 19
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник) может находится на територии частной собственности только если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий. Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО: у частного лица нет полномочий на "обелечивание"
_hunter написав:Вы снова путаете "физиков" и "юриков" (представителей власти) -- для вторых все наоборот: запрещено все, что не разрешено.
чет я сомневаюсь что для юриков действует правило запрещено все, что не разрешено. для гос органов согласен. в тематику что такое ТЦК углубляться не будем. но мы ушли в сторону - почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка?
unicdima написав:Нардепка від Слуги народу і заступниця голови Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.
І чим це відрізняється від рашистів ? га ?
Тим що віддавати нашим а не рашистам.
А чим "ваші" кращі? Типу вам має бути приємно, що вашу квартиру зайняла "гідна людина" ? Ніхто не буде воювати за державу, де нема розуміння приватної власності. Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства.
_hunter написав:т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник) может находится на територии частной собственности только если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий. Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО: у частного лица нет полномочий на "обелечивание"
вы в который раз не отвечаете на вопрос - где в нормативке прописано что расписание на дверях только для физ лиц и юрлица или госорганы не могут войти.
mephala написав:почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка?
Якщо це заклад роздрібної торгівлі, то його клієнти - лише кінцеві споживачі. Можна навести приклад. Раніше в METRO пускали лише представників бізнесу. І ні у кого це не викликало подив.
я заходил кучу раз в разные магазы как юрлицо с доверкой и скупался как все у кассы. с той только разницей что мне выписывали накладную а не только чек выдавали. и никто не указывал мне на двери по той причине что я был юрлицом а не физиком.
_hunter написав:Вы снова путаете "физиков" и "юриков" (представителей власти) -- для вторых все наоборот: запрещено все, что не разрешено.
чет я сомневаюсь что для юриков действует правило запрещено все, что не разрешено. для гос органов согласен. в тематику что такое ТЦК углубляться не будем. но мы ушли в сторону - почему вы считаете что расписанние на дверях это приглашение только для физиков? есть нормативка?
"юриков" я там в кавычки взял, чтобы не писать "посадові особи органів державної влади". Для краткости можете читать/считать люди/просто люди/"обычные люди"/ и "люди не обычные". Почему считаю? -- да ровно по той же причине: отсутствие закона, разрешающего тцк-шнику быть клиентом чего-бы-то-ни-было.
_hunter написав:т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник) может находится на територии частной собственности только если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий. Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО: у частного лица нет полномочий на "обелечивание"
вы в который раз не отвечаете на вопрос - где в нормативке прописано что расписание на дверях только для физ лиц и юрлица или госорганы не могут войти.
ответил про юрлица -- согласен, чуть внес сумятицы в этом плане.