RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5924592559265927
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:41

Короче нужны правила водопоя, а то зашёл в Макдональдс, присел на толчок, а снизу рука "вам повестка"
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21245
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:54

  unicdima написав:.. Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.

  sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:І чим це відрізняється від рашистів ? га ?

Тим що віддавати нашим а не рашистам.

А чим "ваші" кращі? Типу вам має бути приємно, що вашу квартиру зайняла "гідна людина" ? :) Ніхто не буде воювати за державу, де нема розуміння приватної власності.
Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства.

Не бачу нічого поганого в тому, щоб покарати у такий спосіб, який пропонує Безмозгла, тих М18-60, які незаконним шляхом виїхали під час війни за кордон. Замість того, щоб замінити умовних успіхів на фронті або працювати в тилу, сплачуючи податки до бюджету України, вони сидять за кордоном у безпеці, отримують соцдопомогу, а їхнє майно в Україні хтось має захищати.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4455
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Замість того, щоб замінити умовних успіхів на фронті або працювати в тилу, сплачуючи податки до бюджету України, вони сидять за кордоном у безпеці, отримують соцдопомогу, а їхнє майно в Україні хтось має захищати.

Luk_v
 
Повідомлень: 75
З нами з: 21.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5924592559265927
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 143321
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 530082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3634)
18.12.2023 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.