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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:41
Короче нужны правила водопоя, а то зашёл в Макдональдс, присел на толчок, а снизу рука "вам повестка"
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:54
unicdima написав:
.. Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.
sergey_sryvkin написав: Banderlog написав: pesikot написав:
І чим це відрізняється від рашистів ? га ?
Тим що віддавати нашим а не рашистам.
А чим "ваші" кращі? Типу вам має бути приємно, що вашу квартиру зайняла "гідна людина" ?
Ніхто не буде воювати за державу, де нема розуміння приватної власності.
Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства.
Не бачу нічого поганого в тому, щоб покарати у такий спосіб, який пропонує Безмозгла, тих М18-60, які незаконним шляхом виїхали під час війни за кордон. Замість того, щоб замінити умовних успіхів на фронті або працювати в тилу, сплачуючи податки до бюджету України, вони сидять за кордоном у безпеці, отримують соцдопомогу, а їхнє майно в Україні хтось має захищати.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:57
fler написав:
Замість того, щоб замінити умовних успіхів на фронті або працювати в тилу, сплачуючи податки до бюджету України, вони сидять за кордоном у безпеці, отримують соцдопомогу, а їхнє майно в Україні хтось має захищати.
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Bukka
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