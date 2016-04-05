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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:54
unicdima написав:
.. Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.
sergey_sryvkin написав: Banderlog написав: pesikot написав:
І чим це відрізняється від рашистів ? га ?
Тим що віддавати нашим а не рашистам.
А чим "ваші" кращі? Типу вам має бути приємно, що вашу квартиру зайняла "гідна людина" ?
Ніхто не буде воювати за державу, де нема розуміння приватної власності.
Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства.
Не бачу нічого поганого в тому, щоб покарати у такий спосіб, який пропонує Безмозгла, тих М18-60, які незаконним шляхом виїхали під час війни за кордон. Замість того, щоб замінити умовних успіхів на фронті або працювати в тилу, сплачуючи податки до бюджету України, вони сидять за кордоном у безпеці, отримують соцдопомогу, а їхнє майно в Україні хтось має захищати.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:57
fler написав:
Замість того, щоб замінити умовних успіхів на фронті або працювати в тилу, сплачуючи податки до бюджету України, вони сидять за кордоном у безпеці, отримують соцдопомогу, а їхнє майно в Україні хтось має захищати.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:02
mephala написав: _hunter написав:
т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник
) может находится на територии частной собственности только
если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий.
Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО:
у частного лица нет полномочий на "обелечивание"
вы в который раз не отвечаете на вопрос - где в нормативке прописано что расписание на дверях только для физ лиц и юрлица или госорганы не могут войти.
Держоргани не мають права здійснювати свою діяльність використовуючи приватну власність без дозволу. Це ВОНИ мають доводити, що вони мають право щось робити на приватній території. Якщо повноважень нема - то не мають права.
Зокрема, Верховна Рада України не має права проводити засідання у вашій спальні, хоча це ніяким окремим указом не заборонено.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:08
fler
Это ТЦК будут революционно решать вопрос о конфискации излишков(квартир) или безмозглые зелёные закон такой нам под ёлочку примут с подачи безкутовой?
И как быть с единственным жильём, жильём в ипотеке или ином аресте, жильём с прописанными детьми или в частичной собственности(доле) у несовершенолетнего, или других членов семьи, или жильём где ухылянт явяется одним из собственников(пресловутый наглострой ЧС с одним адресом или просто наглострой)?
и как будут лишать гражданства? Сверять данные об инвалидностях липовые они или нет на момент выезда и не было ли кому ещё опекать тёщу с диабетом в момент драпа, если у неё ещё трое детей, но они непонятно где, но живые по докам? А тех многодетных, детям которых сейчас начинается исполняться по 18 лет, и они уже могут штурмовать Токмак с палками, будем тоже задним числом лишать и паспорта и квартир, ну как Никита решил валютчиков шлёпнуть в 61м?
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 18 гру, 2023 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:09
fler написав: unicdima написав:
.. Мар’яна Безугла пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників.
sergey_sryvkin написав: Banderlog написав:
Тим що віддавати нашим а не рашистам.
А чим "ваші" кращі? Типу вам має бути приємно, що вашу квартиру зайняла "гідна людина" ?
Ніхто не буде воювати за державу, де нема розуміння приватної власності.
Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства.
Не бачу нічого поганого в тому, щоб покарати
Це може вам подобатись, чи не подобатись, але верховенство права це не емоційна категорія.
Крім вашої точки зору існують і інші. Хтось з мешканців окупованих територій ВЖЕ втратив усе майно, яке ми начебто "захищаємо". А хтось залишився в окупації і не втратив. А хтось поїхав до Європи, щоб зберегти як не майно то хоча б життя. І що ви там вважаєте щодо них, їм нецікаво. Комуняцькі методи завжди приводять до одного й того ж самого результату...
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:24
барабашов написав:fler
Это ТЦК будут революционно решать вопрос о конфискации излишков(квартир) или безмозглые зелёные закон такой нам под ёлочку примут с подачи безкутовой?
И как быть с единственным жильём, жильём в ипотеке или ином аресте, жильём с прописанными детьми или в частичной собственности(доле) у несовершенолетнего, или других членов семьи, или жильём где ухылянт явяется одним из собственников(пресловутый наглострой ЧС с одним адресом или просто наглострой)?
и как будут лишать гражданства? Сверять данные об инвалидностях липовые они или нет на момент выезда и не было ли кому ещё опекать тёщу с диабетом в момент драпа, если у неё ещё трое детей, но они непонятно где, но живые по докам? А тех многодетных, детям которых сейчас начинается исполняться по 18 лет, и они уже могут штурмовать Токмак с палками, будем тоже задним числом лишать и паспорта и квартир, ну как Никита решил валютчиков шлёпнуть в 61м?
Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами. Чому одні чоловіки мають сидіти в окопах, а інші - добре почуватися за кордоном (підкреслю, що йдеться про тих, хто виїхав незаконно)?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:33
Дюрі-бачі написав:
От як відповідальність (штрафи, блокування рахунків...) за немобілізованих почнуть нести керівники підприємств, голови ОТГ, близькі родичі (дружина, діти, батьки) от тоді можна буде казати про закручені гайки.
Знаєте чим совок відрізняється від капіталізму?
Всього одина ознака...
В совку шукають того хто мав замість тебе щось зробити
ТЦКашники- зловити , власник/керівник підприємства - відправити...
В капіталізмі все простіше
кожен несе відповідальність в першу чергу за себе, а вже потім за інших.
Навчіться не шукати крайніх , бо як правило в 90% вийдете на себе при правильному пошуку.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:36
sergey_sryvkin написав: fler написав:
Не бачу нічого поганого в тому, щоб покарати
Це може вам подобатись, чи не подобатись, але верховенство права це не емоційна категорія.
Незаконний виїзд за кордон ухилянта під час війни - це про верховенство права?
sergey_sryvkin написав:
Крім вашої точки зору існують і інші.
Нехай існують, я свою висловила. Що ви пропонуєте робити з ухилянтами, які незаконно виїхали за кордон? Чому хлопці, які на фронті, мають почуватися як цаби-відбувайли, дивлячись на те, як хитродупі виїжджають?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:40
fler написав:
Незаконний виїзд за кордон ухилянта під час війни - це про верховенство права?
Все вже давно придумано. Якщо виїзд незаконний та це доведено
, то потрібно відкривати справу та подавати в розшук, в т.ч. Інтерпол. Ось це і є верховенство права.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:48
fler написав: барабашов написав:fler
Это ТЦК будут революционно решать вопрос о конфискации излишков(квартир) или безмозглые зелёные закон такой нам под ёлочку примут с подачи безкутовой?
И как быть с единственным жильём, жильём в ипотеке или ином аресте, жильём с прописанными детьми или в частичной собственности(доле) у несовершенолетнего, или других членов семьи, или жильём где ухылянт явяется одним из собственников(пресловутый наглострой ЧС с одним адресом или просто наглострой)?
и как будут лишать гражданства? Сверять данные об инвалидностях липовые они или нет на момент выезда и не было ли кому ещё опекать тёщу с диабетом в момент драпа, если у неё ещё трое детей, но они непонятно где, но живые по докам? А тех многодетных, детям которых сейчас начинается исполняться по 18 лет, и они уже могут штурмовать Токмак с палками, будем тоже задним числом лишать и паспорта и квартир, ну как Никита решил валютчиков шлёпнуть в 61м?
Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами. Чому одні чоловіки мають сидіти в окопах, а інші - добре почуватися за кордоном (підкреслю, що йдеться про тих, хто виїхав незаконно)?
в каком авдеевском окопе ваш супруг не подскажете?
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