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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5924592559265927
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:49

  барабашов написав:fler
Это ТЦК будут революционно решать вопрос о конфискации излишков(квартир) или безмозглые зелёные закон такой нам под ёлочку примут с подачи безкутовой?
И как быть с единственным жильём, жильём в ипотеке или ином аресте, жильём с прописанными детьми или в частичной собственности(доле) у несовершенолетнего, или других членов семьи, или жильём где ухылянт явяется одним из собственников(пресловутый наглострой ЧС с одним адресом или просто наглострой)?
и как будут лишать гражданства? Сверять данные об инвалидностях липовые они или нет на момент выезда и не было ли кому ещё опекать тёщу с диабетом в момент драпа, если у неё ещё трое детей, но они непонятно где, но живые по докам? А тех многодетных, детям которых сейчас начинается исполняться по 18 лет, и они уже могут штурмовать Токмак с палками, будем тоже задним числом лишать и паспорта и квартир, ну как Никита решил валютчиков шлёпнуть в 61м?

Да ладно. Не разгоняйте.
Никто ничего подобного не примет.
Это очередная пугалка дабы удержать оставшихся.
Помните, как грозно трубили в бочку "всех вернем из-за рубежа", и чем все в итоге закончилось...
Точно так же закончится и эта болтовня на публику. После принятия такого закона о конфискациях частной собственности нас не то что в Европу не примут, но еще и вентиль помощи перекроют до упора, как отбитым на всю голову.
Тут еще нужно помнить, что закон обратной силы не имеет, и все, кто в этом году перешел нелегально границу, под него не подпадают.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:58

  барабашов написав:
  fler написав:Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами. Чому одні чоловіки мають сидіти в окопах, а інші - добре почуватися за кордоном (підкреслю, що йдеться про тих, хто виїхав незаконно)?

в каком авдеевском окопе ваш супруг не подскажете?

Навчіться відповідати за себе, а не переводити стрілки на "того хлопця". Мій піде за повісткою, як тільки її отримає.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:05

antey1969
Так в моём понятии "нелегально" это как Бендер в "Золотом телёнке", чисто ночью по тропе под вой вампиров с нашей Буковины в ихнюю. Ну или в двойном дне бусика в позе эмбриона.
В противном случае надо доказывать что опёка,инвалидность,что там ещё позволяет выехать - липовые и мандат выдан за бакшиш.
За то, как можно на месте откашлять начальнику смены пограничного поста и без штампа и внесения в реестр выехать - не в курсе, может у них камеры каждую ночь барахлят и никто не знает, сколько человек сидело в бусиках и кабинах фур в реале, а дом под Барсой нужен был начальнику ещё вчера.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:07

  fler написав:
  барабашов написав:
  fler написав:Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами. Чому одні чоловіки мають сидіти в окопах, а інші - добре почуватися за кордоном (підкреслю, що йдеться про тих, хто виїхав незаконно)?

в каком авдеевском окопе ваш супруг не подскажете?

Навчіться відповідати за себе, а не переводити стрілки на "того хлопця". Мій піде за повісткою, як тільки її отримає.

Так вы ж пмсали что у вас в субботу облава была?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:15

ЗСУ згортають низку операцій через брак західної допомоги

Сили оборони переплановують деякі операції через брак допомоги від західних союзників.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас на сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити", - пояснив він.
Не зрозуміло, чому за майже два роки війни не здогадалися замінити ці снаряди снарядами сучасного українського виробництва.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:22

  whois2010 написав:Сили оборони переплановують деякі операції через брак допомоги від західних союзників.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас на сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити", - пояснив він.
Не зрозуміло, чому за майже два роки війни не здогадалися замінити ці снаряди снарядами сучасного українського виробництва.

як пише пан акурт в сусідніх темах еміграції/інвестицій_закордон "потрібно думати головом а не ногом"
flyman
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