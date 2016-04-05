барабашов написав:

Это ТЦК будут революционно решать вопрос о конфискации излишков(квартир) или безмозглые зелёные закон такой нам под ёлочку примут с подачи безкутовой?И как быть с единственным жильём, жильём в ипотеке или ином аресте, жильём с прописанными детьми или в частичной собственности(доле) у несовершенолетнего, или других членов семьи, или жильём где ухылянт явяется одним из собственников(пресловутый наглострой ЧС с одним адресом или просто наглострой)?и как будут лишать гражданства? Сверять данные об инвалидностях липовые они или нет на момент выезда и не было ли кому ещё опекать тёщу с диабетом в момент драпа, если у неё ещё трое детей, но они непонятно где, но живые по докам? А тех многодетных, детям которых сейчас начинается исполняться по 18 лет, и они уже могут штурмовать Токмак с палками, будем тоже задним числом лишать и паспорта и квартир, ну как Никита решил валютчиков шлёпнуть в 61м?