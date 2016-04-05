барабашов написав:fler Это ТЦК будут революционно решать вопрос о конфискации излишков(квартир) или безмозглые зелёные закон такой нам под ёлочку примут с подачи безкутовой? И как быть с единственным жильём, жильём в ипотеке или ином аресте, жильём с прописанными детьми или в частичной собственности(доле) у несовершенолетнего, или других членов семьи, или жильём где ухылянт явяется одним из собственников(пресловутый наглострой ЧС с одним адресом или просто наглострой)? и как будут лишать гражданства? Сверять данные об инвалидностях липовые они или нет на момент выезда и не было ли кому ещё опекать тёщу с диабетом в момент драпа, если у неё ещё трое детей, но они непонятно где, но живые по докам? А тех многодетных, детям которых сейчас начинается исполняться по 18 лет, и они уже могут штурмовать Токмак с палками, будем тоже задним числом лишать и паспорта и квартир, ну как Никита решил валютчиков шлёпнуть в 61м?
Да ладно. Не разгоняйте. Никто ничего подобного не примет. Это очередная пугалка дабы удержать оставшихся. Помните, как грозно трубили в бочку "всех вернем из-за рубежа", и чем все в итоге закончилось... Точно так же закончится и эта болтовня на публику. После принятия такого закона о конфискациях частной собственности нас не то что в Европу не примут, но еще и вентиль помощи перекроют до упора, как отбитым на всю голову. Тут еще нужно помнить, что закон обратной силы не имеет, и все, кто в этом году перешел нелегально границу, под него не подпадают.
fler написав:Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами. Чому одні чоловіки мають сидіти в окопах, а інші - добре почуватися за кордоном (підкреслю, що йдеться про тих, хто виїхав незаконно)?
в каком авдеевском окопе ваш супруг не подскажете?
Навчіться відповідати за себе, а не переводити стрілки на "того хлопця". Мій піде за повісткою, як тільки її отримає.
antey1969 Так в моём понятии "нелегально" это как Бендер в "Золотом телёнке", чисто ночью по тропе под вой вампиров с нашей Буковины в ихнюю. Ну или в двойном дне бусика в позе эмбриона. В противном случае надо доказывать что опёка,инвалидность,что там ещё позволяет выехать - липовые и мандат выдан за бакшиш. За то, как можно на месте откашлять начальнику смены пограничного поста и без штампа и внесения в реестр выехать - не в курсе, может у них камеры каждую ночь барахлят и никто не знает, сколько человек сидело в бусиках и кабинах фур в реале, а дом под Барсой нужен был начальнику ещё вчера.
fler написав:Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами. Чому одні чоловіки мають сидіти в окопах, а інші - добре почуватися за кордоном (підкреслю, що йдеться про тих, хто виїхав незаконно)?
в каком авдеевском окопе ваш супруг не подскажете?
Навчіться відповідати за себе, а не переводити стрілки на "того хлопця". Мій піде за повісткою, як тільки її отримає.