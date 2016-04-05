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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5924592559265927
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:07

  fler написав:
  барабашов написав:
  fler написав:Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами. Чому одні чоловіки мають сидіти в окопах, а інші - добре почуватися за кордоном (підкреслю, що йдеться про тих, хто виїхав незаконно)?

в каком авдеевском окопе ваш супруг не подскажете?

Навчіться відповідати за себе, а не переводити стрілки на "того хлопця". Мій піде за повісткою, як тільки її отримає.

Так вы ж пмсали что у вас в субботу облава была?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:15

ЗСУ згортають низку операцій через брак західної допомоги

Сили оборони переплановують деякі операції через брак допомоги від західних союзників.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас на сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити", - пояснив він.
Не зрозуміло, чому за майже два роки війни не здогадалися замінити ці снаряди снарядами сучасного українського виробництва.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:22

  whois2010 написав:Сили оборони переплановують деякі операції через брак допомоги від західних союзників.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас на сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити", - пояснив він.
Не зрозуміло, чому за майже два роки війни не здогадалися замінити ці снаряди снарядами сучасного українського виробництва.

як пише пан акурт в сусідніх темах еміграції/інвестицій_закордон "потрібно думати головом а не ногом"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:50

  барабашов написав:
  fler написав:
  барабашов написав:в каком авдеевском окопе ваш супруг не подскажете?

Навчіться відповідати за себе, а не переводити стрілки на "того хлопця". Мій піде за повісткою, як тільки її отримає.

Так вы ж пмсали что у вас в субботу облава была?

А ви знову переводите стрілки :mrgreen: Я вам більше скажу: Миколаївщина за підсумками місяця показала найкращий результат в Україні з мобілізації. https://meta.ua/uk/news/war-in-ukraine/ ... tsiyi-kim/
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:40

У нас є кошти для того, щоб сформулювати запит на системи БпЛА, щоб дати розвиток іншим мілітарним індустріям. Я вважаю, це той тренд, який визначатиме 2024 рік. Він уже є у 2023 році, просто у 2024-му на це спрямований додатковий ресурс. Тож якщо це вважати військовими рейками, то, напевно, так (перехід на військові рейки відбувається. — Ред.)», — підкреслив Марченко.
https://lb.ua/news/2023/12/15/589179_se ... shcho.html


У Польщі пропонують 20-річну заборону на українську агропродукцію у Європі

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років. Про це повідомляє Rmf24.

Заступник міністра обурений тим, що в Україні половину орних земель знаходяться під контролем 95 великих агрохолдингів.

https://meta.ua/uk/news/world/106212-u- ... -u-evropi/

18 грудня польські перевізники розпочинають нову блокаду під’їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною. До страйку долучаться також польські фермери.


Працівник Тернопільського ТЦК та СП Яцюченко Олег Анатолійович у мережі Instagram похизувався пікантними фото з відпочинку у Домінікані. Довкола цього виник чималий резонанс - світлини викликали осуд та обурення багатьох людей. Станом на 18 грудня профіль в соцмережі видалено або змінено за іншим іменем.

“Схоже, він дуже втомився від війни, тож вирішив відпочити! Працівник ТЦК Яцюченко Олег Анатолійович у мережі інстаграм похизувався пікантними фото з пляжів Домініканської Республіки. Напевно, для того, щоб за нього могли порадіти усі! А найбільше ті, кого він відправив захищати Україну. Ось так трудяться на перемогу наші працівники ТЦК”, – ідеться у дописі.
https://politerno.com.ua/2023/12/17/pra ... ZUfn8eBZJo


Іван Баканов отримав (https://detector.media/infospace/articl ... olovy-sbu/) виплату у майже пів мільйона гривень, коли був звільнений з посади голови СБУ

Про це свідчать дані його декларації, (https://public.nazk.gov.ua/documents/03 ... d7dd0d84f6) де цю суму у майже пів мільйона позначено як «заробітну плату». Однак насправді дана сума у декілька разів перевищує ту заробітну плату, яку він отримував на посаді керівника СБУ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 гру, 2023 17:55, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:42

  fler написав:
  барабашов написав:
  fler написав:Навчіться відповідати за себе, а не переводити стрілки на "того хлопця". Мій піде за повісткою, як тільки її отримає.

Так вы ж пмсали что у вас в субботу облава была?

Я вам більше скажу: Миколаївщина за підсумками місяця показала найкращий результат в Україні з мобілізації. https://meta.ua/uk/news/war-in-ukraine/ ... tsiyi-kim/

А про остальные 2 года он почему скромно промолчал? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:48

«Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати», - сказав Залужний.
https://varta1.com.ua/news/mobilizaciya ... 74461.html

Хто небудь може пояснити?
Як це "а повернути ті рамки, які працювали раніше."? І що саме (які рамки) було раніше, а тепер нема?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:51

  detroytred написав:«Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати», - сказав Залужний.
https://varta1.com.ua/news/mobilizaciya ... 74461.html

Хто небудь може пояснити?
Як це "а повернути ті рамки, які працювали раніше."? І що саме (які рамки) було раніше, а тепер нема?

Може мова про контрактну армію, як у часи АТО. Або у статті учьоний ізнасіловал журналіста, швидше за все.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:58

  detroytred написав:«Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати», - сказав Залужний.
https://varta1.com.ua/news/mobilizaciya ... 74461.html

Хто небудь може пояснити?
Як це "а повернути ті рамки, які працювали раніше."? І що саме (які рамки) було раніше, а тепер нема?

Так он там дальше намекает:
На питання, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації, він відповів так:

«Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз».
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