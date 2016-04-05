У нас є кошти для того, щоб сформулювати запит на системи БпЛА, щоб дати розвиток іншим мілітарним індустріям. Я вважаю, це той тренд, який визначатиме 2024 рік. Він уже є у 2023 році, просто у 2024-му на це спрямований додатковий ресурс. Тож якщо це вважати військовими рейками, то, напевно, так (перехід на військові рейки відбувається. — Ред.)», — підкреслив Марченко. https://lb.ua/news/2023/12/15/589179_se ... shcho.html
У Польщі пропонують 20-річну заборону на українську агропродукцію у Європі
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років. Про це повідомляє Rmf24.
Заступник міністра обурений тим, що в Україні половину орних земель знаходяться під контролем 95 великих агрохолдингів.
18 грудня польські перевізники розпочинають нову блокаду під’їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною. До страйку долучаться також польські фермери.
Працівник Тернопільського ТЦК та СП Яцюченко Олег Анатолійович у мережі Instagram похизувався пікантними фото з відпочинку у Домінікані. Довкола цього виник чималий резонанс - світлини викликали осуд та обурення багатьох людей. Станом на 18 грудня профіль в соцмережі видалено або змінено за іншим іменем.
“Схоже, він дуже втомився від війни, тож вирішив відпочити! Працівник ТЦК Яцюченко Олег Анатолійович у мережі інстаграм похизувався пікантними фото з пляжів Домініканської Республіки. Напевно, для того, щоб за нього могли порадіти усі! А найбільше ті, кого він відправив захищати Україну. Ось так трудяться на перемогу наші працівники ТЦК”, – ідеться у дописі. https://politerno.com.ua/2023/12/17/pra ... ZUfn8eBZJo
Про це свідчать дані його декларації, (https://public.nazk.gov.ua/documents/03 ... d7dd0d84f6) де цю суму у майже пів мільйона позначено як «заробітну плату». Однак насправді дана сума у декілька разів перевищує ту заробітну плату, яку він отримував на посаді керівника СБУ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 гру, 2023 17:55, всього редагувалось 5 разів.
«Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати», - сказав Залужний. https://varta1.com.ua/news/mobilizaciya ... 74461.html
Хто небудь може пояснити? Як це "а повернути ті рамки, які працювали раніше."? І що саме (які рамки) було раніше, а тепер нема?
detroytred написав:«Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати», - сказав Залужний. https://varta1.com.ua/news/mobilizaciya ... 74461.html
Хто небудь може пояснити? Як це "а повернути ті рамки, які працювали раніше."? І що саме (які рамки) було раніше, а тепер нема?
Може мова про контрактну армію, як у часи АТО. Або у статті учьоний ізнасіловал журналіста, швидше за все.
detroytred написав:«Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати», - сказав Залужний. https://varta1.com.ua/news/mobilizaciya ... 74461.html
Хто небудь може пояснити? Як це "а повернути ті рамки, які працювали раніше."? І що саме (які рамки) було раніше, а тепер нема?
Так он там дальше намекает:
На питання, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації, він відповів так:
«Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз».
барабашов написав:fler Это ТЦК будут революционно решать вопрос о конфискации излишков(квартир) или безмозглые зелёные закон такой нам под ёлочку примут с подачи безкутовой? И как быть с единственным жильём, жильём в ипотеке или ином аресте, жильём с прописанными детьми или в частичной собственности(доле) у несовершенолетнего, или других членов семьи, или жильём где ухылянт явяется одним из собственников(пресловутый наглострой ЧС с одним адресом или просто наглострой)? и как будут лишать гражданства? Сверять данные об инвалидностях липовые они или нет на момент выезда и не было ли кому ещё опекать тёщу с диабетом в момент драпа, если у неё ещё трое детей, но они непонятно где, но живые по докам? А тех многодетных, детям которых сейчас начинается исполняться по 18 лет, и они уже могут штурмовать Токмак с палками, будем тоже задним числом лишать и паспорта и квартир, ну как Никита решил валютчиков шлёпнуть в 61м?
Да ладно. Не разгоняйте. Никто ничего подобного не примет. Это очередная пугалка дабы удержать оставшихся. Помните, как грозно трубили в бочку "всех вернем из-за рубежа", и чем все в итоге закончилось... Точно так же закончится и эта болтовня на публику. После принятия такого закона о конфискациях частной собственности нас не то что в Европу не примут, но еще и вентиль помощи перекроют до упора, как отбитым на всю голову. Тут еще нужно помнить, что закон обратной силы не имеет, и все, кто в этом году перешел нелегально границу, под него не подпадают.
...поведал иксперт менторским тоном с немецкого дивана...
На питання, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації, він відповів так:
«Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз».
Все було зав'язане на одній людині? А зами? Швидше за все, причина у іншому. Взимку-навесні були інши умови: мобілізовані служили лише пів-року - рік і ще не стояло так кричуще питання їхньої заміни, не було таких втрат, які сталися під час контрнаступу. Тож потрібно було щомісяця рекрутувати значно меншу кількість нових людей. А зараз вже майже два роки першим мобілізованим, тож треба міняти багато людей, а цих додому відпускати + компенсувати втрати за період весна-літо. Потреби у кількості нових людей зросли значно. Це не вина нових керівників ТЦК