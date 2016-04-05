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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5924592559265927
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:14

  flyman написав:Безугла: "700К" паркетних


пані дупутат помилилась... їх на 100 тис більше

п. Буданов не обмане
"Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей." https://lb.ua/society/2023/12/17/589241 ... oroni.html

і як кілька соковитих вишень на торті!

У районному ТЦК ну хай буде 20 працівників. І рота охорони біля них? Тобто згідно з Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів» ми маємо в державі 136 районів – відповідно і 136 районних ТЦК. І по одній роті охорони в кожному. 136 рот по 100 людей – 13 600 бійців. Майже 4 мотопіхотні бригади. Ми аж настільки переймаємось безпекою картотек ТЦК, що тримаємо в тилу для їхньої охорони дивізію? Може, варто відокремити котлету ТрО від мух ТЦК, залишити в тилу 136 взводів охорони (а то й відділень) і закрити цю тему? І на фронті додатково з’явиться приблизно 10 000 бійців.
В.Кевлюк

У пенітенціарній системі - 49500 штиків - 2 армії!

Виявляється у нас є повноцінна бригада у такій цікавій держструктурі як Державна спеціальна служба транспорту - 5000 тис працівників із бюджетом - 778 млн. ₴ (2019)

Скільки дармограїв у погонах, кашкетах, лампасах, при регаліях, держокладах і конячих пенсіях...
Востаннє редагувалось jump в Пон 18 гру, 2023 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:15

  _hunter написав:Так он там дальше намекает:
На питання, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації, він відповів так:

«Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз».

Навіть якщо так, то що це "як це робити"?
Що за таємні дії-заходи були в бувших професіоналів, які тепер їх змінщики навіть не знають, як зробити?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:23

  detroytred написав:
  whois2010 написав:Може мова про контрактну армію, як у часи АТО. Або у статті учьоний ізнасіловал журналіста, швидше за все.

Та отож. Почекаємо ще варіанти.

Смысл ждать? -- то прямая цитата -- разве что Сам тут на форуме ответит :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:36

jump , у роті при ТЦК точно 100 штиків?
Ця «рота» точно займається лише «охороною ТЦК» , чи це ще і патрулі по місту?
Воно для красивого слівця виглядає непогано, але хочеться фактів.
У Києві чимало військових, які бісять зьобр. Але ж одночасно його влаштовує, що по Києву не прилітає, хоча Київ ціль номер 0. І зьобр влаштовує безпека настільки, що він розглядає квартиру в Києві, але як зʼявляється ця безпека зьобрі не дано зрозуміти на 2 кроки вперед (добре, навколо)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:58

Reuters прогнозують рішення Трампа на посаді президента у разі перемоги на виборах:

▪️Припинення фінансування України
▪️Скорочення оборонної допомоги Європі. Торгові тарифи для країн НАТО, якщо вони не робитимуть внесків від 2% свого ВВП на оборону та НАТО.
▪️Кадрова чистка силового блоку США, перестановки в Пентагоні, Держдепартаменті та ЦРУ.
▪️Скорочення торгівлі з Китаєм.
▪️Переговори з Мексикою щодо введення спецназу США на територію Мексики для зачистки наркокартелів.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що за таємні дії-заходи були в бувших професіоналів, які тепер їх змінщики навіть не знають, як зробити?


скорші за все весь секрет (як пише whois2010) в тому що тоді людей потрібно було менше а вибір був більший
пакування в буси зявилось в лютому-березні 2023 коли була вимога набрати значну кількість в резерв під контрнаступ
а зараз потреба ще більша і бажаючих ще менше
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:10

  Xenon написав:
Reuters прогнозують рішення Трампа на посаді президента у разі перемоги на виборах:
▪️Припинення фінансування України
▪️Скорочення оборонної допомоги Європі.


новий пакт про розподіл Європи))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:пакування в буси з'явилось в лютому-березні 2023 коли була вимога набрати значну кількість в резерв під контрнаступ

Я вперше пакування побачив в травні 2022, під захист Северодонецька.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:19

  Hotab написав:jump , у роті при ТЦК точно 100 штиків?
Ця «рота» точно займається лише «охороною ТЦК» , чи це ще і патрулі по місту?
Воно для красивого слівця виглядає непогано, але хочеться фактів.
У Києві чимало військових, які бісять зьобр. Але ж одночасно його влаштовує, що по Києву не прилітає, хоча Київ ціль номер 0. І зьобр влаштовує безпека настільки, що він розглядає квартиру в Києві, але як зʼявляється ця безпека зьобрі не дано зрозуміти на 2 кроки вперед (добре, навколо)

Це фуфло розраховано на лохів, всі ці роти лише на словах.
unicdima
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