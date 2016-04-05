У районному ТЦК ну хай буде 20 працівників. І рота охорони біля них? Тобто згідно з Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів» ми маємо в державі 136 районів – відповідно і 136 районних ТЦК. І по одній роті охорони в кожному. 136 рот по 100 людей – 13 600 бійців. Майже 4 мотопіхотні бригади. Ми аж настільки переймаємось безпекою картотек ТЦК, що тримаємо в тилу для їхньої охорони дивізію? Може, варто відокремити котлету ТрО від мух ТЦК, залишити в тилу 136 взводів охорони (а то й відділень) і закрити цю тему? І на фронті додатково з’явиться приблизно 10 000 бійців. В.Кевлюк
У пенітенціарній системі - 49500 штиків - 2 армії!
Виявляється у нас є повноцінна бригада у такій цікавій держструктурі як Державна спеціальна служба транспорту - 5000 тис працівників із бюджетом - 778 млн. ₴ (2019)
Скільки дармограїв у погонах, кашкетах, лампасах, при регаліях, держокладах і конячих пенсіях...
Востаннє редагувалось jump в Пон 18 гру, 2023 18:15, всього редагувалось 1 раз.
jump , у роті при ТЦК точно 100 штиків? Ця «рота» точно займається лише «охороною ТЦК» , чи це ще і патрулі по місту? Воно для красивого слівця виглядає непогано, але хочеться фактів. У Києві чимало військових, які бісять зьобр. Але ж одночасно його влаштовує, що по Києву не прилітає, хоча Київ ціль номер 0. І зьобр влаштовує безпека настільки, що він розглядає квартиру в Києві, але як зʼявляється ця безпека зьобрі не дано зрозуміти на 2 кроки вперед (добре, навколо)
Reuters прогнозують рішення Трампа на посаді президента у разі перемоги на виборах:
▪️Припинення фінансування України ▪️Скорочення оборонної допомоги Європі. Торгові тарифи для країн НАТО, якщо вони не робитимуть внесків від 2% свого ВВП на оборону та НАТО. ▪️Кадрова чистка силового блоку США, перестановки в Пентагоні, Держдепартаменті та ЦРУ. ▪️Скорочення торгівлі з Китаєм. ▪️Переговори з Мексикою щодо введення спецназу США на територію Мексики для зачистки наркокартелів.
detroytred написав:Що за таємні дії-заходи були в бувших професіоналів, які тепер їх змінщики навіть не знають, як зробити?
скорші за все весь секрет (як пише whois2010) в тому що тоді людей потрібно було менше а вибір був більший пакування в буси зявилось в лютому-березні 2023 коли була вимога набрати значну кількість в резерв під контрнаступ а зараз потреба ще більша і бажаючих ще менше
Hotab написав:jump , у роті при ТЦК точно 100 штиків? Ця «рота» точно займається лише «охороною ТЦК» , чи це ще і патрулі по місту? Воно для красивого слівця виглядає непогано, але хочеться фактів. У Києві чимало військових, які бісять зьобр. Але ж одночасно його влаштовує, що по Києву не прилітає, хоча Київ ціль номер 0. І зьобр влаштовує безпека настільки, що він розглядає квартиру в Києві, але як зʼявляється ця безпека зьобрі не дано зрозуміти на 2 кроки вперед (добре, навколо)
Це фуфло розраховано на лохів, всі ці роти лише на словах.