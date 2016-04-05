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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:36
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:39
Верховенство права - це коли по закону, а не як вам сьогодні забажалося. Типу
"Ахметову нема 60, чого це він не в окопі? А давайте в нього усе конфіскуєм. І роздамо "правильним пацанам"
За порушення правил перетину кордону є відповідальність що встановлена законом. А недоторканість приватної власності гарантується іншими законами.
А чому я маю "щось робити з ухилянтами, які незаконно виїхали за кордон", інших справ нема в країні?.. І перейматися як хто де почувається дивлячись на когось хитродупого?.. Я щодня бачу на вулицях "хитродупих" на крутих тачках, вас не цікавить як я при цьому почуваюся?.. І що ми будемо із цим робити? Коли вже можна буде націоналізувати їхні тачки просто на вулиці?..
Хочете змінити відповідальність за перетин кордону аж до конфіскації майна - це теоретично можливо. Але ж не забувайте, що закон зворотної сили не має, тобто конфісковувати можна буде тільки в тих, хто спробує незаконно виїхати в майбутньому.
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А потім приїдуть на чорній Волзі за тими, хто відповів "так"?
Додано: Пон 18 гру, 2023 21:05
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