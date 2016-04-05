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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5925592659275928
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:28

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:36

Допомога Україні від США закінчиться 30 грудня, – Пентагон.

Фактично Пентагон уперше вказав точну дату, коли він вичерпає свої кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.

https://www.rbc.ua/rus/news/pentagon-na ... 19816.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:39

  fler написав:
  sergey_sryvkin написав:
  fler написав:Не бачу нічого поганого в тому, щоб покарати

Це може вам подобатись, чи не подобатись, але верховенство права це не емоційна категорія.

Незаконний виїзд за кордон ухилянта під час війни - це про верховенство права? :shock:

Верховенство права - це коли по закону, а не як вам сьогодні забажалося. Типу
"Ахметову нема 60, чого це він не в окопі? А давайте в нього усе конфіскуєм. І роздамо "правильним пацанам"

За порушення правил перетину кордону є відповідальність що встановлена законом. А недоторканість приватної власності гарантується іншими законами.
  fler написав:
  sergey_sryvkin написав:Крім вашої точки зору існують і інші.

Нехай існують, я свою висловила. Що ви пропонуєте робити з ухилянтами, які незаконно виїхали за кордон? Чому хлопці, які на фронті, мають почуватися як цаби-відбувайли, дивлячись на те, як хитродупі виїжджають?

А чому я маю "щось робити з ухилянтами, які незаконно виїхали за кордон", інших справ нема в країні?.. І перейматися як хто де почувається дивлячись на когось хитродупого?.. Я щодня бачу на вулицях "хитродупих" на крутих тачках, вас не цікавить як я при цьому почуваюся?.. І що ми будемо із цим робити? Коли вже можна буде націоналізувати їхні тачки просто на вулиці?..
Хочете змінити відповідальність за перетин кордону аж до конфіскації майна - це теоретично можливо. Але ж не забувайте, що закон зворотної сили не має, тобто конфісковувати можна буде тільки в тих, хто спробує незаконно виїхати в майбутньому.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:48

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:53

  Xenon написав:Зображення

воно реально й;%нуте ??? :shock:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А потім приїдуть на чорній Волзі за тими, хто відповів "так"?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 21:05

  Xenon написав:Зображення


безкутова жгьот. наступне опитування - про експопріацію майна, спочатку "ухилянтів", а потім кого партія накаже
adeges
 
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