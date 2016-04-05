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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:36
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:39
Верховенство права - це коли по закону, а не як вам сьогодні забажалося. Типу
"Ахметову нема 60, чого це він не в окопі? А давайте в нього усе конфіскуєм. І роздамо "правильним пацанам"
За порушення правил перетину кордону є відповідальність що встановлена законом. А недоторканість приватної власності гарантується іншими законами.
А чому я маю "щось робити з ухилянтами, які незаконно виїхали за кордон", інших справ нема в країні?.. І перейматися як хто де почувається дивлячись на когось хитродупого?.. Я щодня бачу на вулицях "хитродупих" на крутих тачках, вас не цікавить як я при цьому почуваюся?.. І що ми будемо із цим робити? Коли вже можна буде націоналізувати їхні тачки просто на вулиці?..
Хочете змінити відповідальність за перетин кордону аж до конфіскації майна - це теоретично можливо. Але ж не забувайте, що закон зворотної сили не має, тобто конфісковувати можна буде тільки в тих, хто спробує незаконно виїхати в майбутньому.
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А потім приїдуть на чорній Волзі за тими, хто відповів "так"?
Додано: Пон 18 гру, 2023 21:05
безкутова жгьот. наступне опитування - про експопріацію майна, спочатку "ухилянтів", а потім кого партія накаже
але до речі мета абсолютна зрозуміла. треба створити зовнішнього ворога, перенаправити гнів народу з крадіїв у владі до когось. "ухилянти" зараз мішень номер раз. дуже зручні. хто треба, на них вже заробив, тепер треба ще іншим дати заробити
Додано: Пон 18 гру, 2023 21:35
sergey_sryvkin
Добрый вечер .
Причем тут машины ?
Мало ли кто на чем ездит .
У налоговой же не было вопросов , после покупки авто ....и других товаров , лодок , яхт , домов , да всего что хотите .
Так что давайте перейдем к людям , которые должны исполнять свой долг перед Украиной .
А то у меня переселенцы с соседнего дома , которые уже год сидят на лавочке возле подъезда спрашивают кто я такой и почему езжу на внедорожнике ?
Им даже не в домек , что я был на службе .
Додано: Пон 18 гру, 2023 21:50
ну как это причём тут машины?
Все кто ездит на большой машине по цене квартиры в Киеве - воры, а деньги у нас украли(простой 73% народ и Безкутова на чолi натовпу)!
А если джип ещё и чёрный - то владелец точно бандит и его к стенке! А машину забрать и нам отдать(кому лично - реввоенсовет определит маузером)
Вы на каком джипе ездите(марка,год,цвет)?
Додано: Пон 18 гру, 2023 21:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дивлюся свинячо-кацапська пропаганда наполегливо робить із ухилянтів недоторканих, малює з них патріотів України.
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