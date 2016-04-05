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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:01
antey1969 написав:
Тут еще нужно помнить, что закон обратной силы не имеет, и все, кто в этом году перешел нелегально границу, под него не подпадают.
В законе можно прописать срок возвращения и постановку на учёт в тцк, дальше конфискация.
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Zebra
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:05
Zebra написав:
В законе можно прописать срок возвращения и постановку на учёт в тцк, дальше конфискация.
ще тре прописати інформування належним чином , без цього всього еврокомісія не одобрить.
трохи піздновато втілювати драконовські замашки.
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Goodman
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:07
⚡️На аеродромі "Морозовск"
у Ростовській області рф
пошкоджено десять Су-34, два
літаки не підлягають ремонту, - речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук із
посиланням на поширювану
ворогом інформацію.
російські мілітарні пабліки
стверджують, що летовище
атакували 17 БлА, сім з них збили
за допомогою ЗРПК "Панцирь-С1",
решта уразили цілі.
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fler
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:08
fler написав:
Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами
Слышали фразу "благими намерениями выстелена дорога в ад"?
Это как раз тот случай.
У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам? Они все равно на фронте - на Печерске к семьям врагов народа все равно будут заходить другие "более политически правильные", ну было же уже
Востаннє редагувалось katso
в Пон 18 гру, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:10
барабашов
Белый цвет ,
..... уже не расстреляют ,
Тойота .
Про год промолчу , точно расстреляют .
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:16
katso написав:
У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам?
ви дуже підняли планку , все набагато простіше:
"Чтобы победить, украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, перестать покупать дорогие телефоны и автомобили, в другом случае экономика сделает болезненные выводы очень быстро, — министр финансов Марченко "
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Goodman
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:18
Goodman написав: Zebra написав:
В законе можно прописать срок возвращения и постановку на учёт в тцк, дальше конфискация.
ще тре прописати інформування належним чином , без цього всього еврокомісія не одобрить.
трохи піздновато втілювати драконовські замашки.
після війни - реституція конфіскованого, бо треба ж в ЄС
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fox767676
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:20
Goodman написав: katso написав:
У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам?
ви дуже підняли планку , все набагато простіше:
"Чтобы победить, украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, перестать покупать дорогие телефоны и автомобили, в другом случае экономика сделает болезненные выводы очень быстро, — министр финансов Марченко "
Чосу не можна просто підняти військовий збір?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 22:24
Ті хто перетинає кордон незаконно, через тису\лісу - всі їх українські активи зашиті в плавках чи рюкзакє.
Заможні перетинають законно - 3 дітей, ретельні медкомісії тещі, віп- волонтерство
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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