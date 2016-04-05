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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5926592759285929
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:01

  antey1969 написав:Тут еще нужно помнить, что закон обратной силы не имеет, и все, кто в этом году перешел нелегально границу, под него не подпадают.

В законе можно прописать срок возвращения и постановку на учёт в тцк, дальше конфискация.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В законе можно прописать срок возвращения и постановку на учёт в тцк, дальше конфискация.

ще тре прописати інформування належним чином , без цього всього еврокомісія не одобрить.
трохи піздновато втілювати драконовські замашки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:07

⚡️На аеродромі "Морозовск"
у Ростовській області рф
пошкоджено десять Су-34, два
літаки не підлягають ремонту, - речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук із
посиланням на поширювану
ворогом інформацію.

російські мілітарні пабліки
стверджують, що летовище
атакували 17 БлА, сім з них збили
за допомогою ЗРПК "Панцирь-С1",
решта уразили цілі.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:08

  fler написав:Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами


Слышали фразу "благими намерениями выстелена дорога в ад"?
Это как раз тот случай.
У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам? Они все равно на фронте - на Печерске к семьям врагов народа все равно будут заходить другие "более политически правильные", ну было же уже

Востаннє редагувалось katso в Пон 18 гру, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:10

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..... уже не расстреляют ,
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам?

ви дуже підняли планку , все набагато простіше:

"Чтобы победить, украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, перестать покупать дорогие телефоны и автомобили, в другом случае экономика сделает болезненные выводы очень быстро, — министр финансов Марченко "
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:18

  Goodman написав:
  Zebra написав:В законе можно прописать срок возвращения и постановку на учёт в тцк, дальше конфискация.

ще тре прописати інформування належним чином , без цього всього еврокомісія не одобрить.
трохи піздновато втілювати драконовські замашки.


після війни - реституція конфіскованого, бо треба ж в ЄС
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:20

  Goodman написав:
  katso написав:У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам?

ви дуже підняли планку , все набагато простіше:

"Чтобы победить, украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, перестать покупать дорогие телефоны и автомобили, в другом случае экономика сделает болезненные выводы очень быстро, — министр финансов Марченко "

Чосу не можна просто підняти військовий збір?
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:24

Ті хто перетинає кордон незаконно, через тису\лісу - всі їх українські активи зашиті в плавках чи рюкзакє.
Заможні перетинають законно - 3 дітей, ретельні медкомісії тещі, віп- волонтерство
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