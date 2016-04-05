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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59275928592959305931>
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:07

⚡️На аеродромі "Морозовск"
у Ростовській області рф
пошкоджено десять Су-34, два
літаки не підлягають ремонту, - речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук із
посиланням на поширювану
ворогом інформацію.

російські мілітарні пабліки
стверджують, що летовище
атакували 17 БлА, сім з них збили
за допомогою ЗРПК "Панцирь-С1",
решта уразили цілі.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:08

  fler написав:Має бути справедливість по відношенню до тих, хто чесно пішов на фронт, а не ухиляється різними способами


Слышали фразу "благими намерениями выстелена дорога в ад"?
Это как раз тот случай.
У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам? Они все равно на фронте - на Печерске к семьям врагов народа все равно будут заходить другие "более политически правильные", ну было же уже

Востаннє редагувалось katso в Пон 18 гру, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам?

ви дуже підняли планку , все набагато простіше:

"Чтобы победить, украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, перестать покупать дорогие телефоны и автомобили, в другом случае экономика сделает болезненные выводы очень быстро, — министр финансов Марченко "
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:18

  Goodman написав:
  Zebra написав:В законе можно прописать срок возвращения и постановку на учёт в тцк, дальше конфискация.

ще тре прописати інформування належним чином , без цього всього еврокомісія не одобрить.
трохи піздновато втілювати драконовські замашки.


після війни - реституція конфіскованого, бо треба ж в ЄС
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:20

  Goodman написав:
  katso написав:У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам?

ви дуже підняли планку , все набагато простіше:

"Чтобы победить, украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, перестать покупать дорогие телефоны и автомобили, в другом случае экономика сделает болезненные выводы очень быстро, — министр финансов Марченко "

Чосу не можна просто підняти військовий збір?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:24

Ті хто перетинає кордон незаконно, через тису\лісу - всі їх українські активи зашиті в плавках чи рюкзакє.
Заможні перетинають законно - 3 дітей, ретельні медкомісії тещі, віп- волонтерство
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:48

  Goodman написав:
  katso написав:У троек причасных к кормушке появится законный повод поотжимать квартиры на Печерске - и как это спрашивается поможет фронтовикам?

ви дуже підняли планку , все набагато простіше:

"Чтобы победить, украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, перестать покупать дорогие телефоны и автомобили, в другом случае экономика сделает болезненные выводы очень быстро, — министр финансов Марченко "

А может стоит просто попробовать перестать кошмарить экспортеров? :roll:
-- да не, бред какой-то :lol:

P.S.
>>> в другом случае
блин, вот почему так -- чуть какое-то "официальное лицо" говорит -- так двух слов связать не могут толком?.. -- что этот Марченко, что то интервью Залужного про тцк-шников... :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброго вечора шановні. Не хочу розганяти зраду але мені здається ситуація у нас дупа. Причому повна. США тянуть з допомогою і це ще Трамп не прийшов. Поляки теж палки в колеса ставлять.Наші безбожно крадуть. Військових досягнень особливих немає.... Ось такий в мене настрій не веселий ...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:19

ihorsic поправте настрій соточкою, тільки без запою.
дупа не дупа, але так як брешуть кацапи не бреше ніхто .
якби було в них все добре , то начорта ці всі кончені програми з пропагандонами.
робили би свою роботу ..........
Goodman
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