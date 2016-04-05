ihorsic написав:Доброго вечора шановні. Не хочу розганяти зраду але мені здається ситуація у нас дупа. Причому повна. США тянуть з допомогою і це ще Трамп не прийшов. Поляки теж палки в колеса ставлять.Наші безбожно крадуть. Військових досягнень особливих немає.... Ось такий в мене настрій не веселий ...
ви знаєте яким слугам дякувати, які дістали вже всіх
Goodman написав:ihorsic поправте настрій соточкою, тільки без запою. дупа не дупа, але так як брешуть кацапи не бреше ніхто . якби було в них все добре , то начорта ці всі кончені програми з пропагандонами. робили би свою роботу ..........
Та мені якось насрати на кацапів. В мене батьки залишились в окупації. Не захотіли виїхати. Може вже ніколи й не побачимо. Ось такі думки
ihorsic написав:Доброго вечора шановні. Не хочу розганяти зраду але мені здається ситуація у нас дупа. Причому повна. США тянуть з допомогою і це ще Трамп не прийшов. Поляки теж палки в колеса ставлять.Наші безбожно крадуть. Військових досягнень особливих немає.... Ось такий в мене настрій не веселий ...
Меньше читайте советских газет. И настроение станет рабочим. ИПСО агрессора действует эффективно. Согласен.
Трудно, горько, стыдно, но это война. Поражения сменяются победами и наоборот. Если захотите найти что-то хорошее, то обязательно найдете.
Goodman написав:ihorsic поправте настрій соточкою, тільки без запою. дупа не дупа, але так як брешуть кацапи не бреше ніхто . якби було в них все добре , то начорта ці всі кончені програми з пропагандонами. робили би свою роботу ..........
Та мені якось насрати на кацапів. В мене батьки залишились в окупації. Не захотіли виїхати. Може вже ніколи й не побачимо. Ось такі думки
Підслухав в Охріменка ідею обладати додатковим податком торгівлю з РФ і направляти ці гроші Україні. І санкцій не потрібно. Додатковий "військовий збір" на експорт та імпорт з країн-партнерів до та з РФ, в тому числі через треті країни (походження послуг/товару РФ)