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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5928592959305931>
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:21

  ihorsic написав:Доброго вечора шановні. Не хочу розганяти зраду але мені здається ситуація у нас дупа. Причому повна. США тянуть з допомогою і це ще Трамп не прийшов. Поляки теж палки в колеса ставлять.Наші безбожно крадуть. Військових досягнень особливих немає.... Ось такий в мене настрій не веселий ...

ви знаєте яким слугам дякувати, які дістали вже всіх
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:23

  Goodman написав:ihorsic поправте настрій соточкою, тільки без запою.
дупа не дупа, але так як брешуть кацапи не бреше ніхто .
якби було в них все добре , то начорта ці всі кончені програми з пропагандонами.
робили би свою роботу ..........

Та мені якось насрати на кацапів. В мене батьки залишились в окупації. Не захотіли виїхати. Може вже ніколи й не побачимо. Ось такі думки
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ви знаєте яким слугам дякувати, які дістали вже всіх


- 13 сент. 2016 г. — Президент Петро Порошенко вважає, що звільнення окупованого сходу і Криму має відбуватись політико-дипломатичних шляхом.

28 авг. 2018 г. — Президент України Петро Порошенко знову заявляє, що Україна поверне Крим та окуповану частину Донбасу політико-дипломатичним шляхом.

Сивочолий гетьман перший почав грати в цю гру .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:27

  ihorsic написав:Доброго вечора шановні. Не хочу розганяти зраду але мені здається ситуація у нас дупа. Причому повна. США тянуть з допомогою і це ще Трамп не прийшов. Поляки теж палки в колеса ставлять.Наші безбожно крадуть. Військових досягнень особливих немає.... Ось такий в мене настрій не веселий ...


Меньше читайте советских газет. И настроение станет рабочим. ИПСО агрессора действует эффективно. Согласен.

Трудно, горько, стыдно, но это война. Поражения сменяются победами и наоборот. Если захотите найти что-то хорошее, то обязательно найдете.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:27

  Goodman написав:
  flyman написав:ви знаєте яким слугам дякувати, які дістали вже всіх


- 13 сент. 2016 г. — Президент Петро Порошенко вважає, що звільнення окупованого сходу і Криму має відбуватись політико-дипломатичних шляхом.

28 авг. 2018 г. — Президент України Петро Порошенко знову заявляє, що Україна поверне Крим та окуповану частину Донбасу політико-дипломатичним шляхом.

Сивочолий гетьман перший почав грати в цю гру .

і що? в цю гру можна грати двом? це виправдання? якщо сусід бухає, то можна нюхати?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:33

  ihorsic написав:
  Goodman написав:ihorsic поправте настрій соточкою, тільки без запою.
дупа не дупа, але так як брешуть кацапи не бреше ніхто .
якби було в них все добре , то начорта ці всі кончені програми з пропагандонами.
робили би свою роботу ..........

Та мені якось насрати на кацапів. В мене батьки залишились в окупації. Не захотіли виїхати. Може вже ніколи й не побачимо. Ось такі думки

Проблема виїхать з окупації?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і що? в цю гру можна грати двом?


звичайно, русь же сциканула і висадила в повітря плотину каховської ....
теж сцикотно грати в такі ігри , хоч і велика і магуча.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:35

  Goodman написав:
  flyman написав:і що? в цю гру можна грати двом?


звичайно, русь же сциканула і висадила в повітря плотину каховської ....
теж сцикотно грати в такі ігри , хоч і велика і магуча.

ти почав з Порошенка, не стрибай по темам, якщо коротка пам"ять, то нагадаю
  Goodman написав:
  flyman написав:ви знаєте яким слугам дякувати, які дістали вже всіх


- 13 сент. 2016 г. — Президент Петро Порошенко вважає, що звільнення окупованого сходу і Криму має відбуватись політико-дипломатичних шляхом.

28 авг. 2018 г. — Президент України Петро Порошенко знову заявляє, що Україна поверне Крим та окуповану частину Донбасу політико-дипломатичним шляхом.

Сивочолий гетьман перший почав грати в цю гру .
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:58

  vitaliiangel написав:Зображення

Підслухав в Охріменка ідею обладати додатковим податком торгівлю з РФ і направляти ці гроші Україні.
І санкцій не потрібно. Додатковий "військовий збір" на експорт та імпорт з країн-партнерів до та з РФ, в тому числі через треті країни (походження послуг/товару РФ)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:04

flyman коротко про жизнь в росии
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