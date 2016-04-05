халявне сало
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Додано: Вів 19 гру, 2023 00:07
Новини треба читати уважніше
- США до 30 грудня передадуть 1,04 млрд. дол. допомоги, що залишилася та мають ухвалити подальші гроші (на 2024-2025рр);
- поляки захищають своїх агровиробників, але ситуація не безнадійна;
- "наші крадуть" - ніколи такого не було і ось знову (с);
- про військові досягнення тут не прийнято писати, бо це "телемарафон" і "урапатріотизм", але
"17 грудня по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області вдарили 17 українських ударних дронів. Як підсумок, два літаки Су-34 не підлягають ремонту та 10 зазнали пошкоджень."
Лише 17 дронів - і 12 літаків з 20 (які там були) пошкоджено. Ще один літак (Су-25) збила кацапська ППО - це у них регулярно трапляється)).
Є багато інших досягнень, але головне - наші стримують ворога, не зважаючи на проблеми зі зброєю та людьми (сподіваюся, що ці проблеми скоро буде вирішено).
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