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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5928592959305931
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:06

  vitaliiangel написав:flyman коротко про жизнь в росии

халявне сало
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:07

  ihorsic написав:Доброго вечора шановні. Не хочу розганяти зраду але мені здається ситуація у нас дупа. Причому повна. США тянуть з допомогою і це ще Трамп не прийшов. Поляки теж палки в колеса ставлять.Наші безбожно крадуть. Військових досягнень особливих немає.... Ось такий в мене настрій не веселий ...

Новини треба читати уважніше 8)
- США до 30 грудня передадуть 1,04 млрд. дол. допомоги, що залишилася та мають ухвалити подальші гроші (на 2024-2025рр);
- поляки захищають своїх агровиробників, але ситуація не безнадійна;
- "наші крадуть" - ніколи такого не було і ось знову (с);
- про військові досягнення тут не прийнято писати, бо це "телемарафон" і "урапатріотизм", але
"17 грудня по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області вдарили 17 українських ударних дронів. Як підсумок, два літаки Су-34 не підлягають ремонту та 10 зазнали пошкоджень." https://focus.ua/uk/voennye-novosti/614 ... 10-socseti
Лише 17 дронів - і 12 літаків з 20 (які там були) пошкоджено. Ще один літак (Су-25) збила кацапська ППО - це у них регулярно трапляється)).
Є багато інших досягнень, але головне - наші стримують ворога, не зважаючи на проблеми зі зброєю та людьми (сподіваюся, що ці проблеми скоро буде вирішено).
fler
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Ще один літак (Су-25) збила кацапська ППО - це у них регулярно трапляється)).


як пояснив один боров по ТВ , процент дружнього вогню незмінний
у кацапідаров банально більше бойових вильотів , то і втрат більше.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:49

  sergey_sryvkin написав:
  mephala написав:
  _hunter написав:т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник) может находится на територии частной собственности только если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий.
Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО: у частного лица нет полномочий на "обелечивание" :P


вы в который раз не отвечаете на вопрос - где в нормативке прописано что расписание на дверях только для физ лиц и юрлица или госорганы не могут войти.

Держоргани не мають права здійснювати свою діяльність використовуючи приватну власність без дозволу. Це ВОНИ мають доводити, що вони мають право щось робити на приватній території. Якщо повноважень нема - то не мають права.
Зокрема, Верховна Рада України не має права проводити засідання у вашій спальні, хоча це ніяким окремим указом не заборонено.


Якщо я хакер, який заблокував всі змі (з інетом включно) і залишив трансляцію лише зі своєї спальні -- то чого це раптом ВР не матиме права увірватись, мене арештувати, і виступити перед країною з тієї таки спальні... З метою виконання своїх обов`язків.

Це ж таки стосується і ухилянтів.
Вони накопичили купи дорогого майна вдома, приманили цим сюди москвинів-мародерів, а тепер ховаються від обов`язку захищати те майно...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 01:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

...
Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.

Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу?
А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?

Просто цікаво. :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 01:28

Країнам Заходу варто передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це підірве впевненість диктатора Володимира Путіна в перемозі й покаже, що Захід "готовий вжити творчі, навіть безпрецедентні заходи, щоб виграти війну".
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lantic.htm
Ukrainian
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