халявне сало
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Додано: Вів 19 гру, 2023 00:07
Новини треба читати уважніше
- США до 30 грудня передадуть 1,04 млрд. дол. допомоги, що залишилася та мають ухвалити подальші гроші (на 2024-2025рр);
- поляки захищають своїх агровиробників, але ситуація не безнадійна;
- "наші крадуть" - ніколи такого не було і ось знову (с);
- про військові досягнення тут не прийнято писати, бо це "телемарафон" і "урапатріотизм", але
"17 грудня по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області вдарили 17 українських ударних дронів. Як підсумок, два літаки Су-34 не підлягають ремонту та 10 зазнали пошкоджень."
Лише 17 дронів - і 12 літаків з 20 (які там були) пошкоджено. Ще один літак (Су-25) збила кацапська ППО - це у них регулярно трапляється)).
Є багато інших досягнень, але головне - наші стримують ворога, не зважаючи на проблеми зі зброєю та людьми (сподіваюся, що ці проблеми скоро буде вирішено).
Додано: Вів 19 гру, 2023 00:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 гру, 2023 00:49
Якщо я хакер, який заблокував всі змі (з інетом включно) і залишив трансляцію лише зі своєї спальні -- то чого це раптом ВР не матиме права увірватись, мене арештувати, і виступити перед країною з тієї таки спальні... З метою виконання своїх обов`язків.
Це ж таки стосується і ухилянтів.
Вони накопичили купи дорогого майна вдома, приманили цим сюди москвинів-мародерів, а тепер ховаються від обов`язку захищати те майно...
Додано: Вів 19 гру, 2023 01:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
...
Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.
Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу?
А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?
Просто цікаво.
Додано: Вів 19 гру, 2023 01:28
Країнам Заходу варто передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це підірве впевненість диктатора Володимира Путіна в перемозі й покаже, що Захід "готовий вжити творчі, навіть безпрецедентні заходи, щоб виграти війну".
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