ihorsic написав:Доброго вечора шановні. Не хочу розганяти зраду але мені здається ситуація у нас дупа. Причому повна. США тянуть з допомогою і це ще Трамп не прийшов. Поляки теж палки в колеса ставлять.Наші безбожно крадуть. Військових досягнень особливих немає.... Ось такий в мене настрій не веселий ...
Новини треба читати уважніше - США до 30 грудня передадуть 1,04 млрд. дол. допомоги, що залишилася та мають ухвалити подальші гроші (на 2024-2025рр); - поляки захищають своїх агровиробників, але ситуація не безнадійна; - "наші крадуть" - ніколи такого не було і ось знову (с); - про військові досягнення тут не прийнято писати, бо це "телемарафон" і "урапатріотизм", але "17 грудня по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області вдарили 17 українських ударних дронів. Як підсумок, два літаки Су-34 не підлягають ремонту та 10 зазнали пошкоджень." https://focus.ua/uk/voennye-novosti/614 ... 10-socseti Лише 17 дронів - і 12 літаків з 20 (які там були) пошкоджено. Ще один літак (Су-25) збила кацапська ППО - це у них регулярно трапляється)). Є багато інших досягнень, але головне - наші стримують ворога, не зважаючи на проблеми зі зброєю та людьми (сподіваюся, що ці проблеми скоро буде вирішено).
_hunter написав:т.е. тцк-шник (именно как тцк-шник) может находится на територии частной собственности только если есть закон, это самое "нахождение" ему разрешающий. Да, тцк-шник может находится в заведение как обычный клиент-частное лицо. НО: у частного лица нет полномочий на "обелечивание"
вы в который раз не отвечаете на вопрос - где в нормативке прописано что расписание на дверях только для физ лиц и юрлица или госорганы не могут войти.
Держоргани не мають права здійснювати свою діяльність використовуючи приватну власність без дозволу. Це ВОНИ мають доводити, що вони мають право щось робити на приватній території. Якщо повноважень нема - то не мають права. Зокрема, Верховна Рада України не має права проводити засідання у вашій спальні, хоча це ніяким окремим указом не заборонено.
Якщо я хакер, який заблокував всі змі (з інетом включно) і залишив трансляцію лише зі своєї спальні -- то чого це раптом ВР не матиме права увірватись, мене арештувати, і виступити перед країною з тієї таки спальні... З метою виконання своїх обов`язків.
Це ж таки стосується і ухилянтів. Вони накопичили купи дорогого майна вдома, приманили цим сюди москвинів-мародерів, а тепер ховаються від обов`язку захищати те майно...
... Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.
Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу? А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?
Країнам Заходу варто передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це підірве впевненість диктатора Володимира Путіна в перемозі й покаже, що Захід "готовий вжити творчі, навіть безпрецедентні заходи, щоб виграти війну". https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lantic.htm
Bobua написав:... Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.
Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу? А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?
Просто цікаво.
До речі, ще ніде не побачив визначення ухилянтів. Проясніть будь ласка, це хто? Ті, хто за кордоном? Або ті, хто не оновив свої дані у ТЦК? Або хто оновив, і переїхав на іншу адресу? Або хто отримав повістку на "звірку даних" і загубився? А щодо батька 3 дітей чи батька дитини без матері? А інваліда 3 групи, але з руками? У них у всіх теж є нерухомість.А заброньовані, у них нерухомості нема? А поліцейські, вони теж ухилянти мабуть.
Bobua написав:... Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.
Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу? А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?
Просто цікаво.
До речі, ще ніде не побачив визначення ухилянтів. Проясніть будь ласка, це хто? Ті, хто за кордоном? Або ті, хто не оновив свої дані у ТЦК? Або хто оновив, і переїхав на іншу адресу? Або хто отримав повістку на "звірку даних" і загубився? А щодо батька 3 дітей чи батька дитини без матері? А інваліда 3 групи, але з руками? У них у всіх теж є нерухомість.А заброньовані, у них нерухомості нема? А поліцейські, вони теж ухилянти мабуть.
Четко подметил - юридического определения ухилянтов не существует - по сути их выдумали медиа, вывели некий образ "здоровяков что сидят в барах пьют и смеются во время войны", а скучные детали что эти здоровяки могут быть кем угодно от инвалидов до врачей после ночной смены никому не интересны - вброс уже смачно зашел и оталось только крикнуть "ведьма" ткнуть пальцем и отскочить в сторону оставив толпе завершить начатое