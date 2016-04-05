Bobua написав:... Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.
Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу? А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?
Просто цікаво.
До речі, ще ніде не побачив визначення ухилянтів. Проясніть будь ласка, це хто? Ті, хто за кордоном? Або ті, хто не оновив свої дані у ТЦК? Або хто оновив, і переїхав на іншу адресу? Або хто отримав повістку на "звірку даних" і загубився? А щодо батька 3 дітей чи батька дитини без матері? А інваліда 3 групи, але з руками? У них у всіх теж є нерухомість.А заброньовані, у них нерухомості нема? А поліцейські, вони теж ухилянти мабуть.
Bobua написав:... Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.
Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу? А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?
Просто цікаво.
давай побільше жахів, залякати, зашугати, так щоб запаморочилося, тоді всі заскакуватимуть в бусіки на ходу самі, щоб підмінити бобуа та успіха і дати відпочити втомленому хотабу на Занзібарі
Ukrainian написав:Країнам Заходу варто передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це підірве впевненість диктатора Володимира Путіна в перемозі й покаже, що Захід "готовий вжити творчі, навіть безпрецедентні заходи, щоб виграти війну". https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lantic.htm
Потрібні не гроші, а власне військово-технічна допомога Бо є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз