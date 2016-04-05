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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5929593059315932
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 09:23

  adeges написав:
  Bobua написав:...
Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.

Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу?
А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?

Просто цікаво. :)


До речі, ще ніде не побачив визначення ухилянтів. Проясніть будь ласка, це хто? Ті, хто за кордоном? Або ті, хто не оновив свої дані у ТЦК? Або хто оновив, і переїхав на іншу адресу? Або хто отримав повістку на "звірку даних" і загубився? А щодо батька 3 дітей чи батька дитини без матері? А інваліда 3 групи, але з руками? У них у всіх теж є нерухомість.А заброньовані, у них нерухомості нема? А поліцейські, вони теж ухилянти мабуть.

які не хочуть здихати за ідеали чучхе
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 09:33

  Bobua написав:...
Потужна ода ухилянству розляглась на неозорі сторінки теми.

Єдині питання що лишились -- з якою швидкістю втрат територій зможете і далі так безтурботно вишукувати свої права у законодавстві, і так невимушено оминати обов`язки? 1, 2, 4, 8... км/добу?
А як швидко зможете продати оту недоторканну нерумомість? Чи розраховуєте продати вже в окупації? А як задобрите кадирівців, пригожинців, путінців...?

Просто цікаво. :)

давай побільше жахів, залякати, зашугати, так щоб запаморочилося, тоді всі заскакуватимуть в бусіки на ходу самі, щоб підмінити бобуа та успіха і дати відпочити втомленому хотабу на Занзібарі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 09:58

  Ukrainian написав:Країнам Заходу варто передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це підірве впевненість диктатора Володимира Путіна в перемозі й покаже, що Захід "готовий вжити творчі, навіть безпрецедентні заходи, щоб виграти війну".
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lantic.htm


Потрібні не гроші, а власне військово-технічна допомога
Бо є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:04

flyman ,

дати відпочити втомленому хотабу на Занзібарі

Муха, мене міняти не треба. Я сам справляюсь. :D
А твоя сітківка потрібна щоб мити снаряди. Безугла підвезе клей для латексу.


ОСББ хочуть зобов'язати подавати списки військовозобов'язаних власників та мешканців будинків у ТЦК.

У Тернополі для вирішення цього питання зібрали велику нараду для домоуправителів. При цьому вони кажуть, що не готові ходити по квартирах і перевіряти, чи стоять мешканці на обліку.





А як в Бермудському трикутнику «Буча-Ірпінь-Гостомель» :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:55

  fox767676 написав:
Потрібні не гроші, а власне військово-технічна допомога
Бо є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз

Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого зробити.
whois2010
 
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