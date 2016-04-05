RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5930593159325933>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 09:58

  Ukrainian написав:Країнам Заходу варто передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це підірве впевненість диктатора Володимира Путіна в перемозі й покаже, що Захід "готовий вжити творчі, навіть безпрецедентні заходи, щоб виграти війну".
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lantic.htm


Потрібні не гроші, а власне військово-технічна допомога
Бо є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз
fox767676
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:04

flyman ,

дати відпочити втомленому хотабу на Занзібарі

Муха, мене міняти не треба. Я сам справляюсь. :D
А твоя сітківка потрібна щоб мити снаряди. Безугла підвезе клей для латексу.


ОСББ хочуть зобов'язати подавати списки військовозобов'язаних власників та мешканців будинків у ТЦК.

У Тернополі для вирішення цього питання зібрали велику нараду для домоуправителів. При цьому вони кажуть, що не готові ходити по квартирах і перевіряти, чи стоять мешканці на обліку.





А як в Бермудському трикутнику «Буча-Ірпінь-Гостомель» :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 10413
З нами з: 15.02.09
Подякував: 625 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:55

  fox767676 написав:
Потрібні не гроші, а власне військово-технічна допомога
Бо є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз

Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого зробити.
whois2010
 
Повідомлень: 209
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 10:58

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21258
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:05

  whois2010 написав:
  fox767676 написав:
Потрібні не гроші, а власне військово-технічна допомога
Бо є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз

Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого зробити.

+ птрк, бтр, бппла, рсзв
Якщо Україна буде здатна забезпечити себе простою технікою, то західним партнерам доведеться надавати щось потужніше ніж джавеліни та бронемашини
fox767676
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:25

vitaliiangel Если полицию начнут мобилизовать, то от ТЦК начнёт и полиция бегать .
Andrey2512
 
Повідомлень: 656
З нами з: 04.04.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:46

  whois2010 написав:
  fox767676 написав:..є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз

Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого зробити.

Доброго ранку, дорогіє ̶з̶в̶і̶з̶д̶у̶н̶и̶ товаріщі! Починаємо ̶л̶і̶к̶б̶є̶з̶ ходьбу на місці..
За два роки спромоглися:
- 200+ компаній з виробництва бпла (+у 2024 стартує завод Байрактар);
- виробнитво снарядів 120мм є, нарощується;
- виробництво машин з розмінування почалося, нарощується;
- завод з виробництва танків працює;
- заводи з ремонту танків, бмп і т.п. працюють;
- виробництво сау Богдана та іже з нею нарощується;
- нарощується спільне виробництво зброї/техніки/снарядів з іноземними компаніями в Україні та поза її межами (Рейнміттал та інші).
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:49

  fler написав:
  whois2010 написав:
  fox767676 написав:..є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз

Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого зробити.

Доброго ранку, дорогіє ̶з̶в̶і̶з̶д̶у̶н̶и̶ товаріщі! Починаємо ̶л̶і̶к̶б̶є̶з̶ ходьбу на місці..
За два роки спромоглися:
- 200+ компаній з виробництва бпла (+у 2024 стартує завод Байрактар);
- виробнитво снарядів 120мм є, нарощується;
- виробництво машин з розмінування почалося, нарощується;
- завод з виробництва танків працює;
- заводи з ремонту танків, бмп і т.п. працюють;
- виробництво сау Богдана та іже з нею нарощується;
- нарощується спільне виробництво зброї/техніки/снарядів з іноземними компаніями в Україні та поза її межами (Рейнміттал та інші).

І це все лише за два роки!
2СВ: танки Гудеріана уже стоять під Сталінградом, а економіка тільки починає думати чи переходити на воєнні рейки, чи ще трохи понадіятися на допомогу партнерів, інфорбюро віщає, що 2-3 тижні заміняється на 10-20 років
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 гру, 2023 11:53, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33575
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:53

Їжте рибку вже

  flyman написав:Більше мільойна "силовиків", а флери пишуть, що партнери мають забезпечувати їх до кордонів 91 року. Кожному по 30К в місяць, це 33 ярда на всіх, 400 млрд. в рік (при курсі ПА40 всього-навсього кава Орбана)

при планах мобілізації 20К в місяць і 300К ЛБЗ, це провести ротацію бобуа/успіхів 15 місяців, 21 + 15 = 36 міс., соупадєніє із тим що пропонують 36м + 90д + 36м + ...?

Паркетники протирають паркети в сторонці, професійні хотаби чілять на Занзібарах

"Риба – дуже корисна для головного мозку. Зокрема, жирна, на кшталт лосося, скумбрії, анчоусів та сардин. Вона є найкращим природним джерелом єдиного жиру, який потрібен мозку впродовж усього життя."
https://life.pravda.com.ua/health/2018/02/17/229001/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:56

Разведка Британии во вчерашней сводке указала на то, что оккупанты часто отправляют в бой заключенных из отрядов "Шторм-Z" с незажившими ранами, а то и вовсе с ампутированными конечностями. Британцы отмечают, что мобилизованные из ОРДЛО, "вагнеровские" наемники и заключенные получают гораздо худшее медицинское обеспечение, чем остальные оккупанты, при этом заключенные оказываются совсем в конце очереди, когда дело доходит до госпиталей.

Подобные свидетельства очень сильно напоминают отношение к людям в тоталитарных режимах. Правительства таких режимов также максимально рассматривают свое населения с точки зрения максимальной инструментализации тела человека - пока он может воевать - он воюет, пока может работать - работает, несогласных заставляют работать до изнеможения в концлагерях. Пока что российский режим не добрался до рабочих мест, хотя определенные движения в этом направлении имеются - студентов уже заставляют собирать беспилотники. Однако на примере "Шторм-Z" (а также на примере отправки в ВС РФ непропорционально большого процента этнических меньшинств) видно, что такие практики уже имплементируются в армии. Вероятно, в будущем стоит ожидать новых схожих по принципу инициатив от российского правительства. Также не стоит забывать, что подобная судьба вполне может ожидать украинцев, если она попадет под российскую оккупацию.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21258
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5930593159325933>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 143522
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 530382
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13837
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1734)
19.12.2023 11:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.