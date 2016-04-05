Ukrainian написав:Країнам Заходу варто передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це підірве впевненість диктатора Володимира Путіна в перемозі й покаже, що Захід "готовий вжити творчі, навіть безпрецедентні заходи, щоб виграти війну". https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... lantic.htm
Потрібні не гроші, а власне військово-технічна допомога Бо є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз
fox767676 написав:..є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз
Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого зробити.
Доброго ранку, дорогіє ̶з̶в̶і̶з̶д̶у̶н̶и̶ товаріщі! Починаємо ̶л̶і̶к̶б̶є̶з̶ ходьбу на місці.. За два роки спромоглися: - 200+ компаній з виробництва бпла (+у 2024 стартує завод Байрактар); - виробнитво снарядів 120мм є, нарощується; - виробництво машин з розмінування почалося, нарощується; - завод з виробництва танків працює; - заводи з ремонту танків, бмп і т.п. працюють; - виробництво сау Богдана та іже з нею нарощується; - нарощується спільне виробництво зброї/техніки/снарядів з іноземними компаніями в Україні та поза її межами (Рейнміттал та інші).
fox767676 написав:..є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз
Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого зробити.
Доброго ранку, дорогіє ̶з̶в̶і̶з̶д̶у̶н̶и̶ товаріщі! Починаємо ̶л̶і̶к̶б̶є̶з̶ ходьбу на місці.. За два роки спромоглися: - 200+ компаній з виробництва бпла (+у 2024 стартує завод Байрактар); - виробнитво снарядів 120мм є, нарощується; - виробництво машин з розмінування почалося, нарощується; - завод з виробництва танків працює; - заводи з ремонту танків, бмп і т.п. працюють; - виробництво сау Богдана та іже з нею нарощується; - нарощується спільне виробництво зброї/техніки/снарядів з іноземними компаніями в Україні та поза її межами (Рейнміттал та інші).
І це все лише за два роки! 2СВ: танки Гудеріана уже стоять під Сталінградом, а економіка тільки починає думати чи переходити на воєнні рейки, чи ще трохи понадіятися на допомогу партнерів, інфорбюро віщає, що 2-3 тижні заміняється на 10-20 років
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 гру, 2023 11:53, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Більше мільойна "силовиків", а флери пишуть, що партнери мають забезпечувати їх до кордонів 91 року. Кожному по 30К в місяць, це 33 ярда на всіх, 400 млрд. в рік (при курсі ПА40 всього-навсього кава Орбана)
при планах мобілізації 20К в місяць і 300К ЛБЗ, це провести ротацію бобуа/успіхів 15 місяців, 21 + 15 = 36 міс., соупадєніє із тим що пропонують 36м + 90д + 36м + ...?
Паркетники протирають паркети в сторонці, професійні хотаби чілять на Занзібарах
Разведка Британии во вчерашней сводке указала на то, что оккупанты часто отправляют в бой заключенных из отрядов "Шторм-Z" с незажившими ранами, а то и вовсе с ампутированными конечностями. Британцы отмечают, что мобилизованные из ОРДЛО, "вагнеровские" наемники и заключенные получают гораздо худшее медицинское обеспечение, чем остальные оккупанты, при этом заключенные оказываются совсем в конце очереди, когда дело доходит до госпиталей.
Подобные свидетельства очень сильно напоминают отношение к людям в тоталитарных режимах. Правительства таких режимов также максимально рассматривают свое населения с точки зрения максимальной инструментализации тела человека - пока он может воевать - он воюет, пока может работать - работает, несогласных заставляют работать до изнеможения в концлагерях. Пока что российский режим не добрался до рабочих мест, хотя определенные движения в этом направлении имеются - студентов уже заставляют собирать беспилотники. Однако на примере "Шторм-Z" (а также на примере отправки в ВС РФ непропорционально большого процента этнических меньшинств) видно, что такие практики уже имплементируются в армии. Вероятно, в будущем стоит ожидать новых схожих по принципу инициатив от российского правительства. Также не стоит забывать, что подобная судьба вполне может ожидать украинцев, если она попадет под российскую оккупацию.