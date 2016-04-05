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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 гру, 2023 11:59
fler написав: whois2010 написав: fox767676 написав:
..є підозра що навіть з грощима Ващингтон знайде відмазки не продавати літаки, танки, атакамз
Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого
зробити.
Доброго ранку, дорогіє ̶з̶в̶і̶з̶д̶у̶н̶и̶ товаріщі! Починаємо ̶л̶і̶к̶б̶є̶з̶ ходьбу на місці..
За два роки спромоглися:
- 200+ компаній з виробництва бпла (+у 2024 стартує завод Байрактар);
- виробнитво снарядів 120мм є, нарощується;
- виробництво машин з розмінування почалося, нарощується;
- завод з виробництва танків працює;
- заводи з ремонту танків, бмп і т.п. працюють;
- виробництво сау Богдана та іже з нею нарощується;
- нарощується спільне виробництво зброї/техніки/снарядів з іноземними компаніями в Україні та поза її межами (Рейнміттал та інші).
Ну, і вам добрий ранок, пані звіздун'я.
Бажано б такі потужні заяви підкріплювати цифрами. 200+ компаній з виробництва дронів, це аматори. Що робить держава з цього питання?
Виробництво снарядів є,нарощується - це з 100 до 200?
Пані Флер, я вчора наводив слова з інтерв'ю Тарнавського, де він казав, що через брак 122 та 152 мм снарядів, військові вимушені згортати операції. Але військовим не потрібні снаряди, їй потрібні штурмовики з багнетами для атак за логікою влади.
З усіх усюд військові кричать - нема, не вистачає, критично не вистачає. Мабуть вони за мільярдом дерев не бачать всього війського майна, про яке ви пишете.
Я наче отримав порцію телемарафону. Ви геть для дибілів пишете?
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:06
fler написав:
Доброго ранку, дорогіє ̶з̶в̶і̶з̶д̶у̶н̶и̶ товаріщі! Починаємо ̶л̶і̶к̶б̶є̶з̶ ходьбу на місці..
За два роки спромоглися:
- 200+ компаній з виробництва бпла (+у 2024 стартує завод Байрактар);
- виробнитво снарядів 120мм є, нарощується;
- виробництво машин з розмінування почалося, нарощується;
- завод з виробництва танків працює;
- заводи з ремонту танків, бмп і т.п. працюють;
- виробництво сау Богдана та іже з нею нарощується;
- нарощується спільне виробництво зброї/техніки/снарядів з іноземними компаніями в Україні та поза її межами (Рейнміттал та інші).
Наразі першочерговою проблемою є відновлення виробництва пороху, яке про..рали за роки незалежності. Також Турчинову майже вдалося відновити виробництво твердого палива для крмлатих ракет.
Поки цього не буде, не буде і відчутної кількості вітчизняних боєприпасів.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:21
whois2010 написав: fler написав: whois2010 написав:За два роки не спромоглися нічого
зробити.
За два роки спромоглися:
- 200+ компаній з виробництва бпла (+у 2024 стартує завод Байрактар);
- виробнитво снарядів 120мм є, нарощується;
- виробництво машин з розмінування почалося, нарощується;
- завод з виробництва танків працює;
- заводи з ремонту танків, бмп і т.п. працюють;
- виробництво сау Богдана та іже з нею нарощується;
- нарощується спільне виробництво зброї/техніки/снарядів з іноземними компаніями в Україні та поза її межами (Рейнміттал та інші).
Ви геть для дибілів пишете?
Зауважимо, що я вас цим словом не називала
"Нічого", про яке ви пишете, - це нуль. А у нас за два роки є конкретні результати. Звісно, що цього недостатньо, але не буває все й одразу. Мені відомо, тому що я досліджую це, але ділитися конфіденційними цифрами на форумі, який читає і ворог, звиняйте.
Чому пуйло ставить завдання захопити лише Авдіївку до 1 січня 2024? Чому раніше він ставив завдання захопити всю Луганську+Донецьку області до 1 березня 2023? Вам це про щось говорить? Друга армія світу за 2 роки не спромоглася захопити Авдіївку у 22-ї армії світу, яка має дуже мало зброї та людей.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:23
whois2010 написав: fler написав: whois2010 написав:
Потрібно власне виробництво найпростішого, але самого потрібного: мінометів, мін для них, патронів-снарядів, кулеметів. За два роки не спромоглися нічого
зробити.
Доброго ранку, дорогіє ̶з̶в̶і̶з̶д̶у̶н̶и̶ товаріщі! Починаємо ̶л̶і̶к̶б̶є̶з̶ ходьбу на місці..
За два роки спромоглися:
- 200+ компаній з виробництва бпла (+у 2024 стартує завод Байрактар);
- виробнитво снарядів 120мм є, нарощується;
- виробництво машин з розмінування почалося, нарощується;
- завод з виробництва танків працює;
- заводи з ремонту танків, бмп і т.п. працюють;
- виробництво сау Богдана та іже з нею нарощується;
- нарощується спільне виробництво зброї/техніки/снарядів з іноземними компаніями в Україні та поза її межами (Рейнміттал та інші).
Ну, і вам добрий ранок, пані звіздун'я.
Бажано б такі потужні заяви підкріплювати цифрами. 200+ компаній з виробництва дронів, це аматори.
Що робить держава з цього питання?
Виробництво снарядів є,нарощується - це з 100 до 200?
Пані Флер, я вчора наводив слова з інтерв'ю Тарнавського, де він казав, що через брак 122 та 152 мм снарядів, військові вимушені згортати операції. Але військовим не потрібні снаряди, їй потрібні штурмовики з багнетами для атак за логікою влади.
З усіх усюд військові кричать - нема, не вистачає, критично не вистачає. Мабуть вони за мільярдом дерев не бачать всього війського майна, про яке ви пишете.
Я наче отримав порцію телемарафону. Ви геть для дибілів пишете?
Это да. При этом -- не "виробництва", а "отверточной сборки". А так да -- АЖ 200 гаражей
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:29
katso написав:
Четко подметил - юридического определения ухилянтов не существует - по сути их выдумали медиа, вывели некий образ "здоровяков что сидят в барах пьют и смеются во время войны", а скучные детали что эти здоровяки могут быть кем угодно от инвалидов до врачей после ночной смены никому не интересны - вброс уже смачно зашел и оталось только крикнуть "ведьма" ткнуть пальцем и отскочить в сторону оставив толпе завершить начатое
Якщо там всі врачі то чому ви до піни з рота так протестуєте проти перевірки документів? А я тобі розкажу. Тому, що ви є ворогами України, ви те саме, що і народ Данбаса, як для них у всьому винуваті ЗСУ так і для вас. З такими як ви по нормальному не можна, бо ви це вважаєте слабкістю, вас треба лише жорстко чморити, от як на Донбасі, де вас прижали(Слов'янськ, Краматорськ) там все нормально.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:32
У нас есть секретное оружие! Но мы вам его не покажем
fler написав:
А у нас за два роки є конкретні результати. Звісно, що цього недостатньо, але не буває все й одразу. Мені відомо, тому що я досліджую це, але ділитися конфіденційними цифрами на форумі, який читає і ворог, звиняйте.
Шановна, ви куленепробивна. Ваша зелена пропаганда тут не спрацює. Вже всі побачили і зрозуміли скотське відношення зевлади до громадян, в т.ч. і в першу чергу до тих, які в окопах.
Нашо робити своє, якщо дядько Сем надішле.
Як казав радник офісу зепрезидента, "ми проєбалі". Та і хто на війну у 2-3 тижні буде будувати виробництво, нема сенсу.
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