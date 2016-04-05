"Нічого", про яке ви пишете, - це нуль. А у нас за два роки є конкретні результати. Звісно, що цього недостатньо, але не буває все й одразу. Мені відомо, тому що я досліджую це, але ділитися конфіденційними цифрами на форумі, який читає і ворог, звиняйте. Чому пуйло ставить завдання захопити лише Авдіївку до 1 січня 2024? Чому раніше він ставив завдання захопити всю Луганську+Донецьку області до 1 березня 2023? Вам це про щось говорить? Друга армія світу за 2 роки не спромоглася захопити Авдіївку у 22-ї армії світу, яка має дуже мало зброї та людей.
200+ компаній виробників бпла, але так і не спромоглися відмінити мито на ввезення компонентів та батарей для бпла. Навіть люди з оборонпрома батареї не можуть ввезти спокійно без мита, а вигадують якісь схеми, або стеки для дронів, у нас декілька виробників, які пропонують гірші параметри та ціну ніж це буде з доставкою з Китаю, і доведеного стека щоб він працював разом також немає, про мотори, відео та камери взагалі мова не йде... Батареї з Нідерландів йдуть просто потоком з інтервалом в один-два тижні по 149.99 евро, а це всього лиш на 4 дрони в зимовому варіанті. Стек це 50-60 доларів, за раз можна не більше трьох щоб не попасти на мито... партія в 1000 штук коштує 35 доларів, але буде мито, затримки тижнями на розмитнення, хабарі щоб пропустили і все таке. Це з реального життя. Чому влада нічого для спрощення не робить, не зрозуміло.
Нічні дрони у нас це унікальні штучні вироби за рахунок ціни, у орків вже ні.
Марафон він такий марафон...
І, флер, перечитайте уважно ось це, може трохи очі розкриються на реальний стан справ у галузі бпла.
ihorsic написав:Доброго вечора шановні. Не хочу розганяти зраду але мені здається ситуація у нас дупа. Причому повна. США тянуть з допомогою і це ще Трамп не прийшов. Поляки теж палки в колеса ставлять.Наші безбожно крадуть. Військових досягнень особливих немає.... Ось такий в мене настрій не веселий ...
Новини треба читати уважніше - США до 30 грудня передадуть 1,04 млрд. дол. допомоги, що залишилася та мають ухвалити подальші гроші (на 2024-2025рр); - поляки захищають своїх агровиробників, але ситуація не безнадійна; - "наші крадуть" - ніколи такого не було і ось знову (с); - про військові досягнення тут не прийнято писати, бо це "телемарафон" і "урапатріотизм", але "17 грудня по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області вдарили 17 українських ударних дронів. Як підсумок, два літаки Су-34 не підлягають ремонту та 10 зазнали пошкоджень." https://focus.ua/uk/voennye-novosti/614 ... 10-socseti Лише 17 дронів - і 12 літаків з 20 (які там були) пошкоджено. Ще один літак (Су-25) збила кацапська ППО - це у них регулярно трапляється)). Є багато інших досягнень, але головне - наші стримують ворога, не зважаючи на проблеми зі зброєю та людьми (сподіваюся, що ці проблеми скоро буде вирішено).
за вашим же посиланням - цілей досяглди 10 з 17 дронів.
_Mykola_ написав:200+ компаній виробників бпла, але так і не спромоглися відмінити мито на ввезення компонентів та батарей для бпла. Навіть люди з оборонпрома батареї не можуть ввезти спокійно без мита, а вигадують якісь схеми, або стеки для дронів, у нас декілька виробників, які пропонують гірші параметри та ціну ніж це буде з доставкою з Китаю, і доведеного стека щоб він працював разом також немає, про мотори, відео та камери взагалі мова не йде... Батареї з Нідерландів йдуть просто потоком з інтервалом в один-два тижні по 149.99 евро, а це всього лиш на 4 дрони в зимовому варіанті. Стек це 50-60 доларів, за раз можна не більше трьох щоб не попасти на мито... партія в 1000 штук коштує 35 доларів, але буде мито, затримки тижнями на розмитнення, хабарі щоб пропустили і все таке. Це з реального життя. Чому влада нічого для спрощення не робить, не зрозуміло.
Нічні дрони у нас це унікальні штучні вироби за рахунок ціни, у орків вже ні.
Марафон він такий марафон...
Потому что не нужно "200+ компаній виробників бпла", которые делают по несколько штук в месяц. Нужно 1-2-3 компании, но с большими объёмами. Такие компании имели бы выходы на самый верх и имели бы влияние, чтобы заставить "верха" решить эти вопросы, о которых Вы пишете.
ЛАД написав:Потому что не нужно "200+ компаній виробників бпла", которые делают по несколько штук в месяц. Нужно 1-2-3 компании, но с большими объёмами. Такие компании имели бы выходы на самый верх и имели бы влияние, чтобы заставить "верха" решить эти вопросы, о которых Вы пишете.
Та взагалі, я не розумію, як у зепропагандона повертається язик зараховувати результати роботи цих аматорських команд, під виглядом досягнень зевлади. Тобто люди за свої кошти або донати по всьому світу купляють по гвинтику комплектуху, завозять все це в країну і не завдяки, а ВСУПЕРЕЧ потугам зевлади дають результат. І тут же цей результат пані Флер зараховує владі. Чи це може 200 "Оборонопромів" складають безпілотники?
Что, если Путин победит? Союзники США боятся поражения, поскольку помощь Украине прекращается
Поскольку критическая помощь Киеву затруднена политической борьбой по обе стороны Атлантики, европейские чиновники начинают продумывать последствия победы России.
Тупиковая ситуация с помощью США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, чего они отказывались себе представить с первых дней российского вторжения: о том что Путин может выиграть.
Поскольку помощь на сумму более 110 миллиардов долларов увязла в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе, то, как долго Киев сможет сдерживать российские силы и защищать украинские города, электростанции и порты от ракетных атак, становится все более сомнительным.
ЛАД написав:, Потому что не нужно "200+ компаній виробників бпла", которые делают по несколько штук в месяц. Нужно 1-2-3 компании, но с большими объёмами. Такие компании имели бы выходы на самый верх и имели бы влияние, чтобы заставить "верха" решить эти вопросы, о которых Вы пишете.
На жаль це так не працює, 1-2-3 компанії у нас відразу стануть монополістами з відповідною ціною і якістю, і ще треба враховувати що на сконцентровані виробництва, стовідсотково прилетить. Ми оцінюємо якість збірки та компоненти, і те що йде з масового... воно дорожче і з гіршими параметрами по компонентам, маржа у порівнянні з начинкою іноді досягає 100-200%. Треба відкрити ринок нульовим митом, і тоді у нас буде дронів у десятки разів більше, з меншою ціною і кращою якістю.
І, що цікаво, люди хочуть збирати дрони, і, безкоштовно, опитування показало що доволі багато людей (більше >60% які прийняли участь у опитуванні) поза основною роботою можуть і хочуть збирати по 5-10-20-30-50 дронів в місяць і, це тисячі людей, від держави треба треба тільки комплектуючі, та команди приймання та налаштування, і не кошмарити прокураторую, кру, дбр сбу, податковою, але це майже фантастика.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 19 гру, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:200+ компаній виробників бпла, але так і не спромоглися відмінити мито на ввезення компонентів та батарей для бпла. Навіть люди з оборонпрома батареї не можуть ввезти спокійно без мита, а вигадують якісь схеми, або стеки для дронів, у нас декілька виробників, які пропонують гірші параметри та ціну ніж це буде з доставкою з Китаю, і доведеного стека щоб він працював разом також немає, про мотори, відео та камери взагалі мова не йде... Батареї з Нідерландів йдуть просто потоком з інтервалом в один-два тижні по 149.99 евро, а це всього лиш на 4 дрони в зимовому варіанті. Стек це 50-60 доларів, за раз можна не більше трьох щоб не попасти на мито... партія в 1000 штук коштує 35 доларів, але буде мито, затримки тижнями на розмитнення, хабарі щоб пропустили і все таке. Це з реального життя. Чому влада нічого для спрощення не робить, не зрозуміло.
Нічні дрони у нас це унікальні штучні вироби за рахунок ціни, у орків вже ні.
Марафон він такий марафон...
Потому что не нужно "200+ компаній виробників бпла", которые делают по несколько штук в месяц. Нужно 1-2-3 компании, но с большими объёмами. Такие компании имели бы выходы на самый верх и имели бы влияние, чтобы заставить "верха" решить эти вопросы, о которых Вы пишете.
Вы снова спорите ради спора, "придераясь к запятым"... Что значит "не нужно" -- если они делают реальное дело (в отличии от "1-2-3 компании" -- которые "кое-кто" банально не создал -- и которые делают ровно НИЧЕГО)??? Во вторых -- кроме вот этой вот коррупционной составляющей -- "решить вопросы" никаких преимуществ (в плане скорости/качества/стоимости) у "фабрики" перед кучкой "артелей" нет -- при текущей методе отверточной сборки.